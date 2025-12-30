Si comme nous, vous aviez été conquis à l’époque par le genre d’expérience que proposait Kingdom, vous avez peut-être aussi été curieux de voir ce que donnait S.O.L. Search of Light.

Pour rappel, Kingdom faisait de nous le roi d’une contrée inconnue et l’on devait récolter de l’argent pour construire des bâtiments, des défenses et explorer de plus en plus loin ce royaume qui nous semblait infini. Le jeu se déroulait en défilement horizontal dans un très beau pixel art.

S.O.L. Search of Light propose peu ou prou les mêmes mécaniques de gameplay, mais avec une direction artistique complètement différente.

Alors manette en main, ça donne quoi ?

Un univers sombre

S.O.L. Search of Light nous met dans la peau d’un personnage appelé l’Étranger. Celui-ci arrive dans un monde sombre et étrange, qui ne semble peuplé que de robots et de monstres.

Visuellement, le jeu est relativement terne et réalisé dans une 3D horizontale avec un effet de profondeur de champ. On se déplace de gauche à droite, avec la possibilité de frapper et de sauter.

Le but principal sera d’aller explorer les différents niveaux en collectant des ressources (ici symbolisées par des cristaux bleus) afin de bâtir une base et d’en assurer la prospérité et la défense.

Pour cela, au début de chaque partie, il faut choisir un des avantages proposés et aller ensuite aller explorer plusieurs zones aléatoires à la façon d’un roguelike. Les avantages en question sont des personnages ou des capacités différentes qui faciliteront vos parties. Pour les débloquer, il faudra atteindre des paliers lors de l’exploration, de plus en plus loin.

Cette exploration se fait en interagissant avec un portail, situé à droite de votre base. Celui-ci vous affichera une carte avec plusieurs embranchements possibles. Selon vos choix, vous pourrez tomber sur un coffre, un puzzle, des ennemis, un boss ou bien un robot. Vous avez aussi certaines zones où c’est un de ces éléments choisi aléatoirement.

Une fois que vous finissez une zone, vous revenez automatiquement à votre base et vous pouvez alors utiliser les cristaux collectés pour améliorer celle-ci, avant de repartir de nouveau à l’aventure. Cette boucle de gameplay typique sera toutefois perturbée par l’arrivée de monstres qui sortiront parfois du portail pour mettre à mal votre base. En plus des défenses que vous aurez installées, vous pouvez aussi combattre vous-même pour accélérer l’éradication des monstres.

Un gameplay varié

S.O.L. Search of Light a le mérite de nous proposer plusieurs types de gameplay lors du choix de la zone. Si le combat contre des monstres ou un boss est relativement classique, on nous propose aussi des phases de puzzle et des phases d’exploration pures. Lors de ces dernières, vous pourrez trouver des robots qu’il faudra réactiver afin qu’ils rentrent automatiquement à votre base et ainsi les affecter à une tâche donnée.

En ce qui concerne les phases de puzzle, ce qui est demandé au joueur n’est jamais vraiment compliqué. Il s’agit la plupart du temps de déplacer des objets pour les mettre à la bonne place afin de libérer le chemin et de permettre au joueur d’avancer.

On se laisse donc porter assez facilement par cette routine qui nous pousse aussi à prendre des risques. Nous vous avons parlé des cristaux qui servaient de ressources pour améliorer les bâtiments et activer les robots. Il faut aussi savoir que ces mêmes cristaux servent aussi de points de vie au personnage ! Si lors d’une phase de gestion vous décidez d’utiliser beaucoup de cristaux, vous ne partirez en exploration qu’avec un ou deux PV. Il faut donc bien garder cela en tête en permanence. Cela ajoute un petit aspect stratégie/prise de risque très appréciable.

Les sujets qui fâchent

Si l’univers un peu steampunk est visuellement alléchant, on reste sur notre faim, car le résultat est au mieux générique si ce n’est pas raté. La majorité des éléments et des décors sont ternes et ne brillent pas par leur originalité. C’est vraiment dommage, car les artworks, du personnage, notamment, étaient vraiment très réussis.

Même si le jeu a le mérite de proposer plusieurs types de gameplay, aucun ne sort du lot et ne paraît vraiment peaufiné. Les mouvements du personnage sont mous avec une espèce flottement assez désagréable quand il saute. Les collisions avec les éléments du décor sont souvent mal gérées avec le personnage qui se retrouve coincé dans l’élément. Il faut donc recharger entièrement le jeu. Idem pour les phases de puzzle où l’on se retrouve trop fréquemment coincé par un élément que l’on aura mal placé, le personnage qui traverse le sol sans raison et qui nous oblige encore une fois à relancer le jeu. Les combats quant à eux sont aussi facilement oubliables avec très peu d’intérêt et de variété de mouvement et pratiquement aucun ressenti lorsque l’on frappe un ennemi.

S.O.L. Search of Light est disponible sur l’eShop à vingt euros.