Nintendo vient de publier les classements mensuels du top 15 des ventes sur le Nintendo eShop européen pour décembre 2025, couvrant la période du 1er au 31 décembre sur les deux générations de consoles. Ces données excluent les titres gratuits, les jeux en promotion durant le mois, ceux obtenus via bons de jeu ou codes de téléchargement gratuits, les packs de mise à niveau et les achats effectués via le site Nintendo, offrant ainsi un aperçu des ventes plein tarif sur l’eShop proprement dit.

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition s’empare triomphalement de la première place du classement Switch 2 lors de son mois de lancement début décembre. Cette entrée fracassante témoigne de l’attente considérable pour cette suite attendue près de deux décennies, Samus Aran réussissant l’exploit de conquérir le sommet du marché européen malgré la popularité historiquement plus modeste de la franchise sur le Vieux Continent comparée à l’Amérique du Nord. Le jeu bondit de la neuvième position occupée par anticipation en novembre vers le trône, performance d’autant plus remarquable au prix de 69,99 euros / 58,99 livres.

Nintendo Switch Sports surgit à la deuxième place dans un classement inattendu pour un titre sorti en avril 2022. Ce positionnement surprenant s’explique probablement par plusieurs facteurs convergents : les achats de fin d’année pour les rassemblements familiaux, les nouveaux acquéreurs de Switch 2 cherchant du contenu multijoueur accessible, et potentiellement des promotions discrètes non capturées par les critères d’exclusion du classement. Le prix attractif de 39,99 euros / 30,99 livres facilite également son adoption massive.

Donkey Kong Bananza se maintient solidement à la troisième position après avoir occupé la douzième place en novembre, remontée spectaculaire pour le platformer proposé en bundle avec la Switch 2 au lancement. Cinq mois après sa sortie en juillet, le titre conserve un momentum commercial impressionnant sur le marché européen, signe que les joueurs continuent d’adopter le dernier opus des aventures du primate emblématique de Rare devenu propriété Nintendo.

Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition reste ancré dans le top 5 à la quatrième place, stabilité remarquable pour un titre lancé mi-octobre. Le retour dans la région de Kalos continue de séduire les dresseurs européens près de trois mois après sa sortie, performance solide confirmant que la formule Legends initiée avec Arceus a trouvé son public sur le Vieux Continent.

Assassin’s Creed Shadows fait une entrée remarquée à la cinquième position lors de son lancement début décembre. Cette nouvelle aventure d’Ubisoft dans le Japon féodal marque le grand retour de la franchise sur les plateformes Nintendo après des années d’absence sur Switch première génération, la puissance accrue de la Switch 2 permettant enfin de faire tourner correctement les productions AAA occidentales modernes. Le prix légèrement inférieur de 59,99 euros / 49,99 livres comparé aux exclusivités Nintendo facilite son adoption.

# Titre du jeu Éditeur 1 Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition Nintendo 2 Nintendo Switch Sports Nintendo 3 Donkey Kong Bananza Nintendo 4 Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition Nintendo 5 Assassin’s Creed Shadows Ubisoft 6 Super Mario Party Jamboree Nintendo 7 Mario Kart World Nintendo 8 Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Nintendo 9 Animal Crossing: New Horizons Nintendo 10 Super Mario Bros. Wonder Nintendo 11 Octopath Traveler 0 Square Enix 12 Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Nintendo 13 Stardew Valley ConcernedApe 14 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Nintendo 15 Inazuma Eleven: Victory Road – Nintendo Switch 2 Edition Level-5

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV occupe la huitième position, le bundle incluant le mode TV spécifique justifiant son prix supérieur de 79,99 euros / 66,99 livres. Cette séparation entre les deux versions du même jeu dans le classement illustre la stratégie tarifaire de Nintendo exploitant les fonctionnalités exclusives Switch 2 pour justifier des éditions premium.

Animal Crossing: New Horizons se maintient à la neuvième place après avoir figuré quatorzième en novembre, remontée significative pour un jeu sorti en mars 2020. Le simulateur de vie insulaire continue de générer des ventes régulières près de cinq ans après son lancement, phénomène de longévité commerciale caractéristique des grandes franchises Nintendo evergreen. Super Mario Bros. Wonder entre au top 10 à la dixième position, le platformer 2D sorti en octobre 2023 bénéficiant probablement d’achats de fin d’année pour compléter les collections.

Octopath Traveler 0 fait ses débuts à la onzième place lors de son mois de lancement début décembre. Ce prequel HD-2D de Square Enix entre directement dans le classement Switch 2, confirmant l’appétit européen pour les RPG japonais au style rétro-moderne même si la position relativement modeste suggère que la franchise reste nichée comparée aux mastodontes Nintendo.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 glisse de la onzième à la douzième position, la compilation des classiques Wii maintenant des ventes décentes trois mois après sa sortie en octobre. Stardew Valley surgit à la treizième place, performance remarquable pour un jeu indépendant sorti en octobre 2017. Le simulateur agricole de ConcernedApe continue de séduire de nouveaux joueurs huit ans après son lancement Switch grâce à son prix budget attractif de 13,99 euros / 10,99 livres.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment chute dramatiquement de la première à la quatorzième position, effondrement brutal pour le musou racontant la guerre de l’enfermement de Tears of the Kingdom. Cette dégringolade témoigne du cycle de vie court des collaborations Nintendo-Koei Tecmo comparées aux productions first-party, même lorsqu’elles exploitent des univers aussi populaires que Zelda.

Inazuma Eleven: Victory Road – Nintendo Switch 2 Edition clôture le classement à la quinzième place après avoir occupé la deuxième position en novembre, chute vertigineuse pour le RPG de football de Level-5. Cette baisse drastique suggère que l’intérêt initial des fans européens de la franchise s’est rapidement essoufflé face à la concurrence des sorties de décembre, le prix élevé de 72,26 euros / 60,03 livres constituant également un frein potentiel.

Du côté de la Switch première génération, Mario Kart 8 Deluxe s’empare de la première place après avoir occupé la sixième position en novembre, remontée spectaculaire pour un jeu sorti en avril 2017. Ce positionnement au sommet huit ans après le lancement témoigne du statut absolu de titre evergreen pour le jeu de course de Nintendo, probablement dopé par les achats de consoles durant les fêtes créant un flux constant de nouveaux propriétaires adoptant immédiatement ce incontournable.

Pokémon Legends: Z-A conserve une solide deuxième place dans sa version Switch classique après avoir dominé novembre, stabilité remarquable démontrant que le titre cross-gen fonctionne efficacement sur les deux plateformes sans cannibalisation excessive. Nintendo Switch Sports bondit de la dixième à la troisième position, même phénomène que sur Switch 2 avec cet intérêt renouvelé pour la compilation sportive durant la période festive.

Super Mario Party Jamboree grimpe de la onzième à la quatrième place, progression solide pour le party game multipliant les occasions de jeu durant les rassemblements de fin d’année. Stardew Valley se maintient à la cinquième position après avoir figuré quatrième en novembre, le simulateur agricole indépendant démontrant une résilience commerciale exceptionnelle sur un marché dominé par les mastodontes Nintendo.

Animal Crossing: New Horizons occupe la sixième place après la neuvième en novembre, légère progression pour le simulateur de vie insulaire qui refuse obstinément de quitter les classements. Minecraft glisse de la deuxième à la septième position, recul notable mais performance toujours solide pour le bac à sable de Mojang sorti en juin 2018.

It Takes Two fait son entrée à la huitième place, le jeu coopératif d’Electronic Arts sorti en novembre 2022 trouvant un regain d’intérêt durant les fêtes propices aux sessions à deux. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 se maintient à la neuvième position après la douzième en novembre, la compilation Wii conservant des ventes décentes.

Inazuma Eleven: Victory Road dans sa version Switch classique chute de la troisième à la dixième position, dégringolade similaire à celle observée sur Switch 2 confirmant l’essoufflement rapide du RPG de football de Level-5 sur le marché européen. Super Mario Bros. Wonder entre à la onzième place, même constat que sur Switch 2 avec ces achats de fin d’année pour le platformer 2D.

Disney Dreamlight Valley apparaît à la douzième position, le simulateur de vie free-to-play dans l’univers Disney de Gameloft générant visiblement des achats de la version complète payante durant la période festive. Metroid Prime 4: Beyond fait ses débuts à la treizième place dans sa version Switch classique, entrée honorable mais nettement en retrait comparée à la domination de l’édition Switch 2, confirmant que les joueurs privilégient massivement la nouvelle génération pour ce titre techniquement ambitieux.

New Super Mario Bros. U Deluxe surgit à la quatorzième position, le portage Switch du jeu Wii U sorti en janvier 2019 bénéficiant probablement d’achats de fin d’année pour les retardataires cherchant du platformer Mario 2D classique. Super Mario Galaxy 2 clôture le classement à la quinzième place dans sa version standalone, cette séparation d’avec la compilation illustrant la complexité du catalogue Nintendo qui propose désormais certains titres sous multiples formes.