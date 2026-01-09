Le nouveau Divinity s’annonce, la Switch 2 n’est pas dans les plans pour l’instant, mais Larian ne nous oublie pas pour autant. Nous attendons toujours une annonce de Baldur’s Gate 3, mais en attendant nous pouvons nous réjouir de retourner sur Divinity: Original Sin 2 avec un patch gratuit Nintendo Switch 2. Est-ce que ça vaut le coup de ne pas payer cette mise à jour ? Eh bien, nous allons voir ça ensemble !

Dans Divinity il y a Divin

Nous n’allons pas vous refaire toute l’histoire de Divinity: Original Sin 2, un test est déjà présent et très complet sur notre site.

Nous sommes dans le monde Rivellon, le Divin à disparu, ce qui rend le monde instable, laissant la place à une menace bien sombre : le Néant. Nous incarnons alors un Sourcelleur, magicien naturellement lié à la source, pouvoir du Divin. Nous allons pouvoir jouer soit l’un des 5 personnages du jeu, soit créer notre personnage parmi les 5 races disponible : humain, elfe, nain, lézard ou morts-vivants. Mais le jeu est vraiment une représentation de ce qu’est un Jeu de Rôle papier en Jeu Vidéo. Par exemple Sibille, l’elfe, est naturellement une voleuse, qui se bat avec 2 dagues, mais lors de son recrutement dans l’équipe, ou si vous décidez de la jouer, vous pouvez complètement lui faire jouer le rôle de magicienne. Vous êtes totalement libre.

L’histoire va alors se construire au fil de 6 chapitres (plus un dernier faisant office de conclusion), qui vous demanderont de faire des choix, beaucoup de choix. Dois-je sauver ce marchand ? Ou alors, le tuer ? Pour un simple marchand votre choix sera peu impactant, mais si vous le tuez, vous aurez alors des objets gratos ! Intéressant, non ?

Le gameplay est divin

Sorti initialement en 2017, il fut dispo deux ans plus tard sur notre Switch adorée sans jamais perdre de sa superbe côté gameplay. Nous pouvons littéralement faire ce que l’on veut, même si certains sorts seront plus qu’utiles pour se déplacer, la téléportation par exemple est presque indispensable pour tout découvrir, pouvoir voler est un plus aussi, mais peut être substitué par un repli stratégique par exemple. Le nombre de sorts et de techniques est relativement restreint sur Divinity : Original Sin 2 c’est pour moi peut être l’un des points un peu faibles, mais ce n’est pas si grave, car on apprend rapidement à bien les maitriser.

Notamment toute la gestion des combinaisons élémentaires : si vous utilisez une magie de feu sur une flaque d’eau, vous créez un nuage de vapeur, si vous lancez un sort de froid sur cette même flaque, vous la gelez, transformant le terrain en plateforme glissante où l’électricité se propage mieux. S’il n’y a pas beaucoup de sorts, il y a beaucoup de classes de sorts différentes. Ce qui permet de spécialiser ou multispécialiser votre équipe afin d’avoir les meilleures synergies. Ce qui donne aussi une rejouabilité intéressante sur une seconde partie avec d’autres spécialisations pour nos personnages.

L’environnement aussi est à prendre en compte, avec des barils de partout, de multiples types de zones qui vont vous ralentir ou propager les flammes ou autres.

Là aussi, côté gameplay n’hésitez pas à lire le test déjà paru sur le site.

Un patch Switch 2 qui fait plaisir (il est divin)

Sur Nintendo Switch 2, le jeu prend enfin la place qu’il méritait d’avoir. Sur Switch 1, le jeu avait opté pour la fluidité en baissant beaucoup la qualité graphique, maintenant, sans être au niveau d’un PC de la NASA, le jeu est superbe. Encore une fois il faut prendre en compte que nous sommes dans un CRPG et surtout de 2017, il ne faut pas comparer ça visuellement à Baldur’s Gate 3 qui est forcément plus récent et clinquant.

Le jeu est d’une fluidité à toute épreuve, lors de notre aventure de près de 70h, nous avons eu un seul et unique plantage, et nous pensons clairement qu’il est un peu notre faute (tentative un peu hasardeuse de mettre deux objets l’un sur l’autre, ça a planté dès que nous l’avons déposé.

Les temps de chargement sont toujours un peu longs, mais très réduits par rapport à avant, mais s’ils sont longs c’est justifiable, le jeu charge l’intégralité de la carte du chapitre quand le jeu se lance, une fois dans un chapitre, si vous ne relancez pas le jeu, vous n’aurez plus aucun chargement, donc pendant plusieurs dizaines d’heures. Que ce soit les caves, les déplacements entre zones, etc.

Techniquement le jeu est donc clairement à la hauteur de ce qu’on attendait sur une console portable, toujours aussi bien adapté à la manette, le jeu se contrôle parfaitement. On regrette quand même qu’il n’y ait pas de support pour le mode souris, mais bon on ne peut pas tout avoir.

Surtout que la mise à jour est proposée pour la modique somme de 0€ si vous possédez déjà le jeu de base !