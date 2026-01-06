Kazutaka Kodaka, créateur de Danganronpa et directeur de The Hundred Line: Last Defense Academy, vient de déclarer dans une interview accordée à RPG Site qu’il aimerait considérer une édition Switch 2 du jeu. Cette ouverture contraste avec sa réponse catégorique concernant les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S, pour lesquelles aucun développement n’est actuellement envisagé.

L’interviewer a spécifiquement évoqué Shuten Order qui venait de recevoir une mise à niveau Switch 2, soulignant que The Hundred Line bénéficierait considérablement de temps de chargement plus rapides, de meilleurs visuels et de performances améliorées sur la nouvelle console. La version Switch actuelle souffre effectivement de compromis techniques par rapport à la mouture PC, avec des chargements plus longs et une résolution inférieure impactant la lisibilité de certains éléments.

Cette prise de position s’inscrit dans le contexte commercial particulier du jeu. The Hundred Line: Last Defense Academy représente la première propriété intellectuelle entièrement détenue et originale de Too Kyo Games, studio fondé par Kodaka après son départ de Spike Chunsoft. Le projet a littéralement mis l’avenir du studio en jeu, l’équipe contractant même un emprunt pour financer l’achèvement d’un jeu au volume sans précédent totalisant cent fins différentes et un scénario dépassant six millions de caractères japonais.

Kodaka se montre philosophe face à cette dette assumée, estimant que le jeu a reçu des éloges extrêmement positifs et offre une expérience narrative unique impossible à trouver ailleurs. Cette singularité justifie rétrospectivement l’endettement selon lui, et il espère que The Hundred Line continuera à se vendre sur le long terme. Le titre a effectivement intégré plusieurs listes « Jeu de l’année » pour les sorties 2025 et remporté quelques prix significatifs, bien qu’il n’ait pas bénéficié de la même attention médiatique que d’autres productions.

Le partenariat avec Aniplex et XSEED Games a structuré la publication du jeu. Aniplex s’est vu confier l’intégralité de la promotion et de l’édition, chaque partie finançant à hauteur de moitié pour former un partenariat solide. Aniplex a également géré la communication avec les éditeurs internationaux. Le choix s’est porté sur eux parce qu’ils comprenaient le style du studio et cherchaient à le diffuser largement.

La stratégie multimédia constitue une priorité affichée pour Kodaka qui souhaite naturellement poursuivre les expansions sur différents supports et développer l’univers à travers DLC et autres formats. Interrogé spécifiquement sur un anime potentiel, le créateur confirme cette ambition sans donner de calendrier précis. Les DLC prévus pourraient inclure des routes élargissant le lore ou ajoutant des personnages, voire des collaborations avec d’autres scénaristes. La structure de The Hundred Line permet selon lui des possibilités illimitées.

Durant le développement, certaines personnes chez Too Kyo Games ont suggéré de réduire l’ampleur du projet, mais elles reconnaissaient également que ce volume constituait une partie intégrante de l’attrait du jeu. Kodaka a maintenu le cap malgré ces réserves, fidèle à sa philosophie consistant à créer le meilleur jeu possible en s’en tenant aux éléments nécessaires tout en restant prêt à renverser des décisions si la qualité l’exige.

La collaboration avec Kotaro Uchikoshi, autre figure majeure du visual novel japonais, a marqué le créateur de Danganronpa. Kodaka se dit rappelé une fois de plus qu’Uchikoshi écrit vraiment des scénarios intéressants. N’ayant jamais expérimenté auparavant de voir ce dernier donner vie à des personnages qu’il avait créés, l’expérience lui a laissé une forte impression. Il aimerait d’ailleurs lire un autre scénario Hundred Line « à la manière d’Uchikoshi » dans les DLC futurs.

L’activité intense de Kodaka sur les réseaux sociaux, où il répond fréquemment aux fans et questions, s’inscrit dans un effort pour vendre ne serait-ce qu’un exemplaire supplémentaire. Bien qu’il interagisse souvent avec la communauté, il n’incorpore pas directement leurs opinions dans les jeux, préservant ainsi sa vision créative tout en maintenant le dialogue.

Concernant les attentes des joueurs réclamant davantage de Danganronpa lors du travail sur de nouvelles propriétés intellectuelles comme The Hundred Line ou Master Detective Archives: Rain Code, Kodaka les considère comme des œuvres séparées. Danganronpa continue sa propre existence tandis qu’il relève de nouveaux défis, même si certaines similarités stylistiques émergent naturellement.

Le créateur partage également quelques préférences personnelles. Parmi tous ses personnages, Monokuma reste indéniablement remarquable, et Sumino fut le premier concept de personnage de The Hundred Line à se solidifier, lui conférant une affection particulière. Concernant Darumi Amemiya qui se moque continuellement du trope du jeu de mort à travers ses dialogues, Kodaka explique qu’elle serait trop problématique dans Danganronpa mais s’intègre parfaitement dans The Hundred Line qui ressemble seulement à un death game sans en être véritablement un.

La priorisation de Switch et Steam pour le lancement s’explique par la réalité du marché actuel selon Kodaka. Le PC domine désormais, rendant une sortie mondiale sur Steam essentielle. Cette analyse contraste avec Master Detective Archives: Rain Code qui était sorti exclusivement sur Nintendo Switch, témoignant d’une évolution stratégique du studio face aux dynamiques de marché changeantes.

Kodaka se montre satisfait du portage PC qu’il qualifie d’impressionnant, notant qu’il joue lui-même actuellement sur Steam Deck en essayant d’obtenir toutes les fins. Cette compatibilité avec les plateformes portables PC renforce l’argumentaire pour une édition Switch 2 qui pourrait offrir une expérience portable premium aux joueurs Nintendo n’ayant pas accès aux alternatives PC portables.

Les aspirations pour 2026 restent modestes après une année 2025 excitante. Kodaka souhaite se concentrer calmement sur le développement de jeux, suggérant qu’une page se tourne après la sortie tumultueuse et l’accueil de The Hundred Line. Cette période de consolidation pourrait effectivement inclure le développement d’une édition Switch 2 améliorée si Too Kyo Games décide d’investir les ressources nécessaires.

Aucun calendrier n’a été évoqué concernant cette potentielle édition Switch 2, mais la formulation « nous aimerions considérer cela » laisse la porte ouverte sans constituer un engagement ferme. Les fans du jeu sur Switch espérant une expérience technique améliorée devront patienter pour savoir si cette considération se transformera en projet concret courant 2026.