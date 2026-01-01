The Pokémon Company vient d’annoncer l’arrivée de Miaouss dans Pokémon Unite, prévu pour le 9 janvier 2026. Le Pokémon Chat Griffe devient ainsi le prochain ajout jouable au roster du MOBA développé par TiMi Studio Group, portant le nombre total de licences disponibles à 86.

L’annonce a été effectuée via les réseaux sociaux officiels du jeu avec un simple message : « Miaouss rejoindra la mêlée le 9 janvier. Nous espérons que vous continuerez à soutenir Pokémon UNITE en 2026 ! » Aucun détail supplémentaire n’a été partagé pour le moment concernant les capacités, les statistiques ou le rôle que tiendra Miaouss sur l’Île d’Æos. Un trailer devrait être diffusé dans les prochains jours, probablement quelques jours avant la sortie officielle du personnage.

Depuis son lancement en juillet 2021, Pokémon Unite maintient un rythme d’ajouts réguliers au roster. L’année 2025 a été particulièrement prolifique avec l’arrivée de Suicune, Raichu d’Alola, Charmilly, Latias, Laios, Pohmotte, Pingoléon, Sinistrail et Aquali. Cette cadence soutenue témoigne de l’engagement continu de The Pokémon Company et TiMi Studio Group à enrichir l’expérience de jeu et à maintenir l’intérêt des joueurs.

Le choix de Miaouss, l’un des Pokémon les plus iconiques de la première génération, s’inscrit dans la stratégie du jeu d’alterner entre créatures populaires et ajouts plus surprenants. Présent dans l’anime depuis les débuts de la série aux côtés de la Team Rocket, Miaouss bénéficie d’une reconnaissance immédiate auprès du grand public. Son inclusion pourrait attirer l’attention de joueurs nostalgiques ou occasionnels qui ne se seraient pas encore lancés dans l’aventure compétitive.

La saison 2026 des Championnats Pokémon Unite a récemment fait l’objet de changements notables. Le circuit sera désormais divisé en trois Ligues Régionales couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Europe, chacune composée de 8 équipes. Ces équipes s’affronteront durant la première moitié de l’année avant d’atteindre le tableau à élimination de la finale régionale en avril. Les deux meilleures équipes de chaque région se qualifieront pour les Championnats du Monde.

Pokémon Unite reste disponible gratuitement sur Nintendo Switch via l’eShop ainsi que sur appareils mobiles iOS et Android. Le jeu propose un modèle économique free-to-play avec des achats intégrés permettant d’acquérir de nouveaux permis Unité, des Holo-costumes et divers objets cosmétiques. Un nouveau Pass de combat vient d’ailleurs d’être lancé le 26 décembre, proposant notamment un Holo-costume Style Pokébuki pour Suicune aux joueurs atteignant le niveau 50.