System 3 et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que la licence The Last Ninja fera son retour cette année sur console, avec l’arrivée le 3 mars 2026 d’une édition physique pour Nintendo Switch de The Last Ninja Collection + Bonus Games.

Un hommage à l’âge d’or du rétro gaming qui réunit 7 titres culte pour la première fois. Ce n’est pas qu’une simple collection : c’est une célébration de l’histoire du jeu vidéo et de la préservation des jeux pionniers des années 80 et 90.

La série The Last Ninja est l’une des franchises les plus aimées et réussies des années 80 et 90. Réputée pour son gameplay novateur, ses graphismes marquants, sa musique atmosphérique et ses critiques élogieuses, la série a captivé les joueurs du monde entier et redéfini les standards du jeu d’action-aventure.

Cette collection rassemble l’intégralité des versions C64 de la série Last Ninja, ainsi que les versions Amiga et Spectrum, quand disponibles, pour la toute première fois. En plus de proposer The Last Ninja, Last Ninja 2, Last Ninja 3 et Ninja Remix, nous ajoutons aussi les titres acclamés International Karate (premier jeu européen à atteindre la première place du classement C64 aux USA), IK+ et Bangkok Knights. Ces jeux ont marqué l’histoire du jeu vidéo en repoussant les limites technologiques de leur époque.

The Last Ninja

Inclut les versions C64 et Amiga

Ce jeu d’action-aventure rétro, développé et publié par System 3 en 1987, a défini les standards du genre dans les années 80. Explorez des environnements magnifiquement conçus, résolvez des énigmes et combattez divers ennemis. Véritable succès commercial et critique mondial, The Last Ninja a remporté de nombreuses distinctions dont « Jeu de l’année », « Meilleurs graphismes 8 bits » et « Meilleure bande-son ».

Last Ninja 2

Inclut les versions C64, Spectrum et Amiga

Last Ninja 2, sorti en 1988, est un jeu d’action-aventure marquant. Suite du célèbre The Last Ninja, le jeu suit la quête de vengeance d’Armakuni dans le New York moderne contre le maléfique Shogun Kunitoki.

Mélange innovant d’exploration, d’énigmes et de combat, avec des environnements isométriques immersifs. Il a été acclamé pour ses graphismes, sa musique et son gameplay exigeant, recevant de nombreux prix, dont « Jeu de l’année ». Il s’agit de l’épisode le plus vendu de la série.

Last Ninja 3

Inclut les versions C64 et Amiga

Last Ninja 3 occupe une place particulière dans l’histoire du jeu vidéo rétro. Premier jeu à recevoir un score parfait de 100 %, il a marqué par son gameplay novateur et ses graphismes époustouflants.

En trois volets, la série The Last Ninja a conquis plus de 23 millions de joueurs. Sa combinaison d’exploration, d’énigmes et de combats dans des environnements isométriques en fait un classique intemporel du genre.

Ninja Remix

Édition spéciale qui améliore l’expérience originale avec de nouvelles musiques, des graphismes retravaillés et un gameplay optimisé.

International Karate

Inclut les versions Spectrum et C64

International Karate (rebaptisé World Championship Karate aux USA) a été le premier jeu d’un éditeur européen (System 3) à dominer les classements américains C64. Ce classique du jeu de combat a défini les standards du genre dans les années 80 et a reçu un prix d’innovation au CES de Chicago en 1986.

IK+

Inclut les versions C64, Spectrum et Amiga

IK+, la suite acclamée d’International Karate, est un classique primé incontournable. Il introduit des graphismes et un gameplay améliorés, une IA impressionnante et un mode 3 joueurs novateur. Il est considéré comme le summum du jeu de combat des années 80.

Bangkok Knights

Inclut les versions C64 et Amiga

Bangkok Knights – un jeu rétro culte de System 3 célébrant le Muay Thai. Premier jeu de combat avec des personnages grands et variés, il aurait inspiré le tout premier Street Fighter, selon certains développeurs de Capcom. Battez-vous jusqu’à atteindre les lumières de Bangkok et affrontez les puissants Bangkok Knights.

The Last Ninja Collection + Bonus Games sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 3 mars 2026.