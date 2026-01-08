Aujourd’hui, SEGA a officiellement mis à disposition le pack PAC-MAN™ pour Sonic Racing: CrossWorlds ! Les joueurs et les joueuses peuvent désormais incarner l’icône du jeu vidéo PAC-MAN ou son équipe de fantômes sur un circuit inspiré autant des jeux PAC-MAN modernes que de ses versions classiques sur arcade. Le pack PAC-MAN inclut les éléments suivants :

Les personnages jouables PAC-MAN et Blinky Des apparences supplémentaires pour l’équipe des fantômes : Inky, Pinky et Clyde

La PAC-MAN Mobile

Le PAC-VILLAGE & MAZE

Des pistes musicales officielles PAC-MAN

Six emotes par personnage

Celles et ceux qui possèdent l’édition Digital Deluxe recevront automatiquement le pack PAC-MAN inclus dans le Season Pass. Si vous souhaitez vous joindre aux festivités, le Season Pass est disponible à l’achat aux prix de 29,99 €. Il donne accès à des personnages, des véhicules et des circuits à venir toujours plus palpitants ! Le pack PAC-MAN est également disponible en achat unique, à 5,99 €.

Les joueurs ne possédant pas le pack PAC-MAN pourront toujours affronter ceux qui le possèdent en match en ligne. Ils pourront aussi faire la course sur le circuit PAC-MAN contre les personnages de PAC-MAN.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique pour 69,99 €.