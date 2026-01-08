L’avenir est souvent sujet à quelques angoisses pour bon nombre d’entre nous. La crainte du lendemain, entre les pénuries de ressources et autres convoitises sources de bien des conflits et guerres à grande échelle, il n’est pas toujours simple de croire en son futur. Le titre dont nous allons vous parler ce jour met en avant un futur mystérieux, où tout reste à découvrir. Plongé dans un amas de débris avec quelques engins robotiques plus ou moins commodes, le joueur est invité à comprendre comment son personnage en est arrivé là, tout en parvenant à survivre dans cet univers quelque peu apocalyptique.

Développé par Mandragora et édité par tinyBuild Games, I am Future débute sa grande aventure par un mystérieux réveil à bord d’une capsule d’hibernation, après moult années de sommeil. Autour de soi, la nature semble avoir repris ses droits, les broussailles et les lianes s’amoncellent dans l’espace tandis que la ferraille et les débris sont nombreux. La cinématique d’introduction est assez courte mais mignonne.

Rendez-vous en Terre inconnue

Pour commencer, I am Future propose au joueur de concevoir son personnage. Nous choisissons une femme d’une trentaine d’années selon nos propres critères physiques. Vient ensuite le choix du niveau de difficulté, sous l’apparence du niveau de sérénité : normal, détente ou zen. Vous en déduirez aisément le parallèle avec l’aisance du titre. Ce choix peut, par ailleurs, être modulé au cours de la partie.

Notre trentenaire débarque dans un petit capharnaüm et ne se souvient même plus de son nom. Nous allons donc devoir (re)tisser toute sa mémoire afin de comprendre l’épopée qui eut lieu dans notre passé. Petite particularité tout de même : nous disposons d’une main cybernétique. Voilà qui devrait nous aider pour quelques tâches ardues du quotidien grâce à l’usage d’outils de plus en plus performants. Deux jauges sont visibles à l’écran, la première est relative à la santé (si elle tombe à zéro, nous nous évanouissons), la seconde à la satiété (les blessures apparaissent si elle tombe à son tour à zéro).

La prise en main est plutôt simple : nous déplaçons directement notre personnage dans l’environnement. Chaque fois qu’il est à proximité d’une zone d’intérêt, un petit texte s’affiche. Nous progressons ainsi rapidement, avec d’ores et déjà quelques menues ressources à disposition. Nous faisons la connaissance de quelques entités : un réfrigérateur un peu bavard, qui peut aussi servir de zone de stockage, mais aussi un « Trocomaton », l’as du troc. Nous parvenons à allumer un feu, à griller quelques champignons, et nous trouvons le sommeil sur le toit de notre refuge à ciel ouvert. La nuit s’avère peu reposante, avec quelques parasites qui envahissent notre petit territoire. Le ton est donné : la vigilance restera de mise ! D’autant plus que ces bestioles raffolent des plantes… nos cultures pourraient bien souffrir de leur présence !

Survivre

Le cheminement du titre est assez perceptible dès son ouverture. Le joueur va devoir survivre par tous les moyens, et récolter tout ce qui est récoltable ! L’établi va bien vite devenir une nécessité : un établi qu’il convient de très vite améliorer afin de déverrouiller rapidement de nombreuses autres constructions.

Il vous faut construire… mais aussi parfois démolir ! Voilà bien un aspect original qui nous a séduit dans I am Future. Il nous arrive tantôt de croiser quelques appareils électroniques (la zone de démarrage compte notamment une cafetière et un micro-onde) qui ne demandent qu’à être démantelés ! Vous pourrez dès lors récupérer tous les composants, de simples clous à d’intéressantes puces électroniques…

Le nettoyage de la zone est progressif. De nombreux outils, de plus en plus perfectionnés, sont nécessaires pour extraire le moindre petit bout de ferraille. Soyons francs : vous allez rester un petit moment dans le bazar. Ne vous concentrez pas trop dessus, il faut avancer… chaque chose en son temps, et ce n’est qu’un peu plus tard que les outils performants trouveront leur place dans votre inventaire.

Avec tant de babioles à ramasser encore et encore, l’inventaire va (très) rapidement devenir bien trop étroit. Pour pallier ce petit couac, plusieurs possibilités : construire des coffres (beaucoup de coffres) ou améliorer son sac. Néanmoins, ces améliorations ne sont pas évidentes à réaliser et nécessitent quelques objets peu communs. En bref, faites des coffres !

Entre deux collectes de planches de bois et autres tôles, il est nécessaire de garder à l’esprit les paramètres vitaux de votre personnage. Ce dernier doit se nourrir et accessoirement dormir. Notez qu’il ne trouvera pas le sommeil le ventre vide (en voilà un/e qui ne connaît pas l’adage « Qui dort dîne ! »). L’alimentation est relativement accessible, bien que précaire au début de l’aventure. Il faut se contenter de ce qui est disponible, les fins gourmets ne vont pas beaucoup apprécier ! La pêche va rapidement aider le joueur à être plus serein à ce sujet. Jonché sur un petit siège de pêcheur, canne à pêche au bout des doigts, le moindre poisson est à portée de main ! Le principe est très accessible : il suffit d’appuyer sur le bouton au bon moment. Très simple. L’ajout d’un appât permet aussi de pêcher d’autres espèces.

Afin de ne pas tourner en rond, il va de soi que la progression s’accompagne de la mise en œuvre d’appareils plus performants…

Le futur est futuriste, mais ralenti !

La tour intelligente fait partie des premières véritables concrétisations du titre. Cette dernière est le point de départ de quelques nouvelles activités indispensables, à commencer par les expéditions. Grâce aux drones, vous allez (enfin) pouvoir aller voir du pays ! Ces déplacements, énergivores tout de même, permettent de mieux comprendre ce qu’il s’est passé jadis, mais aussi de trouver quelques ressources par-ci par-là, sans oublier le commerce. Quelques marchands détiennent des objets indispensables à votre progression, et il va falloir amasser suffisamment de crypto pour les acquérir. De la crypto… ? Eh oui… l’argent et ses dérivés font toujours tourner le monde mes pauvres amis !

L’argent contrôle le monde, mais que serait le monde sans la présence de compagnie ? Notre rescapée n’est pas différente des autres et c’est avec un certain soulagement qu’elle trouvera progressivement quelques compagnons (de fortune) pour l’aider, mais aussi tout simplement pour discuter. En effet, nous avons ressenti une certaine solitude sur ce territoire isolé, face à autant de ferraille. Là n’est peut-être qu’une émotion personnelle !

Les robots, à découvrir ou à concevoir soi-même, vont peu à peu vous tenir compagnie. Néanmoins, nous devons souligner d’importants ralentissements qui viennent régulièrement ponctuer l’aventure. Plus le territoire se charge de diverses structures, plus les ralentissements sont nombreux… aussi, les temps de chargement sont parfois très longs, ce qui peut rendre les expéditions un peu plus rébarbatives en connaissance de cela. Il nous est arrivé d’en relancer une par mégarde, nous l’avons regretté !

Aussi, le titre a connu un crash complet lors de notre test. Nous sommes revenus au menu général de la console. La sauvegarde automatique est présente mais il est nécessaire de sauvegarder manuellement régulièrement : nous avons été contraints de recommencer certaines tâches qui ne s’étaient guère enregistrées.

Croire en son futur ?

I am Future ne manque pas de potentiel. Dès que vous découvrirez l’étendue des constructions disponibles, vous n’en serez que ravis. Néanmoins, il est malheureusement assez fréquent de se retrouver bloqués, indécis face à ce qu’il convient de faire, ou de ne pas faire. Nous avons régulièrement manqué de nombreuses ressources, une simple tâche peut devenir rébarbative simplement parce qu’elle est fort mal indiquée. Il nous a fallu de longues minutes pour parvenir à concocter le premier plat de cuisine.

I am Future est annoncé comme un titre reposant et accessible. Malgré un niveau de difficulté qui peut être baissé pour ne pas se soucier des différentes jauges, il reste délicat de se procurer de nombreux matériaux, simplement parce que le joueur ignore comment s’y prendre. Nous restons donc quelque peu frileux quant à la parfaite accessibilité du titre… I am Future aurait mérité un peu plus d’aiguillage, ou peut-être simplement moins de ressources, pour devenir plus fluide. Une fluidité à tous les niveaux par ailleurs… Il n’en demeure pas moins un titre d’une belle richesse, qui séduira par de nombreux aspects les joueurs amateurs de jeux de survie.

I am Future est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

