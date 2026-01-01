Des dataminers chinois ont découvert l’interface de multijoueur local de Monster Hunter Wilds pour Nintendo Switch 2, cachée dans les fichiers de la version PC suite à la Title Update 4. Cette découverte alimente considérablement les spéculations autour d’un portage que Capcom n’a toujours pas officiellement confirmé, malgré l’accumulation de preuves dans le code du jeu.

La découverte initiale remonte à quelques jours, lorsque l’utilisateur STRCoolerSimp du subreddit r/MonsterHunterLeaks avait repéré une mystérieuse mention « nsw2UpgradeEdition » dans les fichiers après le déploiement de la Title Update 4. D’autres membres de la communauté ont rapidement pris le relais pour fouiller davantage les fichiers et ont mis au jour des configurations spécifiques à la Nintendo Switch 2, allant des réglages de performance aux fonctionnalités multijoueur.

Les nouveaux éléments découverts par le groupe chinois spécialisé dans le datamining de Monster Hunter révèlent des détails techniques précis. La version Switch 2 disposerait de préréglages DLSS personnalisés, allant de D à I au lieu des standards A à C utilisés sur les autres plateformes, indiquant une optimisation matérielle unique pour la console de Nintendo. Le jeu ciblerait apparemment 30 images par seconde, avec des compromis visuels nécessaires pour atteindre cet objectif.

L’une des optimisations les plus agressives concerne le culling des PNJ et des monstres. Le jeu réduirait considérablement leur niveau de détail lorsqu’ils sont vus de loin, une mesure nécessaire compte tenu de l’approche semi-open world de Monster Hunter Wilds. Cette réduction drastique du nombre d’éléments affichés à l’écran permettrait de libérer des ressources pour maintenir les performances sur l’hardware moins puissant de la Switch 2.

La fonctionnalité de multijoueur local constitue néanmoins la découverte la plus significative. Les chaînes de caractères trouvées dans le code décrivent précisément le système : « Rassemblez des consoles Nintendo Switch 2 pour créer ou rejoindre un lobby en utilisant la communication sans fil locale » et « Recherchez des lobbies en utilisant la communication sans fil locale. Rassemblez des consoles Nintendo Switch 2 pour permettre à jusqu’à quatre joueurs de participer. » Cette fonctionnalité ne serait pas du split-screen mais bien la configuration classique où plusieurs joueurs s’assoient dans la même pièce avec leurs propres consoles et chassent ensemble sans nécessiter de connexion internet, à l’image de l’expérience PSP d’autrefois. Les lobbies seraient protégés par mot de passe pour éviter les intrusions non désirées.

Cette approche du multijoueur local s’inscrit parfaitement dans l’ADN historique de la franchise Monster Hunter, longtemps associée aux consoles portables Nintendo. Les premiers jeux principaux sont sortis sur PS2, mais Monster Hunter Tri et Monster Hunter 4 ont ensuite débarqué respectivement sur Wii et 3DS. L’entrée la plus récente, Monster Hunter Rise, était sortie en exclusivité temporaire sur la Switch originale en 2021 avant d’arriver sur PC un an plus tard aux côtés de son expansion Sunbreak.

Cette stratégie pourrait d’ailleurs se répéter pour Wilds. Avec l’expansion imminente du jeu, il existe une forte possibilité que Capcom lance simultanément la version Switch 2 et cette extension majeure, reproduisant le schéma adopté pour Rise. Cette approche permettrait de maximiser l’impact marketing et d’attirer immédiatement les joueurs vers le contenu le plus récent.

Le contexte commercial explique également l’intérêt de Capcom pour la Switch 2. Le studio a récemment exprimé que le prix élevé de la PlayStation 5 avait impacté les ventes de Monster Hunter Wilds au Japon, marché traditionnellement crucial pour la franchise. La Switch 2 connaît un démarrage impressionnant sur le territoire nippon, où Nintendo peine à répondre à la demande initiale, et occupe déjà une part dominante du marché quelques mois seulement après son lancement. Monster Hunter Wilds pourrait ainsi devenir un argument de vente majeur pour la console dans l’archipel.

Certains dataminers, dont Lener30, précisent toutefois que certains fichiers portent la mention « OPT » (probablement pour optimisation) et pourraient en réalité être liés aux paramètres bas de gamme pour PC prévus dans une mise à jour Steam de janvier, plutôt qu’être exclusifs à la Switch 2. La prudence reste donc de mise concernant certaines découvertes.

Le datamining a également révélé des références à une « Upgrade Edition », mais ces mentions semblent être une fonctionnalité générale du RE Engine plutôt que quelque chose de spécifique à Wilds. Il est plus probable que Capcom prépare cette technologie pour une mise à niveau de Monster Hunter Rise ou un autre titre RE Engine couvrant les deux générations de Switch.

La réaction de la communauté reste profondément divisée. Certains fans rejettent immédiatement l’idée, arguant que Wilds peine déjà à maintenir des performances stables sur PC, rendant un portage Switch 2 irréaliste. D’autres rétorquent qu’une version Switch 2 serait construite autour de paramètres réduits et d’un objectif de 30 fps, ce qui pourrait être réalisable avec une optimisation appropriée. Le jeu tourne sur Xbox Series S malgré quelques saccades et une perte de clarté visuelle, ce qui laisse penser qu’un portage Switch 2 n’est pas totalement impossible.

Monster Hunter Wilds est sorti le 28 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec le cross-play complet. Le jeu a rencontré des problèmes de performance sur PC pendant des mois, mais la Title Update 4 a lancé une vague d’améliorations pour les joueurs Windows. Capcom n’a émis aucun commentaire officiel sur l’existence d’une version Switch 2, et aucune annonce n’a été faite à ce sujet. Une révélation lors d’un prochain Nintendo Direct semble désormais probable compte tenu de l’accumulation de preuves techniques dans le code du jeu. Le studio soutient activement la Switch 2 avec Street Fighter 6, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess et le prochain Resident Evil: Requiem, rendant un tel portage cohérent dans leur stratégie globale.