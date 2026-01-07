Windows Central vient de révéler dans un article prospectif sur l’année Xbox 2026 que Bethesda prépare non seulement un remaster de Fallout 3 mais également un traitement similaire pour Fallout New Vegas, l’acclamé spin-off développé par Obsidian Entertainment. Selon la publication, ces remasters suivront l’approche adoptée pour The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, s’apparentant davantage à des remakes qu’à de simples remasters techniques.

Jez Corden, rédacteur gaming chez Windows Central réputé pour ses sources fiables au sein de Microsoft et Bethesda, affirme dans son article que les joueurs recevront bel et bien un remake de Fallout 3 dans la veine d’Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ainsi que Fallout New Vegas bénéficiant du même traitement. Cette confirmation intervient après des mois de spéculations alimentées par le succès phénoménal de la série télévisée Fallout sur Prime Video qui a ravivé l’intérêt massif du public pour la franchise post-apocalyptique de Bethesda.

Fallout 3, sorti en 2008, avait marqué la renaissance de la franchise sous l’égide de Bethesda après le rachat des droits auprès d’Interplay. Le jeu transposait la formule open-world de The Elder Scrolls dans les ruines irradiées de Washington D.C., créant une expérience définissant le genre pour une génération entière de joueurs.

Fallout New Vegas, développé par Obsidian Entertainment et sorti en 2010, reste considéré par de nombreux fans comme le sommet absolu de la franchise. Le jeu situé dans le Mojave dévasté autour de New Vegas proposait une liberté narrative inégalée, des factions complexes aux motivations nuancées, et un système de réputation sophistiqué récompensant véritablement les choix du joueur. Malgré un développement contraint à seulement dix-huit mois, Obsidian avait livré un chef-d’œuvre narratif dont l’héritage influence encore les RPG occidentaux contemporains.

Cette annonce prend une résonance particulière dans le contexte actuel. La série télévisée Fallout lancée sur Prime Video en avril 2024 a connu un succès planétaire inattendu, dominant les classements de streaming durant des semaines et introduisant la franchise à des millions de néophytes. Ce phénomène culturel a provoqué une résurgence massive des ventes des jeux Fallout sur toutes les plateformes, Bethesda constatant des pics d’activité sur des titres vieux de plus d’une décennie.

Un mystérieux compte à rebours apparu récemment sur le site Prime Video de la série Fallout avait alimenté les spéculations sur une annonce imminente. Windows Central précise explicitement que ce compte à rebours ne concerne pas un shadow drop de nouveau jeu ou remaster Fallout, calmant les attentes excessives de la communauté. La nature exacte de ce teasing reste donc inconnue, probablement liée à du contenu additionnel pour la série télévisée ou une annonce concernant la saison 2.

NateTheHate, leaker reconnu de l’industrie vidéoludique, a corroboré l’information concernant le remaster de Fallout 3 en répondant à un abonné interrogeant justement ce compte à rebours. Nate confirme que le remaster reste bien planifié chez Bethesda tout en admettant ignorer la fenêtre de révélation du projet. Cette validation par une source indépendante renforce la crédibilité de l’information Windows Central, deux sources distinctes convergeant vers la même conclusion.

La perspective de voir ces remasters débarquer sur Nintendo Switch 2 semble raisonnable compte tenu de la stratégie multiplateforme agressive adoptée par Microsoft depuis le rachat d’Activision Blizzard et ZeniMax.

La reconstruction technique nécessaire pour faire tourner ces jeux avec les standards modernes sur Switch 2 représente néanmoins un défi considérable. Le Creation Engine original utilisé par Fallout 3 et New Vegas souffrait déjà de problèmes de stabilité sur les consoles de leur génération, bugs légendaires faisant partie intégrante de l’expérience Bethesda. Un remaster/remake ambitieux devrait reconstruire ces titres sur une base technique solide, potentiellement le Creation Engine 2 utilisé pour Starfield ou un moteur tiers adapté.

L’ampleur du travail requis explique pourquoi ces projets n’ont pas encore été officiellement annoncés malgré des rumeurs persistantes depuis des années. Reconstruire deux RPG massifs avec des dizaines d’heures de contenu, des centaines de quêtes et d’innombrables systèmes interconnectés représente un investissement conséquent, même en réutilisant les assets narratifs et level design originaux. Bethesda doit également naviguer les attentes démesurées d’une fanbase vocale qui scrutera impitoyablement chaque modification apportée aux classiques vénérés.

La question du contenu additionnel se pose également. Fallout 3 avait bénéficié de cinq extensions dont certaines considérées comme essentielles à l’expérience complète, particulièrement Broken Steel qui modifiait la fin controversée du jeu de base. New Vegas comptait quatre DLC majeurs tissant une méta-narration complexe autour du personnage d’Ulysses. Les éditions Game of the Year/Ultimate incluant l’intégralité des extensions constitueraient la base logique pour ces remasters, mais Bethesda pourrait également envisager du contenu inédit pour justifier l’achat auprès des vétérans.