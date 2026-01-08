Kemco fait revenir Overrogue sur le devant de la scène avec une Switch 2 Edition qui débarquera le 15 janvier 2026. Ce roguelite à construction de deck de cartes, initialement lancé sur Switch en juillet 2022, bénéficie d’améliorations techniques spécifiques à la nouvelle console de Nintendo. Cette version ne proposera pas une mise à jour gratuite : les propriétaires de la version Switch devront débourser 0,99 euro pour effectuer la transition.

Les améliorations se concentrent sur trois aspects majeurs. La résolution générale a été rehaussée pour exploiter la puissance supérieure de la Switch 2, tandis que l’affichage du texte gagne en netteté et en lisibilité, un point crucial pour un jeu reposant sur la lecture de descriptions de cartes. Le support du mode souris des Joy-Con 2 complète ces ajouts, offrant une nouvelle façon d’interagir avec les menus et les cartes.

Le gameplay plonge les joueurs dans le monde souterrain où des créatures de toutes tailles et espèces cohabitent. Une Bataille de Sélection est organisée pour désigner le prochain Souverain, et seuls ceux qui complètent les labyrinthes et récoltent suffisamment de cristaux peuvent prétendre au titre suprême.

L’expérience roguelite se structure autour de l’exploration de donjons labyrinthiques où vous construisez progressivement votre deck de cartes. Chaque incursion commence au niveau 1, garantissant que chaque partie propose une expérience différente à mesure que votre collection s’étoffe. Cinq thèmes de labyrinthes distincts s’articulent autour de genres de cartes spécifiques comme le poison ou les tombeaux, diversifiant les stratégies à adopter.

Le contenu s’avère particulièrement conséquent avec plus de 300 types de cartes différentes et plus de 150 variétés de trésors à découvrir. Cette abondance permet d’expérimenter une multitude de combos et de combinaisons, chaque deck pouvant radicalement modifier l’approche des affrontements. Les combats au tour par tour basés sur les cartes intègrent également des éléments traditionnels des JRPG et des roguelike, enrichissant la formule au-delà du simple deckbuilding.

Overrogue: Switch 2 Edition sortira le 15 janvier 2026 au prix de 0,99 euro pour les possesseurs de la version Switch originale, ou 15,99€ pour la version Switch 2.