Level-5 a annoncé que FANTASY LIFE i : La voleuse de temps s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires dans le monde, dépassant ainsi les ventes du premier jeu sur 3DS qui avait écoulé environ 1,1 million d’exemplaires mondialement.

Le plus gros du chemin a été effectué pour Fantasy Life i, mais Level-5 tient à notifier qu’avec 100.000 unités écoulées durant le dernier trimestre de l’année, ce nouvel épisode a franchi la barre des 1,5 million d’exemplaires vendus depuis sa sortie, une performance à féliciter après plusieurs années compliquées pour l’éditeur. Un deuxième gros DLC gratuit est sorti il y a quelques jours et une promotion à -25% est en cours sur tous les supports jusqu’à la fin de la semaine.