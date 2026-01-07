Le PEGI vient de révéler accidentellement l’existence de Life Is Strange: Reunion, nouveau volet de la franchise narrative de Square Enix et Deck Nine Games. La classification européenne a attribué la note 16+ au titre sans qu’aucune annonce officielle n’ait précédé cette apparition dans la base de données publique de l’organisme de régulation.

La description accompagnant la classification dévoile des éléments narratifs majeurs positionnant directement ce nouvel opus comme suite du premier Life Is Strange sorti en 2015. Chloe Price, décrite comme la partenaire temporelle de Max Caulfield, représente le plus grand regret de cette dernière suite à sa perte. Chloe arrive désormais à l’Université de Caledon, hantée par des cauchemars et des souvenirs impossibles, cherchant l’aide de Max. Mais Max traverse déjà sa propre crise : dans trois jours, un incendie mortel détruira le campus.

Cette prémisse narrative confirme plusieurs spéculations qui agitaient la communauté depuis des années. Le destin de Chloe Price constituait le choix déchirant concluant Life Is Strange original, Max devant sacrifier soit Chloe soit la ville d’Arcadia Bay face à la tornade apocalyptique générée par ses manipulations temporelles répétées. La majorité des joueurs avaient choisi de sauver la ville au détriment de Chloe, décision traumatisante ayant marqué durablement les esprits.

L’évocation de Chloe « revenue » à l’Université de Caledon soulève immédiatement des questions narratives complexes. La formulation « partenaire dans le temps » rappelle explicitement les pouvoirs de manipulation temporelle de Max qui constituaient la mécanique centrale du gameplay original. Les « souvenirs impossibles » mentionnés suggèrent que Chloe conserve potentiellement des réminiscences des lignes temporelles alternatives, concept fascinant ouvrant des possibilités narratives vertigineuses.

Le cadre de l’Université de Caledon marque également un retour aux origines puisque Max avait quitté Arcadia Bay pour étudier la photographie dans cette institution avant de revenir dans sa ville natale où débutait l’aventure originale. Ce choix de localisation crée une boucle narrative satisfaisante tout en offrant un environnement inédit à explorer pour les joueurs familiers de la géographie d’Arcadia Bay.

La menace de l’incendie dans trois jours établit immédiatement une structure temporelle contrainte rappelant la tornade du premier opus. Cette urgence imminente suggère que les mécaniques de manipulation temporelle feront probablement leur retour, Max devant potentiellement remonter le temps pour comprendre l’origine du brasier et empêcher la catastrophe tout en aidant Chloe à démêler ses souvenirs impossibles.

L’implication que Max traverse déjà une crise personnelle avant même l’arrivée de Chloe laisse entrevoir une protagoniste potentiellement brisée par les événements traumatisants du premier jeu. Les conséquences psychologiques de ses manipulations temporelles et du sacrifice effectué n’avaient jamais été véritablement explorées dans les suites, Life Is Strange: Reunion semblant enfin aborder frontalement cet héritage narratif.

Cette fuite intervient dans un contexte où Square Enix a multiplié les itérations de la franchise depuis 2015. Life Is Strange 2 avait suivi les frères Sean et Daniel Diaz dans une odyssée à travers l’Amérique, abandonnant Max et Chloe au profit de nouveaux protagonistes. Life Is Strange: True Colors était revenu à un format plus proche de l’original avec Alex Chen dans la ville minière de Haven Springs. Life Is Strange: Double Exposure, sorti en 2024, avait finalement ramené Max Caulfield comme protagoniste dans une nouvelle aventure à l’Université Caledon explorant ses pouvoirs évolués de voyage entre dimensions parallèles.

Cette multiplication des opus avait créé une certaine fatigue au sein de la communauté, beaucoup réclamant un retour aux racines avec Max et Chloe plutôt que de nouveaux personnages à chaque itération. Life Is Strange: Reunion semble répondre directement à cette demande en réunissant enfin les deux héroïnes du premier jeu dans une nouvelle aventure, promesse longtemps attendue par les fans historiques de la franchise.

La note PEGI 16+ s’aligne sur les classifications précédentes de la série, reflétant les thématiques matures abordées par Life Is Strange incluant suicide, dépression, relations toxiques et conséquences de choix moralement ambigus. Cette cohérence dans la classification suggère que Reunion maintiendra le ton adulte et les sujets sensibles caractéristiques de la franchise.

Le timing de cette fuite suggère une annonce potentielle lors d’un événement majeur du premier trimestre 2026. Square Enix pourrait profiter d’un State of Play, d’un Nintendo Direct ou de ses propres présentations.

Aucune information concernant les plateformes visées n’accompagne la classification PEGI. Les épisodes précédents de la franchise étant systématiquement sortis sur toutes les consoles majeures et PC, on peut raisonnablement anticiper une disponibilité sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et Steam. La Switch première génération pourrait être abandonnée compte tenu de ses limitations techniques.

La question du développeur reste également en suspens. Dontnod Entertainment avait créé le Life Is Strange original et développé Life Is Strange 2, mais Deck Nine Games avait repris le flambeau pour Before the Storm, True Colors et Double Exposure. L’orientation narrative de Reunion ramenant Max et Chloe pourrait logiquement impliquer Dontnod pour assurer une continuité créative, mais Square Enix pourrait tout aussi bien confier le projet à Deck Nine qui a déjà démontré sa compréhension des personnages dans Before the Storm.