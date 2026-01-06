Seize ans après son lancement initial sur PC, Wizard101 franchit une nouvelle étape dans son expansion multiplateforme. KingsIsle Entertainment a confirmé que son MMO dédié aux apprentis sorciers débarquera prochainement sur Nintendo Switch, rejoignant ainsi les versions PlayStation et Xbox déjà disponibles depuis l’année dernière.

Cette adaptation sur la console hybride de Nintendo sera commercialisée au prix de 19,99€ et donnera accès au premier des cinq arcs narratifs actuellement disponibles dans le jeu. Les joueurs souhaitant progresser au-delà de ce contenu initial devront acquérir des Couronnes, la monnaie premium du titre, pour débloquer les zones suivantes. Un modèle économique qui diffère des versions PlayStation et Xbox, où le téléchargement est gratuit et permet d’explorer librement le contenu jusqu’à la zone Oasis de Krokotopia, récemment étendue.

Les comptes créés sur Switch partageront le même serveur que les autres plateformes console, permettant ainsi le cross-play entre joueurs PlayStation, Xbox et Nintendo. En revanche, la cross-progression n’est pas encore implémentée, obligeant les aventuriers à rester sur leur plateforme d’origine pour conserver leur progression.

Depuis 2008, Wizard101 propose une expérience MMO accessible à toute la famille, centrée sur un système de combat stratégique au tour par tour utilisant une mécanique de deckbuilding. L’intrigue plonge les joueurs dans la peau d’un jeune étudiant de l’école des Arts magiques de Corbois, chargé de contrer une puissante magie noire qui menace d’engloutir Sorcelleville et l’ensemble des mondes de la Spirale. Au cœur de cette menace se cache un mystère lié à la mort d’un professeur rebelle et ses machinations.

Le gameplay repose sur la personnalisation de decks de sorts avant chaque affrontement, permettant d’adapter sa stratégie aux situations. Les combats peuvent être abordés en solo ou en équipe avec d’autres joueurs, offrant davantage d’options tactiques face aux adversaires les plus redoutables. Au-delà des affrontements, le titre propose de nombreuses activités annexes : éclosion et entraînement de familiers, fabrication d’armes et d’équipements, jardinage, pêche et décoration de châteaux personnels.

L’arène PvP permet aux sorciers les plus compétitifs d’affronter d’autres joueurs en 1v1 ou par équipes, grimpant dans les classements pour prouver la qualité de leur construction de deck. Des événements hebdomadaires à durée limitée viennent régulièrement enrichir l’expérience avec des récompenses exclusives qui changent chaque semaine.

Avec plus de vingt mondes à explorer et plus d’un millier d’heures de quêtes intégralement doublées, la Spirale ne cesse de s’étendre depuis son lancement. Le titre continue d’accueillir des millions de joueurs qui collaborent pour échanger des Cartes-trésors rares, vaincre des boss coriaces ou simplement partager leur passion pour cet univers magique.

Wizard101 est actuellement disponible sur PC via Steam et le site officiel du jeu, ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox. La date de sortie précise sur Nintendo Switch sera communiquée ultérieurement.