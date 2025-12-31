Et voilà, la fin de l’année 2025 est arrivée. Et avec elle, la sortie de la Nintendo Switch 2 qui a tout changé… ou pas vraiment. Elle n’est pas drastiquement différente, mais son gain de puissance est notable et permet à tous les éditeurs de pouvoir de nouveau sortir leurs jeux pour notre plus grand bonheur.
Nous sommes donc, comme chaque année, allés demander aux testeurs et correcteurs de l’équipe quels étaient leurs jeux favoris de 2025, ainsi que leurs flops de l’année. Et bien évidemment, de nous donner un petit message pour parler de leur bilan.
Alors place à l’équipe, et bien évidemment, n’hésitez pas à nous donner vos tops/flops ainsi que votre petit bilan en commentaire 🙂
Petite nouveauté cette année : les fiches de jeux. En cliquant sur l’image d’un jeu du top/flop, vous pourrez atteindre directement sa fiche et voir toutes les informations, et même un lien vers le test. Vous pouvez aussi cliquer sur le nom du membre de l’équipe pour voir tous les tests qu’il a postés sur le site !
Son top
Son flop
Son bilan
Une année sous le signe de la sacro-sainte Switch 2 tant attendue, et force est de constater qu’elle ne nous déçoit pas. On voulait plus de puissance pour notre Switch, nous l’avons enfin. Les éditeurs tiers peuvent sortir des gros jeux (merci Capcom, CD Projekt et Ubisoft par exemple).
Un peu déçu de mon côté par les jeux Nintendo, mais nous ne sommes qu’au début, Pokémon que j’attendais beaucoup m’a totalement ennuyé.
Mais on a tellement de choses à jouer que ce n’est pas grave, l’année 2026 s’annonce grandiose avec ce qui est déjà prévu et j’espère beaucoup de surprises notamment de la part de Nintendo !
Finalement 2025 a été une année qui m’a réconciliée avec la Switch et j’en suis très heureux.
Et surtout merci d’être toujours aussi nombreux à nous lire, on vous aime !
Son top
Son flop
Tout était bien cette année
Tout était bien cette année
Son bilan
Malgré la sortie de sa petite sœur cette année, la Switch n’a pas à rougir au niveau du nombre de jeux sortis et de la qualité de ceux-ci cette année.
Même si les jeux Nintendo sont souvent les plus mis en avant, pour moi la Switch est surtout LA console des jeux indépendants. J’adore vraiment découvrir et tester de nombreux jeux qui prennent des risques !
Son top
Son flop
Son bilan
Une année folle que 2025. Avec la sortie enfin de la « Nintendo Switch Pro Super Ultra », ou plus simplement de la Switch 2, et l’aboutissement de nombreux gros chantiers longtemps attendus. Inazuma Eleven est enfin disponible, Silksong aussi, un Trails sort enfin en français, Metroid Prime 4 sort de l’ombre… Que de chocs, que de grands jeux.
Pour moi, c’est sûrement l’une des meilleures années que nous ayons connues, et l’année prochaine s’annonce tout aussi riche avec la première véritable année de la Switch 2. Vivement.
Son top
Son flop
Son bilan
Étonnante année pour ma part. Même si un sentiment plutôt déceptif me domine, les faits montrent que j’ai passé une super année vidéoludique, entre Hades II, Civilization VII, Split Fiction, Cyberpunk… Et quelques pépites indés comme Date Everything!, Discounty, Strange Antiquities ou Promise Mascot Agency. Bref, une belle année, même si j’ai peut-être trop attendu de la part de grosses licences comme EA Sports ou Mario Kart qui sont des jeux que j’ai fini par désinstaller. Espérons une belle année 2026 avec de belles surprises !
Son top
Son flop
Son bilan
Une année riche en remasters, portages et nouveautés. Une fin de vie pour la Nintendo Switch qui se montre en bout de souffle avec l’arrivée de titres de plus en plus gourmands. La Switch 2, elle, nous promet de belles et longues heures de plaisir. Les éditeurs en prennent petit à petit possession et portent leurs réussites histoire de se faire la main, avant, espérons-le, de nous proposer de nouvelles licences. En cette fin d’année pullule les mises à jours pour booster un peu les jeux, de quoi revenir en terres de Bordeciel ou jouer au cowboy dans Red Dead Redemption. Mais, le regard tourné vers l’avenir, j’attends de pied ferme FFVII Remake, Mario Tennis Fever et Pokopia pour ce qui est sûr d’arriver rapidement.
Son top
Son flop
Son bilan
Avec la sortie de la Nintendo Switch 2, nous avons un accès à des jeux récents d’autres consoles avec une qualité de jeu au minimum correcte dans l’ensemble. Une année bien fournie avec du contenu pour vraiment tout le monde
Son top
Son flop
Son bilan
Le lancement de la Nintendo Switch 2 est un succès : nous avons eu le droit à plein de bangers en seulement six mois. La console a été rentabilisée chaque mois, d’autant plus que certaines sorties concernent des titres soit jamais parus, soit indisponibles légalement depuis longtemps, comme Tomba ou la collection Yu-Gi-Oh.
Toutes les grosses exclusivités sont bonnes, voire excellentes, et les jeux indépendants ont parfaitement comblé les rares vides du catalogue. Seul Mario Kart World était simplement sympa, sans être la claque que j’espérais.
Nous attendons désormais encore plus d’exclusivités déjà annoncées, comme Mario Tennis Fever. De plus, l’arrivée de l’émulateur GameCube est très pratique pour les nouveaux joueurs comme pour les anciens fans.
Évidemment, tout n’est pas parfait. Le GameChat, par exemple, qui était censé être une fonctionnalité majeure de la console, n’est pas très convaincant par rapport à ce que propose la concurrence.
Son top
Son flop
Tout était bien cette année
Son bilan
Une année 2025 encore remplie de bons jeux. 2025 est même un excellent millésime car elle a vu sortir la Nintendo Switch 2 mais aussi l’inespéré Metroid Prime 4. J’ai également eu une excellente surprise avec Donkey Kong Bananza très fun, addictif. Mais j’ai également été déçu par Mario Kart World, j’en attendais très certainement trop avec Mario Kart 8 Deluxe. Toujours est-il que la Nintendo Switch 2 nous a montré de belles choses cette année et j’ai hâte de voir ce que nous réserve Nintendo sur les prochains mois
Son top
Son flop
Tout était bien cette année
Tout était bien cette année
Son bilan
Encore une belle année, marquée surtout par l’arrivée de la Nintendo Switch 2 !
Quoiqu’on en dise, elle semble tenir ses promesses. C’et un réel plaisir de pouvoir découvrir des titres récents sortis sur d’autres supports en mode portable.
On note également une attention particulière des développeurs (au hasard Ubisoft), qui a travaillé rapidement pour fournir des patchs qui améliorent l’expérience et le rendu des jeux sur Nintendo Switch 2 (sur Star Wars Outlaws par exemple).
Retrouver l’ami Donkey dans un vrai bon jeu défouloir en 3D et constater, avec le sourire, que la Nintendo Switch 2 n’est pas mise de côté pour la sortie de jeux « récents », comme en atteste la sortie de Cronos: The New Dawn en même temps que sur les autres supports !
Même si la Nintendo Switch n’est pas oubliée, la Nintendo Switch 2 est bien partie pour faire aussi bien (si pas mieux) que sa grande sœur !
Lebigboo(correcteur)
Son top
Son flop
Son bilan
Une année de transition Switch 1-> Switch 2 nécessaire. 3.5 étoiles… 2026, 5 étoiles ?
FireChat♂(correcteur)
Son top
Son flop
Tout était bien cette année
Tout était bien cette année
Tout était bien cette année
Son bilan
Une année rythmée par la sortie de la Switch 2 et ses exclusivités. Nintendo a encore su faire preuve de créativité en proposant des gameplays inédits avec Donkey Kong Bananza et Mario Kart World, et j’ai découvert une nouvelle addiction avec Kirby Air Riders qui s’avère incroyablement fun.
Je pense que nous pouvons espérer des titres de grande qualité pour l’année prochaine. Pour ma part, mes attentes se portent particulièrement sur Rhythm Paradise Groove, suite d’une série mythique que nous pensions clôturée !
Son top
Son flop
Tout était bien cette année
Tout était bien cette année
Son bilan
Comme chaque année, des hauts et des bas ! La Switch 2 est désormais installée, nous avons hâte de voir son catalogue s’étoffer l’année prochaine…
Son top
Son flop
Son bilan
Belle fin de vie pour la Switch et bon début de prestation pour la Switch 2. Dommage quelques loupés en provenance de politique éditoriale incompréhensible, de paresse et aussi des expériences qui ne nous ont pas convaincus paraissant vide comme l’espace infini.
Laisser un commentaire