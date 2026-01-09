Mario Tennis Fever arrive sur Nintendo Switch 2 le 12 février avec de nouveaux personnages et modes de jeu, les toutes nouvelles raquettes frénétiques et bien plus encore !

La série Mario Tennis est de retour. Entrez sur le court et retrouvez Mario Tennis Fever, un jeu bourré d’action explosive, attendu exclusivement sur Nintendo Switch 2 le 12 février.

Mario Tennis Fever proposera de nouveaux personnages, modes de jeu et expériences. Dans cet opus, vous pourrez incarner 38 personnages, soit le plus grand nombre de l’histoire de la série, dont des nouveaux-venus avec Goomba, Carottin, Plante Piranha, Bébé Wario ou encore Bébé Waluigi. Une fois votre personnage sélectionné, lancez-vous dans le jeu avec des mouvements bien connus tels que les lifts, les coupés et les lobs.

Préparez-vous à découvrir les toutes nouvelles raquettes frénétiques qui vous permettront de faire basculer le match en votre faveur. Équipez votre personnage avec l’une des 30 nouvelles raquettes, chacune dotée de capacités uniques : la raquette de glace, qui transforme certaines parties du court en une surface gelée et glissante ; la raquette mini-champi, qui réduit votre adversaire à une taille minuscule ; et la raquette doublure, qui perturbe votre adversaire en créant un double de votre personnage. Remplissez votre jauge de frénésie pour déclencher une frappe frénétique. Et si vous en subissez une vous-même, pas de panique ! Vous pouvez encore tenter de la retourner contre votre adversaire avant même qu’elle ne touche le sol.

Mario Tennis Fever propose également des modes de jeu inédits, ainsi que des modes classiques, pour tous les niveaux, de pro à débutant. Préparez-vous pour le mode Tours des épreuves, dans lequel les joueurs doivent relever une série de défis pour atteindre le sommet. Profitez aussi du nouveau mode Jeux spéciaux, qui vous permet de jouer des matchs avec des règles non conventionnelles, comme le Défi anneaux, dans lequel vous devez envoyer la balle avec précision à travers des anneaux pour marquer des points, ou encore le Tennis forestier, où vous pouvez agrandir le court en nourrissant des Plantes Piranha avec des balles de tennis. Lancez-vous dans une partie de Tennis des prodiges pour découvrir les effets prodigieux inspirés de Super Mario Bros. Wonder, qui vous surprendront à coup sûr. Vous pouvez également profiter des modes classiques, comme le mode Tournoi, qui bénéficie désormais des commentaires en direct d’une fleur cancan. Des modes en ligne*1 sont également disponibles, notamment Jeu en ligne, un mode décontracté avec des règles personnalisables, ou encore Match classé, où vous pouvez affronter d’autres joueurs du monde entier pour tenter de vous hisser à la première place du classement. Enfin, le Mode dynamique vous permettra de manier doucement votre manette Joy-Con 2 comme une raquette pour effectuer différents types de coups.

Mario Tennis Fever vous propose une nouvelle façon de peaufiner vos techniques ou d’en apprendre de nouvelles grâce au mode Aventure. Dans cette campagne solo, de mystérieux monstres transforment Mario, Luigi, la princesse Peach, Wario et Waluigi en bébés. Nos personnages devront alors réapprendre à maîtriser leurs compétences tennistiques et surmonter de nombreux défis pour retrouver leur apparence normale.

Par ailleurs, le jeu prend en charge la fonctionnalité GameShare*2, ce qui signifie que si une personne possède Mario Tennis Fever sur Nintendo Switch 2, jusqu’à trois joueurs à proximité peuvent se joindre à la partie avec leur Nintendo Switch 2 ou leur Nintendo Switch.

Tout en profitant de l’action frénétique de Mario Tennis Fever, vous aurez également l’occasion de personnaliser le style de votre Nintendo Switch 2, car Nintendo a annoncé la sortie des nouvelles manettes Joy-Con 2 colorées – violet clair et vert clair – le 12 février. Les précommandes sont ouvertes sur My Nintendo Store.

Une nouvelle bande-annonce de Mario Tennis Fever dévoile quelques-uns des nouveaux personnages, des modes de jeu, des raquettes frénétiques inédites ainsi que d’autres expériences qui seront disponibles à la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2 le 12 février.

*1 Un accès à Internet, un abonnement Nintendo Switch Online et un compte Nintendo sont requis pour utiliser les fonctions en ligne, y compris GameChat. Pour utiliser GameChat, l’enregistrement d’un numéro de téléphone portable est requis. Les enfants doivent obtenir l’autorisation de leur parent ou tuteur via l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour utiliser GameChat. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Une caméra USB-C compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités de jeu et le chat vidéo. Ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les conditions générales et les exigences relatives à GameChat s’appliquent. Jusqu’au 31 mars 2026, GameChat est utilisable sans abonnement Nintendo Switch Online. Par la suite, un abonnement payant Nintendo Switch Online sera nécessaire pour utiliser GameChat. Les accessoires supplémentaires, jeux, consoles et/ou abonnements sont vendus séparément.

*2 Une session GameShare doit être lancée sur la console Nintendo Switch 2. Les joueurs qui reçoivent un jeu via GameShare ne peuvent y jouer que dans la session pour laquelle il a été partagé. Le jeu partagé ne sera plus jouable une fois la session de partage terminée.