Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- MIO: Memories in Orbit – 3.4GB
Switch
- Big Hops – 3.9GB
- Owlen and the Spirits of the Past – 3.9GB
- Zumba – Marble Candy Rush – 3.9GB
- Mist – 3.9GB
- Construction Sim: City and Road Builder – 2.0GB
- Gray War Conflict – 1.7GB
- Clothing Store Simulator – 1.0GB
- I Am Future: Cozy Apocalypse Survival – 1.0GB
- SnapCat: Mia’s Cozy Adventure – 853MB
- Storm Chasing Sim 2025 – Tornado Hunter – 833MB
- Van Life: Home Simulator – 800MB
- Go Kart Island – 750MB
- Hidden Cats in Istanbul – 685MB
- Hero Seekers – 600MB
- Dunkirk – The Forgotten Soldier – 465MB
- Biplanes – 378MB
- Pin Strike 2 – 306MB
- Lalulu Island Survival – 239MB
- Tile Jong – 94MB
- Gridz Keeper – 65MB
- Jelly & Toast – 47MB
