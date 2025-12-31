Limited Run Games vient d’annoncer la distribution mondiale de Tenshi no Uta: The Angel Verse Collection sur Nintendo Switch. Cette compilation rassemble les deux premiers épisodes de la saga RPG japonaise sur une seule cartouche et marque la première fois que ces titres classiques seront officiellement disponibles en dehors du Japon.

Sortie au Japon en septembre 2024, cette collection fait partie du projet Telenet Revive mené par le développeur et éditeur Edia. Le projet avait été financé plus tôt dans l’année via la plateforme japonaise Makuake, où il avait récolté 11 979 600 yens. Les précommandes pour la version occidentale débuteront le 2 janvier 2026, avec une distribution physique et numérique ainsi qu’une édition deluxe au catalogue de Limited Run Games.

Considérée comme l’une des meilleures séries RPG de la PC Engine, Tenshi no Uta se distingue par son utilisation rare de la mythologie celtique et son thème central axé sur l’amour romantique entre un homme et une femme. La série propose une approche traditionnelle du RPG au tour par tour avec un système de combat basé sur les groupes, une exploration pilotée par la progression narrative et du contenu optionnel comme la recherche d’armes rares propres à chaque personnage, encourageant la rejouabilité.

Les nombreuses pistes musicales majestueuses de la bande-son constituent l’un des atouts majeurs de la série. Parfaitement accordées à un univers riche en scènes visuelles et en narration émotionnellement engageante, ces morceaux sont devenus des chefs-d’œuvre inoubliables qui méritent une écoute attentive. Au-delà de l’histoire principale, le gameplay engageant et la profondeur du contenu optionnel garantissent que les joueurs ne perdent jamais leur intérêt.

Le premier opus, Tenshi no Uta: The Angel’s Verse, se déroule dans un monde antique et lointain où le protagoniste Kearu entreprend un voyage pour sauver Cleia, une jeune fille du royaume céleste et sa fiancée, kidnappée par des monstres. À son insu, cet événement est lié à un complot sinistre : la résurrection du Roi Démon Lucifel, qui menace la fin du monde lui-même. Des fonctionnalités innovantes pour l’époque, comme un système de groupe pouvant aller jusqu’à cinq membres, se combinent au lien doux-amer entre Kearu et Cleia pour laisser une impression émotionnelle durable.

Tenshi no Uta II: The Fallen Angel’s Choice se déroule dans un autre monde, cent ans après les événements du premier jeu. Cette suite suit Fate qui rencontre Lianna, une mystérieuse jeune fille souffrant d’amnésie, et se lance dans un voyage pour l’aider. Dans un royaume terrestre parallèle au-delà des dimensions, une nouvelle bataille contre les forces des ténèbres commence. Les personnages du premier jeu, dont Kearu, font leur retour, et avec des répliques iconiques et une musique mémorable, l’histoire propose une narration lourde et chargée émotionnellement qui maintient une forte continuité avec son prédécesseur et émeut profondément le joueur.

La collection utilise une vue de dessus en 3/4 où les joueurs explorent des mondes fantastiques, interagissent avec des personnages et combattent diverses créatures comme des démons, des sirènes et des fantômes dans des combats au tour par tour. Les joueurs sélectionnent attaques et sorts depuis un menu pour cibler les ennemis et les vaincre. Les combats sont mis en valeur par des effets lumineux colorés, des sons d’impact et des effets de secousse d’écran. Les cinématiques dépeignent également des instances de violence avec du sang et des mutilations, comme le bras d’un démon coupé avec un large effet d’éclaboussure de sang, ou un humain empalé par un démon. Certaines créatures féminines sont représentées partiellement nues. Le jeu contient également du contenu pour adulte avec de l’alcool disponible à l’achat et des personnages ivres dans le monde, ainsi qu’un casino où les joueurs peuvent parier aux mains de poker et aux tours de roulette.

Un troisième jeu de la série, Tenshi no Uta: Shiroki Tsubasa no Inori sorti sur Super Famicom en 1994, avait été inclus comme objectif étendu dans la campagne Makuake mais est toujours en développement selon une récente mise à jour et sera publié séparément dans le futur. Les trois titres avaient été rendus disponibles sur Windows via le service Project EGG au Japon avant cette renaissance sur Switch.