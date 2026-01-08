En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Fairy Tail: Dungeons, disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride. (Capturé sur Nintendo Switch 2, le jeu n’a pas de version Switch 2)

« FAIRY TAIL Dungeons » est un roguelite avec construction de deck. Collectionnez des cartes magiques inspirées des sorts de la série et créez votre propre deck pour vaincre de redoutables monstres et atteindre les profondeurs du donjon !

« FAIRY TAIL Dungeons » vous propose d’explorer des donjons en un nombre limité de déplacements en incarnant des personnages de la célèbre série FAIRY TAIL. Créez un deck de cartes adapté à votre stratégie pour vaincre les ennemis sur votre route et atteindre votre objectif ultime : les profondeurs les plus secrètes du donjon !

Un scénario original :

Un jour, Natsu et Happy tombent nez à nez avec une porte étrange apparue soudainement dans les sous-sols de leur guilde. Au-delà de cette porte se cache un mystérieux donjon qui s’empare des pouvoirs magiques de quiconque ose y entrer. Alors que les deux compagnons se trouvent en mauvaise posture face à un monstre, un inconnu du nom de Labby vient à leur rescousse. Ils apprennent que ce dernier est à la recherche de son ami et décident de lui venir en aide à leur tour en explorant le donjon plus avant.

Le labyrinthe (donjon en solo) :

Livrez d’intenses batailles en utilisant judicieusement les cartes d’attaque, de défense et de soutien en votre possession ! Améliorez votre deck en obtenant de nouvelles cartes magiques en récompense des batailles ou dans les coffres au trésor. Effectuez des combos magiques dévastateurs en utilisant certaines cartes dans un ordre spécifique pour infliger un maximum de dégâts ! Explorez les donjons et débloquez de puissantes compétences avant que votre lanterne ne s’éteigne. Vous obtiendrez même peut-être l’aide d’autres membres de guilde si la chance vous sourit !

Même en cas de défaite, vous pourrez utiliser les points accumulés au cours de votre exploration pour obtenir des amulettes qui vous procureront des avantages lors de vos prochains essais. N’abandonnez pas et continuez de défier le labyrinthe !

Des personnages variés :

Chaque personnage possède son propre style de combat et ses techniques de prédilection. Natsu se bat en équilibrant l’attaque et la défense, tandis que Lucy se distingue en combinant divers effets uniques basés sur ses aptitudes stellaires. Grey, quant à lui, adopte un style plus stratégique grâce aux nombreuses formes de sa magie de construction. Apprenez à tirer parti des forces et faiblesses de chacun pour dominer vos ennemis lors des affrontements !

Le labyrinthe tortueux (donjon en équipe) :

Tentez d’atteindre les profondeurs du donjon en formant une équipe de 3 personnages déjà rompus aux explorations en solo. Vous pourrez trouver dans les couloirs des grimoires qui amélioreront les statistiques de votre groupe. Affrontez un boss final entièrement inédit et créé par nul autre que Hiro Mashima, l’auteur de FAIRY TAIL !

Une bande-son magique :

Découvrez des compositions originales signées Hiroki Kikuta, notamment connu pour ses musiques dans la série Mana (Seiken Densetsu au Japon) ! Retrouvez l’univers magique de FAIRY TAIL au travers de divers thèmes d’inspiration celtique qui accompagneront aussi bien les combats que diverses scènes du jeu.