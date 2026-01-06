Square Enix a annoncé aujourd’hui que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles a dépassé le million d’exemplaires écoulés dans le monde depuis son lancement. Ce chiffre combine les ventes digitales et les expéditions physiques sur l’ensemble des plateformes, un démarrage remarquable pour ce classique du tactical RPG qui avait débarqué sur Nintendo Switch 2 et Switch en octobre dernier.

Le producteur Kazutoyo Maehiro a réagi à cette nouvelle : « L’ensemble de l’équipe de développement vous est incroyablement reconnaissant, et nous prenons cet accueil positif comme une motivation pour continuer à envisager de futures mises à jour afin de rendre le jeu encore plus agréable et accessible à un public encore plus large. »

Cette refonte ambitieuse réunit plusieurs figures légendaires du jeu original, dont Kazutoyo Maehiro en tant que directeur, Hiroshi Minagawa au poste de directeur artistique, et Yasumi Matsuno qui reprend sa plume pour travailler sur le script original en tant que scénariste et éditeur. Le visuel clé mettant en scène Ramza et Delita, les deux héros de l’aventure, a été créé par Akihiko Yoshida et illustre la relation complexe qui unit ces deux personnages, oscillant entre protection mutuelle et chemins divergents. Au-dessus d’eux, Ovelia et Alma, toutes deux liées à Ramza et Delita, regardent solennellement au loin, préfigurant le destin qui les attend.

L’histoire plonge les joueurs dans le royaume d’Ivalice, un monde médiéval empêtré dans des conflits politiques, où ils découvriront la vérité sur le jeune noble Ramza Beoulve, dont le rôle dans l’histoire a été effacé des annales. Cette saga dramatique d’ambition, de trahison et d’honneur prend vie grâce à un script enrichi et des dialogues entièrement doublés, accompagnés de graphismes améliorés qui offrent un nouveau niveau d’immersion sur le champ de bataille.

Le casting vocal rassemble une distribution prestigieuse mêlant nouveaux venus et vétérans de la licence Final Fantasy : Joe Pitts incarne Ramza, Gregg Lowe prête sa voix à Delita, Hannah Melbourn à Agrias, Timothy Watson à Cidolfus, Harry McEntire à Mustadio, et Ben Starr à Dycedarg. Des apparitions de Cody Christian (Cloud Strife dans la série Final Fantasy VII Remake) et Briana White (Aerith Gainsborough dans la série Final Fantasy VII Remake) viennent compléter cette distribution de choix.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles propose deux expériences distinctes. La version améliorée intègre des modernisations et des améliorations de confort, avec une interface utilisateur entièrement repensée qui rend le jeu plus intuitif et accessible. Le contrôle des unités, la visualisation de l’ordre des tours et la navigation générale ont été simplifiés. Les graphismes ont été retravaillés pour briller sur les écrans HD, sublimant les champs de bataille en 3D et le pixel art détaillé. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve la possibilité de confirmer l’ordre des tours d’un simple appui sur un bouton, d’explorer le champ de bataille à distance grâce à la vue tactique, d’accélérer les combats avec l’avance rapide, la sauvegarde automatique durant les batailles, et des niveaux de difficulté ajustables selon le style de jeu préféré.

La version classique, quant à elle, recrée fidèlement la sortie de 1997 de Final Fantasy Tactics en intégrant l’acclamée traduction War of the Lions, parfaite pour les fans désireux de revivre l’expérience originale. Cette version reste authentique sur presque tous les aspects, tout en incluant quelques commodités modernes comme la sauvegarde automatique.

Le système de combat tactique au tour par tour et le système élaboré de progression des personnages constituent le cœur de l’expérience. Les joueurs peuvent maîtriser un roster de plus de vingt jobs – incluant mage noir, chevalier dragon, géomancien capable d’utiliser l’environnement contre les ennemis, invocateur pouvant appeler le moogle emblématique de Final Fantasy et autres esprits, mage temporel maniant la magie du temps, voleur et bien d’autres – ainsi que plus de 300 capacités de personnages permettant de construire des combinaisons d’équipe infinies. L’utilisation stratégique des terrains variés, la manipulation habile de l’ordre des tours et une planification réfléchie déterminent l’issue de chaque affrontement.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles est actuellement disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et d’autres plateformes.