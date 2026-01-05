Square Enix vient d’annoncer qu’une démonstration gratuite de DRAGON QUEST VII Reimagined sera disponible dès le 7 janvier 2026 sur Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam. Cette version d’essai permettra de transférer intégralement sa progression vers le jeu complet lors de sa sortie le 5 février 2026, offrant ainsi un mois d’avance aux joueurs impatients de découvrir cette réinterprétation du classique.

L’éditeur japonais accompagne cette annonce de la diffusion du film d’ouverture du jeu, dévoilant l’esthétique diorama caractéristique de ce remake ambitieux. Cette direction artistique transforme l’aventure originale en un tableau vivant aux allures de maquette miniature, approche visuelle qui se démarque radicalement des remakes précédents de la franchise tout en conservant le charme intemporel des DRAGON QUEST.

L’histoire débute sur l’île paisible d’Estard où le protagoniste, fils de pêcheur aux yeux brillants, a passé toute sa vie dans ce petit royaume insulaire. L’aventure démarre avec une question apparemment simple mais fondamentale : existe-t-il davantage dans le monde que cette petite île ? Cette interrogation existentielle pousse le héros et ses amis d’enfance à explorer le Sanctuaire des Mystères où ils se retrouvent projetés dans le passé, découvrant la vérité choquante que des terres entières ont été scellées par une force malveillante. Le destin du monde repose désormais entre leurs mains.

Cette réinvention apporte des mécaniques de gameplay actualisées et une narration rationalisée qui devrait séduire aussi bien les vétérans de la série que les néophytes. Pour les aventuriers chevronnés, l’occasion de redécouvrir un récit de compagnons courageux débordant de joie et de déchirements dans une nouvelle présentation. Pour les héros débutants découvrant la franchise, Square Enix positionne explicitement ce titre comme un excellent point d’entrée dans l’univers DRAGON QUEST.

Le DRAGON QUEST VII original était sorti en 2000 au Japon sur PlayStation avant d’atteindre l’Amérique du Nord en 2001, se distinguant par sa durée de jeu monumentale dépassant souvent la centaine d’heures. Le jeu avait ensuite bénéficié d’un remake sur Nintendo 3DS en 2013 au Japon et 2016 en Occident, qui avait déjà entrepris de moderniser certains aspects tout en préservant l’essence du titre. Cette nouvelle version Reimagined franchit un cap supplémentaire avec sa refonte visuelle complète et ses ajustements narratifs visant à rendre l’expérience plus accessible sans la dénaturer.

DRAGON QUEST VII Reimagined sortira donc le 5 février 2026 sur l’ensemble des plateformes.