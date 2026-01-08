Nintendo a dévoilé une bande-annonce détaillée de Mario Tennis Fever, qui sortira en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 12 février 2026. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, et le jeu proposera le roster le plus imposant jamais vu dans la franchise avec 38 personnages jouables.

La grande nouveauté réside dans l’introduction de 30 Fever Rackets (raquettes frénétiques) inédites, chacune dotée d’effets spéciaux distincts. Ce système permet de mixer et matcher les personnages avec différentes raquettes pour créer des combinaisons stratégiques variées, ajoutant une nouvelle couche tactique aux échanges traditionnels. Les actions de tennis classiques sont accompagnées de nouvelles manœuvres défensives pour enrichir le gameplay.

Le mode Adventure constitue le cœur narratif de l’expérience. Cette campagne solo raconte une histoire où Mario et ses amis doivent retrouver leur état normal, offrant une progression scénarisée à travers différents défis tennistiques. Les modes de jeu variés complètent l’offre pour diversifier les sessions, que ce soit en solo ou en multijoueur.

Le multijoueur local sans fil prend en charge deux joueurs, tandis que la fonction Gameshare permet de connecter jusqu’à quatre consoles, compatibles aussi bien avec la Switch 1 qu’avec la Switch 2. Le multijoueur en ligne proposera l’intégralité des modes de jeu ainsi qu’un mode classé pour les joueurs compétitifs. Un abonnement Nintendo Switch Online ainsi qu’un compte Nintendo seront requis pour accéder aux fonctionnalités en ligne. L’abonnement se renouvelle automatiquement au tarif en vigueur sauf annulation, et un accès Internet est obligatoire.

La compatibilité amiibo a été confirmée pour douze figurines : Baby Mario, Bowser, Mario, Luigi, Harmonie, Peach, Yoshi, Waluigi, Wario, Toad, Daisy et Donkey Kong. D’autres figurines pourraient être prises en charge, mais Nintendo n’a pas encore officialisé leur liste. L’utilisation d’un amiibo modifie uniquement la couleur de la balle sans affecter les statistiques de jeu, offrant ainsi une personnalisation purement cosmétique.

Mario Tennis Fever sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2 le 12 février 2026.