Depuis avant le lancement de la Switch 2, Nintendo n’avait envoyé des kits de développement qu’à des partenaires sélectionnés, leur disponibilité étant assez rare. Le leaker NateTheHate affirme maintenant que la situation a largement été résolue, ce qui signifie que les développeurs tiers qui souhaitaient des kits de développement devraient maintenant les avoir ou les recevoir prochainement.

En parlant du rapport selon lequel Call of Duty arrive sur Nintendo Switch 2, NateTheHate a déclaré que « la situation de livraison des kits de développement a largement été résolue ».

Cette publication fait suite à plusieurs rapports affirmant que Nintendo avait retenu les kits de développement Switch 2 à un nombre important de développeurs/éditeurs tiers, les rendant incapables de sortir des titres pour le système dans les premiers mois de sa vie. NateTheHate avait lui-même affirmé que ces rapports étaient vrais sur Famiboards en août : « …ils sont vrais. De nombreux grands studios de développement manquent de kits de développement. »

La semaine dernière, Jez Corden a déclaré sur Twitter que la première sortie de la franchise Call of Duty sur Switch (probablement Switch 2) « est presque terminée et sortira dans quelques mois », mais avait également précédemment déclaré que la raison pour laquelle la franchise n’était pas arrivée plus tôt (spécifiquement en réponse à une personne questionnant pourquoi BO7 n’était pas sorti au même moment) est que les développeurs de la franchise n’avaient pas de kits de développement pour porter le jeu à l’époque.

NateTheHate a participé à une discussion sur Famiboards aujourd’hui concernant les commentaires de Jez, corroborant l’affirmation de Jez selon laquelle les développeurs de Call of Duty ont reçu les kits de développement Switch 2 trop tard pour sortir un épisode sur Switch 2 plus tôt, mais clarifiant également que la disponibilité des kits de développement Switch 2 est largement résolue et n’est plus un problème persistant.

Dans le cas de Call of Duty, NateTheHate précise : « cela ne signifie pas qu’ils ont reçu un kit de développement super tard, non plus. Juste assez tard pour qu’ils ne puissent pas terminer le travail pour lancer le jeu plus tôt. La situation de livraison des kits de développement a largement été résolue. »