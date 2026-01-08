Famitsu a publié ses estimations de ventes physiques de jeux et consoles au Japon pour la semaine du 22 au 28 décembre 2025. La Nintendo Switch 2 maintient sa domination écrasante du marché japonais avec 200 257 unités écoulées, portant son total depuis son lancement à 3 784 067 exemplaires. Ce chiffre dépasse largement celui de la semaine précédente où 221 033 unités avaient trouvé preneur.

La famille Switch originale a vendu 32 775 unités cette semaine, réparties entre 14 004 unités pour le modèle OLED, 11 776 pour la Switch Lite et 6 995 pour la Switch standard. Sur l’année, la famille Switch première génération totalise 1 520 384 ventes contre 3 109 103 l’an dernier, pour un cumul depuis son lancement de 36 416 143 unités.

La famille PlayStation 5 s’est écoulée à 19 232 exemplaires, dont 13 587 pour la PS5 Digital Edition, 3 995 pour la PS5 standard et 1 650 pour la PS5 Pro. Le total annuel atteint 879 204 unités contre 1 454 149 l’année précédente, avec un cumul à vie de 7 298 210 consoles. La famille Xbox Series affiche des résultats modestes avec 297 ventes hebdomadaires (209 pour la Series X Digital Edition, 71 pour la Series S et 17 pour la Series X), totalisant 31 226 unités sur l’année pour un cumul de 688 927 depuis le lancement. La PlayStation 4 ne compte plus que 15 ventes hebdomadaires.

Système Cette semaine Semaine précédente YTD LTD NS2 200 257 221 033 3 784 067 3 784 067 NSW 32 775 38 184 1 520 384 36 416 143 PS5 19 232 19 307 879 204 7 298 210 XBS 297 184 31 226 688 927 PS4 15 12 1 087 9 505 874 TOTAL 252 576 278 720 6 215 968 57 693 221

Le classement software révèle la domination de Mario Kart World sur Switch 2 avec 94 645 exemplaires vendus cette semaine, portant son total à 2 668 381 copies depuis sa sortie le 5 juin. Pokemon Legends: Z-A sur Switch occupe la deuxième position avec 59 469 ventes et 1 529 823 unités au compteur depuis le 16 octobre.

Kirby Air Riders sur Switch 2 se place troisième avec 47 793 exemplaires et 424 837 ventes cumulées depuis le 20 novembre. La version Switch 2 de Pokemon Legends: Z-A suit de près en quatrième place avec 46 868 ventes hebdomadaires pour un total de 1 004 154 unités.

Momotaro Dentetsu 2 sur Switch occupe la cinquième position avec 32 649 ventes cette semaine, en hausse de 43%, totalisant 232 554 exemplaires depuis le 13 novembre. La version Switch 2 du même jeu enregistre 30 154 ventes (+15%) pour un cumul de 188 535 unités.

Donkey Kong Bananza sur Switch 2 reste stable en septième place avec 15 258 ventes et 435 206 unités depuis le 17 juillet. Minecraft sur Switch résiste avec 14 985 exemplaires vendus cette semaine, atteignant le chiffre astronomique de 4 109 192 copies depuis sa sortie en juin 2018.

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition termine en neuvième position avec 14 808 ventes (+4%) et 126 436 unités totales depuis le 24 juillet. Animal Crossing: New Horizons clôture le top 10 avec 13 839 exemplaires (+4%), portant ses ventes cumulées à 8 311 118 unités depuis mars 2020.