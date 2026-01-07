Jouez aux premières heures du classique « réimaginé » et obtenez une tenue cosmétique exclusive dans le jeu complet lors de son lancement le 5 février



SQUARE ENIX annonce aujourd’hui la sortie d’une démo gratuite pour DRAGON QUEST VII Reimagined, le remake attendu du titre culte des années 2000, DRAGON QUEST VII : Fragments of the Forgotten Past. Les joueuses et les joueurs peuvent débuter l’aventure dès maintenant et profiter de plusieurs heures de contenu, puis reprendre leur progression grâce aux données de sauvegarde transférables dans la version complète lors du lancement du jeu le 5 février 2026 sur Nintendo Switch 2™, Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC via Steam® et Microsoft Store sur Windows*.

Les joueurs disposant de données de sauvegarde issues de la démo et poursuivant l’aventure dans la version complète recevront une tenue cosmétique exclusive « Robe d’intérieur » pour Maribel, un ensemble élégant qui reflète son style autant que sa force.

Dans DRAGON QUEST VII Reimagined, les joueuses et les joueurs embarquent pour une aventure inoubliable aux côtés d’un jeune héros et de ses amis d’enfance, arrachés à leur paisible île natale. Propulsés dans le passé par des fragments d’une tablette ancienne, ils découvrent que des forces maléfiques ont scellé des terres entières. À mesure qu’ils rassemblent de nouveaux fragments et ouvrent des routes vers le passé, leur quête de réponses se transforme en combat pour le destin de leur monde, plus vaste et plus somptueux qu’ils ne l’auraient imaginé.

DRAGON QUEST VII Reimagined s’appuie sur le jeu original pour offrir un RPG moderne à une nouvelle génération. Les personnages emblématiques d’Akira Toriyama sont réinterprétés dans un style 3D artisanal, accompagné d’environnements et de donjons inspirés des dioramas. L’histoire reste fidèle à l’original tout en proposant une expérience plus fluide et une profondeur narrative enrichie grâce à des quêtes annexes, des histoires et des mini-jeux. Le système de combat devient plus dynamique, avec des nouveautés majeures telles que « double emploi » (la possibilité d’utiliser deux vocations simultanément), la compétence « frénésie » et une nouvelle vocation de Maître des Monstres permettant d’invoquer des créatures.

Les précommandes sont désormais ouvertes sur toutes les plateformes. Les joueurs qui préachètent le jeu recevront un bonus comprenant un costume exclusif inspiré de DRAGON QUEST VIII pour le héros et trois graines de pratique, des objets améliorant les statistiques des personnages. Les achats numériques incluront un bouclier Gluant unique à chaque plateforme. De plus, une Édition Deluxe Numérique, comprenant 48 heures d’accès anticipé, un costume exclusif pour Ruff et trois packs DLC payants, sera disponible au lancement.