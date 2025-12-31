Et voilà, la fin de l’année 2025 est arrivée. Et avec elle, la sortie de la Nintendo Switch 2 qui a tout changé… ou pas vraiment. Elle n’est pas drastiquement différente, mais son gain de puissance est notable et permet à tous les éditeurs de pouvoir de nouveau sortir leurs jeux pour notre plus grand bonheur.

Nous sommes donc, comme chaque année, allés demander aux testeurs et correcteurs de l’équipe quels étaient leurs jeux favoris de 2025, ainsi que leurs flops de l’année. Et bien évidemment, de nous donner un petit message pour parler de leur bilan.

Alors place à l’équipe, et bien évidemment, n’hésitez pas à nous donner vos tops/flops ainsi que votre petit bilan en commentaire 🙂

Petite nouveauté cette année : les fiches de jeux. En cliquant sur l’image d’un jeu du top/flop, vous pourrez atteindre directement sa fiche et voir toutes les informations, et même un lien vers le test. Vous pouvez aussi cliquer sur le nom du membre de l’équipe pour voir tous les tests qu’il a postés sur le site !