The Pokémon Company a officiellement donné le coup d’envoi des célébrations du 30e anniversaire de la franchise. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux accompagné du logo officiel de l’événement, l’entreprise annonce que l’année 2026 marquera trois décennies depuis la sortie de Pokémon Rouge et Vert au Japon, avec une date clé fixée au 27 février 2026. Le message se conclut par une promesse enthousiaste : « J’ai le pressentiment que cette année sera la meilleure à ce jour ! Restez à l’écoute ! »

Cette annonce officialise une année qui s’annonce chargée en événements pour les fans de la franchise. Le 27 février est traditionnellement célébré comme le Pokémon Day dans le monde entier, commémorant la sortie des tout premiers jeux vidéo Pokémon au Japon en 1996. L’édition 2026 revêt une importance particulière puisqu’elle marque exactement trente ans d’existence pour l’empire multimédia créé par Satoshi Tajiri.

Le logo du 30e anniversaire a été dévoilé pour la première fois en novembre 2025 avec l’annonce de la Pokémon Day 2026 Collection, un produit TCG qui sortira le 30 janvier 2026 au prix de 14,99 dollars. Cette collection comprend une carte promo Pikachu en relief avec un tampon spécial Pokémon Day, une pièce métallique arborant le logo du 30e anniversaire, ainsi que trois boosters provenant de différentes extensions du Pokémon TCG. Le Pikachu inclus est une version spéciale de celui apparu dans Temporal Forces, devenant un incontournable pour les collectionneurs.

Plusieurs collaborations majeures sont déjà confirmées pour célébrer l’événement. McDonald’s s’apprête à renouer avec Pokémon pour une promotion Happy Meal prévue entre février et mars 2026 aux États-Unis. Bien que les listes de cartes restent secrètes, l’événement devrait proposer des packs de quatre cartes, avec des spéculations suggérant une collection aussi importante que les 50 cartes publiées pour le 25e anniversaire. Les collectionneurs espèrent également une sortie mondiale de la carte promo Pikachu exclusive représentant la mascotte en train de manger un burger, qui a rencontré une demande massive lors de son lancement récent au Japon.

UNIQLO UT rejoint également les festivités avec une collection spéciale prévue pour fin mars 2026. Contrairement aux collaborations précédentes axées sur des rendus 3D modernes ou des images tirées de l’anime, cette collection anniversaire met en avant les illustrations aquarelles originales de Ken Sugimori qui ont défini l’esthétique de la série lors de ses débuts en 1996. La gamme de t-shirts graphiques inclut des personnages favoris des fans comme Dracaufeu, Mewtwo, Ectoplasma, Carapuce et Bulbizarre. Les t-shirts pour adultes seront proposés au prix de 1 990 yens, maintenant l’engagement d’UNIQLO envers des collaborations culturelles abordables et de haute qualité.

Du côté du TCG japonais, plusieurs extensions majeures sont programmées pour la période. MEGA Dream ex est sorti fin novembre 2024 en tant que High Class Pack annuel mettant en vedette Méga-Dracolosse ex. Le Start Deck 100 Battle Collection débarque le 19 décembre, suivi de Munikis Zero avec Méga-Zygarde ex et le Méga-Gallade ex Special Set le 23 janvier. Ninja Spinner avec Méga-Amphinobi ex arrive le 13 mars, tandis qu’une extension Storm Emeralda/Emerald Storm mettant en vedette Méga-Rayquaza fait l’objet de rumeurs sans date confirmée.

Sur le front des jeux vidéo, un seul titre est officiellement confirmé pour 2026 : Pokémon Pokopia, un jeu de type sandbox similaire à Minecraft et Animal Crossing où les joueurs peuvent créer et façonner leur propre monde rempli de Pokémon. Ce style de jeu inédit pour la franchise sortira le 5 mars 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2. Les rumeurs les plus persistantes concernent l’annonce d’une nouvelle génération 10 pour la Switch 2, potentiellement révélée lors du Pokémon Day en février avec une sortie « possible » pour mi-novembre.

L’autre grande rumeur porte sur un possible remake d’un jeu Pokémon classique en 2026. Le dernier remake remonte à 2022 avec Diamant Étincelant et Perle Scintillante, qui proposait un regard nostalgique sur la génération 4 tout en restant fidèle aux originaux. La franchise compte également sur ses différents anniversaires décennaux pour marquer les esprits, à l’image des célébrations du 10e, 20e et 25e anniversaire qui avaient donné lieu à des événements mémorables et des produits collectors recherchés.