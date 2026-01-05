Limited Run Games vient de lancer par surprise une version Nintendo Switch 2 de Tombi! Special Edition, disponible dès aujourd’hui sur l’eShop. Ce portage inattendu du classique de plateforme sorti sur Switch originale l’année dernière apporte plusieurs améliorations techniques exploitant les capacités supérieures de la nouvelle console hybride de Nintendo.

La version Switch 2 se distingue par quatre axes d’amélioration majeurs. La résolution a été augmentée pour tirer parti de l’écran plus net de la console et de sa sortie vidéo supérieure en mode docké. Les performances ont été optimisées pour garantir une fluidité accrue tout au long de l’aventure, aspect crucial pour un jeu de plateforme exigeant précision et réactivité. Les assets bénéficient d’une qualité supérieure avec des textures plus détaillées et des éléments visuels enrichis. Enfin, un mode d’affichage avec downsampling a été implémenté, technique rendant l’image à une résolution supérieure avant de la réduire pour l’écran cible, améliorant ainsi la netteté et réduisant l’aliasing.

Ces améliorations techniques viennent compléter le contenu déjà généreux de la Special Edition sortie en 2024. Le jeu propose désormais la sauvegarde libre permettant d’enregistrer sa progression à tout moment sans retourner aux points de contrôle traditionnels, éliminant ainsi la frustration de devoir rejouer de longues sections après un échec. La fonction de rembobinage offre une seconde chance face aux défis difficiles, transformant les moments de rage quit potentiels en opportunités d’apprentissage immédiat.

Le basculement vers les contrôles analogiques peut être activé ou désactivé selon les préférences, reconnaissant que certains puristes préfèrent la précision du D-pad pour ce type d’expérience tandis que d’autres apprécient la fluidité du stick analogique. Cette flexibilité dans les options de contrôle témoigne d’une attention portée aux différentes écoles de pensée concernant les remasters de classiques.

Le musée intégré constitue l’un des atouts majeurs de cette édition spéciale. Cette section regorge de publicités imprimées d’époque, d’emballages et manuels originaux, de documents de développement jamais vus auparavant et d’artworks originaux en haute résolution. Pour les collectionneurs et historiens du jeu vidéo, ce trésor d’archives offre un aperçu fascinant du contexte de création et de commercialisation du jeu lors de sa sortie en 1997 sur PlayStation.

La bande-son remasterisée redonne vie aux compositions mémorables accompagnant les péripéties de Tomba à travers les paysages 2.5D colorés du jeu. L’interview du créateur Tokuro Fujiwara, vétéran de l’industrie connu pour son travail chez Capcom sur des franchises comme Ghosts ‘n Goblins et Mega Man, apporte un éclairage précieux sur la philosophie de conception derrière ce titre atypique mêlant plateforme linéaire et exploration non-linéaire.

L’aventure elle-même reste fidèle à la vision originale de 1997. Le joueur incarne Tomba, protagoniste à la chevelure rose caractéristique, dans sa quête pour vaincre une bande déplorable de cochons maléfiques. Le gameplay repose sur un système de sauts, morsures et lancers à travers des environnements variés combinant habilement progression linéaire et liberté d’exploration. Les reliques anciennes parsèment les niveaux, les personnages fascinants offrent quêtes palpitantes et dialogues mémorables, tandis que les trésors cachés récompensent la curiosité et la persévérance.

Cette fusion entre structure linéaire et éléments non-linéaires constituait une proposition audacieuse en 1997 et conserve toute sa pertinence aujourd’hui. Le jeu évite la rigidité des platformers strictement guidés tout en maintenant suffisamment de direction pour ne pas perdre les joueurs dans un labyrinthe sans but. Les quêtes secondaires enrichissent l’expérience sans la diluer, créant un équilibre rare pour l’époque entre accessibilité et profondeur.

Le timing de cette sortie surprise interroge néanmoins. Limited Run Games n’a effectué aucune communication préalable, l’annonce et la disponibilité intervenant simultanément sur les réseaux sociaux et l’eShop. Cette stratégie de shadow drop s’écarte des pratiques habituelles de l’éditeur qui privilégie généralement des fenêtres de précommande étendues pour ses éditions physiques collectors. L’absence de mention d’une version physique Switch 2 dans l’annonce initiale laisse supposer que seule la version numérique est actuellement disponible.

Pour les possesseurs de la version Switch originale, aucune mise à niveau gratuite ou à prix réduit n’a été annoncée. Les joueurs devront apparemment acquérir à nouveau le titre complet pour profiter des améliorations Switch 2, politique qui pourrait décevoir ceux ayant acheté le jeu récemment (19,99€).