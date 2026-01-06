Nintendo vient de publier les classements mensuels des ventes sur le Nintendo eShop japonais pour décembre 2025, couvrant la période du 1er au 31 décembre sur les deux générations de consoles. Ces données basées sur les revenus et non sur le nombre d’unités vendues excluent les titres gratuits et se limitent aux jeux classés en-dessous de CERO D / IARC 16+.

Kirby Air Riders conserve triomphalement la première place du classement Switch 2 pour le deuxième mois consécutif après son lancement le 20 novembre. Cette performance remarquable témoigne de l’appétit persistant du public japonais pour les aventures de la boule rose, particulièrement dans cette nouvelle itération aérienne de la franchise. Le titre maintient son emprise sur le marché malgré l’arrivée de plusieurs productions majeures en décembre.

Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~ Nintendo Switch 2 Edition occupe solidement la deuxième position, gagnant une place par rapport à novembre. Cette franchise de jeu de plateau virtuel reste un pilier indétrônable du marché japonais, et l’édition regroupant les versions Est et Ouest du Japon au prix de 8 980 yens continue de séduire les foyers nippons cherchant une expérience multijoueur locale festive durant les vacances.

Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition grimpe de deux positions pour atteindre la troisième place, confirmant le succès durable de ce retour dans la région de Kalos. Lancé mi-octobre, le titre bénéficie toujours d’un intérêt soutenu près de trois mois après sa sortie, performance impressionnante dans un marché aussi concurrentiel que le Japon où les nouveautés chassent rapidement les lancements précédents.

Mario Kart World se maintient dans le top 5 à la quatrième place malgré une légère baisse depuis novembre, résultat attendu pour un titre de lancement désormais disponible depuis juin. Le jeu de course phare de Nintendo conserve néanmoins des ventes solides six mois après le lancement de la console, signe que les nouveaux acquéreurs de Switch 2 continuent de l’adopter massivement.

Inazuma Eleven: Victory Road Nintendo Switch 2 Edition chute de la deuxième à la cinquième position, perte de terrain significative mais compréhensible face à la concurrence accrue de fin d’année. Le RPG de football de Level-5 reste néanmoins un succès majeur pour l’éditeur japonais, confirmant que la franchise conserve son attrait auprès du public nippon malgré des années d’absence.

Octopath Traveler 0 entre en force à la sixième place lors de son mois de lancement début décembre. Ce prequel de la saga HD-2D de Square Enix capitalise sur le succès critique et commercial des opus précédents, proposant une nouvelle aventure dans l’esthétique rétro-moderne qui définit désormais l’identité visuelle du studio pour ses productions RPG classiques.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment glisse de la quatrième à la septième position après avoir dominé novembre. Le musou développé par Koei Tecmo racontant la guerre de l’enfermement de Tears of the Kingdom subit l’effet naturel du temps, même si sa présence continue dans le top 10 témoigne d’un succès durable pour une collaboration entre Nintendo et un développeur tiers.

Metroid Prime 4: Beyond Nintendo Switch 2 Edition bondit de la douzième à la huitième place, progression remarquable pour un titre lancé début décembre. L’attente de presque deux décennies pour cette suite se traduit par des ventes soutenues au Japon malgré la popularité historiquement plus modeste de la série dans l’archipel comparée aux marchés occidentaux.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake se maintient dans le top 10 à la neuvième position avec une réduction de 20% active jusqu’au 8 janvier. Cette collection remasterisée des deux premiers Dragon Quest continue d’attirer les nostalgiques et nouveaux venus, particulièrement dans un pays où la franchise rivalise avec Final Fantasy en termes de reconnaissance culturelle.

Donkey Kong Bananza clôture le top 10 à la dixième place, légère baisse depuis novembre. Le platformer proposé en bundle avec la Switch 2 lors du lancement conserve des ventes correctes cinq mois après sa sortie, bien que son momentum initial se soit naturellement estompé face aux nouveautés plus récentes.

Le reste du classement Switch 2 révèle plusieurs entrées notables. DRAGON QUEST – HD-2D Erdrick Trilogy Collection fait son apparition à la onzième place avec une réduction de 20%, attirant les collectionneurs prêts à investir 12 760 yens pour l’intégralité de la trilogie Erdrick. Octopath Traveler 0 Digital Deluxe Edition se hisse à la douzième position, démontrant que les fans hardcore sont prêts à dépenser davantage pour du contenu exclusif.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time entre au treizième rang bénéficiant d’une réduction substantielle de 25%. Ce RPG de simulation de vie de Level-5 trouve enfin son public après un lancement discret en juin, les promotions de fin d’année ayant visiblement boosté sa visibilité. Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV apparaît à la quatorzième place, le bundle incluant le mode TV spécifique justifiant son prix légèrement supérieur de 9 100 yens.

Tamagotchi Plaza Nintendo Switch 2 Edition et Story of Seasons: Grand Bazaar Nintendo Switch 2 Edition occupent respectivement les quinzième et seizième rangs, confirmant l’appétit japonais pour les simulations de vie et d’élevage qui constituent un genre particulièrement populaire dans l’archipel. Street Fighter 6 figure deux fois dans le classement avec l’édition standard à la dix-septième place et la Years 1-2 Fighters Edition à la vingtième, témoignant du succès du dernier épisode de Capcom sur la plateforme.

Dragon Ball: Sparking! Zero Sound Ultimate Edition se positionne à la dix-huitième place malgré son prix prohibitif de 13 970 yens, le plus élevé du top 20. Les fans inconditionnels de Dragon Ball justifient cet investissement pour l’édition la plus complète du jeu de combat développé par Spike Chunsoft. Trails in the Sky 1st Chapter apparaît à la dix-neuvième position avec une réduction de 25%, le classique du RPG japonais de Nihon Falcom trouvant une nouvelle jeunesse sur la plateforme moderne.

# Titre du jeu Éditeur 1 Kirby Air Riders Nintendo 2 Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~ (Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen) Konami 3 Pokémon Legends: Z-A (Nintendo Switch 2 Edition) The Pokémon Company 4 Mario Kart World Nintendo 5 Inazuma Eleven: Victory Road (Nintendo Switch 2 Edition) Level-5 6 Octopath Traveler 0 Square Enix 7 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Koei Tecmo 8 Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo Switch 2 Edition) Nintendo 9 DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake Square Enix 10 Donkey Kong Bananza Nintendo 11 DRAGON QUEST – HD-2D Erdrick Trilogy Collection Square Enix 12 Octopath Traveler 0 – Digital Deluxe Edition Square Enix 13 Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Level-5 14 Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV (Nintendo Switch 2 Edition) Nintendo 15 Tamagotchi Plaza (Nintendo Switch 2 Edition) Bandai Namco 16 Story of Seasons: Grand Bazaar (Nintendo Switch 2 Edition) Marvelous 17 Street Fighter 6 Capcom 18 Dragon Ball: Sparking! Zero – Sound Ultimate Edition Bandai Namco 19 Trails in the Sky – 1st Chapter Nihon Falcom 20 Street Fighter 6 – Years 1–2 Fighters Edition Capcom

Du côté de la Switch première génération, Momotarou Dentetsu 2 domine le classement à la première place, gagnant deux positions depuis novembre. Cette performance souligne que le jeu de plateau virtuel continue de séduire massivement les propriétaires de la console historique, nombreux à ne pas avoir encore franchi le pas vers la Switch 2.

Pokémon Legends: Z-A occupe la deuxième place sur Switch classique, légère baisse depuis novembre mais performance solide confirmant que le titre cross-gen fonctionne efficacement sur les deux plateformes. Inazuma Eleven: Victory Road se classe troisième avec la version standard tandis que la Deluxe Edition apparaît à la cinquième place, démontrant la stratégie tarifaire efficace de Level-5 pour maximiser les revenus.

Minecraft surgit à la quatrième position, performance étonnante pour un jeu sorti en juin 2018. Le bac à sable de Mojang continue de générer des ventes régulières au Japon sept ans après son lancement Switch, phénomène rarissime témoignant de son statut de titre evergreen absolu. Animal Crossing: New Horizons se maintient à la sixième place malgré sa sortie en mars 2020, autre exemple de longévité commerciale exceptionnelle pour une première partie Nintendo.

Super Smash Bros. Ultimate entre au top 10 à la huitième position, le jeu de combat lancé en décembre 2018 bénéficiant probablement de promotions de fin d’année attirant les derniers retardataires. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics figure à la dixième place, collection de jeux de société parfaite pour les rassemblements familiaux des fêtes.

Nintendo Switch Sports fait son apparition à la onzième place avec une réduction importante de 30%, la compilation sportive sortie en avril 2022 trouvant un regain d’intérêt durant la période festive propice aux sessions multijoueur locales. Super Mario Party Jamboree se classe douzième, l’épisode sorti en octobre 2024 continuant d’attirer les joueurs cherchant une expérience party game sans investir dans la nouvelle console.

Le classement Switch révèle également la persistance de titres historiques comme Splatoon 3 (quatorzième place), Mario Kart 8 Deluxe (quinzième place) et Pikmin 4 (dix-huitième place), démontrant que les exclusivités Nintendo conservent leur attractivité commerciale des années après leur lancement initial. DRAGON QUEST III HD-2D Remake se maintient à la dix-septième position malgré une réduction agressive de 40%, le remake HD-2D du troisième opus continuant de générer des ventes deux mois après sa sortie multiplateforme.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer entre à la seizième place avec une promotion de 30% active jusqu’au 12 janvier, le titre de fitness d’Imagineer bénéficiant de l’intérêt renouvelé pour l’exercice physique caractéristique de la période post-fêtes de fin d’année. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 figure à la dix-neuvième position, la compilation des deux classiques Wii maintenant des ventes décentes trois mois après sa sortie.

Mamon King clôture le classement Switch à la vingtième place en tant que nouvelle entrée, ce titre budget à 1 480 yens en promotion 35% profitant de son prix ultra-agressif pour s’infiltrer dans le top 20 lors de son lancement mi-décembre par l’éditeur indépendant LiTMUS.

Ces classements confirment plusieurs tendances majeures du marché japonais. La Switch 2 établit progressivement sa domination avec un catalogue exclusif attractif mêlant grosses licences Nintendo, partenariats tiers solides et productions japonaises ciblant spécifiquement ce marché. La Switch première génération conserve néanmoins une base installée massive continuant d’acheter activement, particulièrement des titres evergreen et productions cross-gen. Les promotions de fin d’année ont visiblement boosté plusieurs catalogues anciens, stratégie efficace pour écouler du stock numérique et attirer les acheteurs sensibles au prix. Enfin, les franchises traditionnellement japonaises comme Dragon Quest, Momotarou Dentetsu et Inazuma Eleven dominent largement, confirmant que le marché nippon conserve des spécificités fortes le distinguant des marchés occidentaux où ces titres peinent souvent à percer.