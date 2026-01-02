NIS America vient de diffuser un trailer récapitulatif de l’histoire pour The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, quelques jours avant sa sortie occidentale prévue le 15 janvier 2026. Cette vidéo permet aux joueurs de rafraîchir leur mémoire sur les événements ayant mené à ce treizième épisode de la saga Trails, qui célèbre également les 20 ans de la franchise.

Ce récapitulatif s’avère indispensable pour quiconque souhaite plonger directement dans Trails beyond the Horizon sans se perdre dans la continuité narrative complexe de la série. La vidéo résume les événements majeurs de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II et contient par conséquent des spoilers massifs pour cet opus. Les joueurs qui n’auraient pas terminé le deuxième volet de l’arc Calvard sont donc avertis de ne pas visionner ce trailer s’ils souhaitent découvrir les rebondissements par eux-mêmes.

L’intrigue de Trails beyond the Horizon se déroule alors que le continent de Zemuria s’apprête à franchir un cap historique avec l’Opération Stargazer, un programme spatial massif lancé par le 23e président de Calvard, Roy Gramheart. Cette initiative vise à envoyer des satellites de communication en orbite via des fusées Orbal, avec pour objectif à long terme le voyage spatial habité et la résolution des crises environnementales depuis une position avantageuse dans l’espace. Une invitation soudaine de Marduk pour participer à un exercice d’entraînement high-tech va projeter Van Arkride, le Chevalier Cendré Rean Schwarzer et le Père Kevin Graham sur une trajectoire de collision avec les secrets les plus enfouis de Zemuria.

Cette structure narrative rappelle celle de Trails into Reverie et, dans une moindre mesure, Trails Through Daybreak II, avec trois routes de protagonistes sélectionnables. Van Arkride, héros de l’arc Calvard, est rejoint par Rean Schwarzer, protagoniste de la saga Cold Steel, et Kevin Graham, figure importante de Trails in the Sky. Cette convergence des personnages clés issus de différents arcs de la saga marque une étape cruciale puisque Trails beyond the Horizon entre officiellement dans le chapitre final de la série Trails après des années de développement narratif à travers plusieurs générations de personnages.

Le gameplay évolue avec l’introduction de nouvelles mécaniques comme les Shard Commands, l’Awakening et le Z.O.C. qui fige le temps, offrant aux joueurs un arsenal d’options sans précédent dans les combats au tour par tour et sur le terrain. Le Grim Garten, un donjon où les joueurs peuvent affronter les machinations d’Ouroboros avec une équipe personnalisée composée d’alliés venus de tout Calvard et au-delà, constitue l’une des nouveautés majeures en termes de contenu optionnel.

Développé par Nihon Falcom, le jeu est sorti au Japon le 26 septembre 2024 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Une version internationale et chinoise a ensuite débarqué sur PC via Steam le 23 janvier 2025, publiée par Clouded Leopard Entertainment. La version occidentale de NIS America sortira donc le 15 janvier 2026 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam, Epic Games Store et GOG, avec des voix en anglais et japonais ainsi que des textes en anglais.

Deux démos sont actuellement disponibles pour permettre aux joueurs de découvrir le jeu avant sa sortie. La démo « Story » propose de jouer le prologue du jeu et est accessible sur toutes les plateformes. La démo « Battle » se concentre sur les combats et n’est disponible que sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Ces essais gratuits permettent aux nouveaux venus de se familiariser avec les systèmes du jeu avant de s’engager dans l’aventure complète.

NIS America propose également une édition limitée exclusive sur son magasin en ligne pour les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, actuellement disponible en précommande. Cette édition collector s’adresse aux fans hardcore de la série qui souhaitent compléter leur collection physique de la saga Trails.