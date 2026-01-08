Des expériences, des jouets et des vêtements sélectionnés avec soin pour les jeunes enfants et leurs parents seront disponibles sur My Nintendo Store à partir du 19 février.

Après sa sortie au Japon en août 2025, la série My Mario, inspirée par Mario et ses amis du Royaume Champignon, fera ses débuts en France le mois prochain.

My Mario est une collection de produits, de jeux et d’expériences qui proposent aux jeunes enfants et à leurs parents des façons amusantes de jouer, d’explorer et de développer leur imagination avec des personnages du Royaume Champignon comme Mario, Luigi, la princesse Peach et Yoshi. Les premiers articles de la collection My Mario seront disponibles sur My Nintendo Store le 19 février. Une sélection de produits My Mario sera également disponible dans les magasins participants en France plus tard dans l’année.

Regroupant des expériences, des articles et des vêtements créés pour donner le sourire aux plus petits et à leurs parents, la gamme My Mario inclut des produits développés en collaboration avec de nombreux partenaires tels que TOMY et Simba. Chaque article est soigneusement conçu pour initier l’enfant au plaisir créatif du jeu avec Mario et ses amis.

Les produits de la gamme My Mario qui seront disponibles en Europe à partir du 19 février sont les suivants :

Deux jeux de blocs en bois mettant en scène Mario et des éléments emblématiques de la série Super Mario : un ensemble de Blocs en bois « Mario » 3 pièces et un ensemble de Blocs en bois « Mario et ses amis » 30 pièces.

Une appli1 gratuite Bonjour Mario ! pour appareils connectés et Nintendo Switch qui permet aux enfants et aux grands qui s’en occupent d’interagir de manière intuitive et ludique avec Mario. Cette appli sera disponible sur l’App Store Apple et Google Play dès le 19 février, et en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch (également jouable sur Nintendo Switch 2) via le Nintendo eShop le 19 février également.

Une série de courts métrages My Mario en stop-motion intitulée « It’s Me, Mario! », disponible dès maintenant sur la chaîne YouTube française officielle.

Des peluches Simba avec notamment des hochets amusants et une adorable peluche Mario.

La gamme My Mario s’enrichira prochainement de nouveaux articles en Europe, dont :

Une collection de vêtements pour bébés et tout-petits.

La collection TOMY Toomies My Mario dynamisera l’heure du bain avec des jouets de bain et des pistolets à eau inspirés des personnages emblématiques de la franchise Super Mario.

Un livre cartonné interactif Bonjour Mario !

La gamme de produits My Mario propose aux jeunes enfants et à leurs parents des façons amusantes de jouer, d’explorer et de développer leur imagination avec des personnages du Royaume Champignon comme Mario, Luigi, la princesse Peach et Yoshi. Les premiers articles de la collection My Mario sortiront officiellement sur My Nintendo Store le 19 février.

*1 Tablettes et smartphones compatibles requis. Connexion Internet requise pour le téléchargement. Des frais de données peuvent s’appliquer.