Larian Studios a organisé une session Reddit AMA révélant des informations cruciales sur l’avenir de ses franchises sur Nintendo Switch 2. Si Baldur’s Gate 3 semble définitivement hors de portée de la console, l’espoir subsiste pour le prochain opus de Divinity actuellement en développement.

Le directeur Swen Vincke a déçu les fans de Nintendo en confirmant que son équipe « aurait adoré » voir un portage de Baldur’s Gate 3 sur Switch 2, tout en précisant que « ce n’était pas leur décision à prendre ». Cette formulation laconique n’a pas été développée davantage par le studio, mais certaines sources externes apportent un éclairage sur la situation. Nate the Hate, informateur régulièrement fiable concernant les rumeurs de l’industrie vidéoludique, a écrit sur les réseaux sociaux que la « relation entre Larian et Hasbro/Wizards of the Coast n’est pas saine ». Ces tensions avec le détenteur des droits de la licence Donjons & Dragons constitueraient le principal obstacle empêchant le portage sur la console de Nintendo.

Baldur’s Gate 3 a pourtant marqué les esprits depuis sa sortie en 2023. Ce RPG narratif de groupe se déroulant dans l’univers de Donjons & Dragons, où les choix des joueurs façonnent une histoire de camaraderie et trahison, de survie et sacrifice, face à l’attrait du pouvoir absolu, a raflé une multitude de récompenses Game of the Year tout en écoulant des millions d’exemplaires. Le titre n’a jamais atteint la Switch originale, probablement en raison de limitations techniques. Certains espéraient que la puissance accrue de la Switch 2 rendrait un tel portage beaucoup plus envisageable, mais les obstacles semblent désormais d’ordre contractuel plutôt que technique.

L’horizon s’éclaircit néanmoins concernant la franchise Divinity. Larian a discrètement sorti Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition sur Switch 2 quelques semaines avant la fin 2025. Cette aventure récompensée aux BAFTA invite les joueurs à explorer un monde réagissant à leur identité et à leurs décisions. Avec cinq races jouables et une aventure praticable en solo ou en groupe de quatre, les joueurs anéantissent un ordre oppressif dans un univers craignant la magie pour devenir le dieu dont le monde a désespérément besoin.

Le studio travaille actuellement sur un nouveau jeu Divinity dévoilé le mois dernier, bien que les détails spécifiques et la date de sortie restent secrets. Durant la session Reddit AMA, le directeur technique Bert van Semmertier a déclaré que lui et le reste de l’équipe « aiment » la nouvelle console de Nintendo et « considéreront certainement la Switch 2 pour le prochain jeu Divinity ». Cette déclaration, bien que ne constituant pas une confirmation officielle à 100%, représente un signal encourageant pour les millions de fans désireux d’explorer ce nouvel opus sur la plateforme hybride.