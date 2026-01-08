Nihon Falcom a dévoilé l’opening movie de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, qui sortira le 15 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Cette sortie multiplateforme célèbre le vingtième anniversaire de la série culte, et une édition limitée exclusive au NIS Online Store est d’ores et déjà disponible en précommande pour les versions Switch 2 et Switch.

La vidéo d’ouverture dévoile la chanson originale « Shiroisekai – Short Ver. » composée par le Falcom Sound Team jdk. La pièce a été arrangée avec des paroles de Mitsuo Singa, tandis que gakia2 a contribué au co-arrangement et aux claviers. L’interprétation mobilise un ensemble de musiciens talentueux : Megumi Sasaka au chant, ADD au saxophone, Sakura Yoshida / PBM à la guitare, Kazuhiro Tanizaki au violon et NAOKIX à la basse. Cette composition figurera sur l’album The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria – Original Soundtrack à paraître prochainement.

Van Arkride et les membres d’Arkride Solutions font leur retour dans une aventure où l’avenir du continent entier de Zemuria est menacé. L’humanité retient son souffle en attendant le lancement de son premier voyage spatial, mais une invitation soudaine de Marduk pour participer à un exercice d’entraînement high-tech va précipiter Van, Ashen Chevalier Rean Schwarzer et Father Kevin Graham dans une collision frontale avec les secrets enfouis au cœur même de Zemuria. Leurs chemins peuvent diverger, mais la question ultime demeure : que se cache-t-il au-delà de l’horizon ?

Cet épisode marque un tournant majeur pour la franchise puisque les chemins tracés à travers Zemuria s’entrelacent avec des enjeux plus élevés que jamais, la série Trails entrant dans son chapitre final. Le gameplay a évolué avec l’introduction de nouvelles mécaniques stratégiques : les Shard Commands, l’Awakening et le Z.O.C. qui fige le temps offrent un éventail d’options sans précédent durant les Field Battles et Command Battles.

Le Grim Garten constitue l’un des défis majeurs de cette aventure. Ce donjon permet aux joueurs de rassembler des alliés provenant de tout Calvard et au-delà pour former des équipes personnalisées et mettre un terme aux machinations d’Ouroboros. Cette flexibilité dans la composition des groupes offre une rejouabilité accrue et permet d’expérimenter différentes synergies entre personnages.

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon sortira le 15 janvier 2026.