Nintendo poursuit l’enrichissement de sa bibliothèque Nintendo GameCube – Nintendo Classics avec l’ajout de Fire Emblem: Path of Radiance, désormais accessible aux abonnés Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Ce tactical RPG sorti originellement en 2005 sur GameCube marque le troisième épisode de la franchise à atteindre l’Europe, et constitue sa première apparition chez nous sur une console de salon.

L’histoire se déroule à Tellius, un continent ravagé par une guerre sanglante opposant les empires humains beorc aux nations des laguz, des êtres mi-humains capables de se transformer. Deux races partagent un passé fait de conflits, de méfiance et de compromis précaires. Lorsqu’une invasion surprise déclenche un conflit mondial, des forces sinistres émergent des ténèbres pour briser définitivement cette paix fragile en dressant les deux peuples l’un contre l’autre. Seul un jeune mercenaire nommé Ike et sa petite bande de soldats à louer se dressent entre Tellius et le chaos absolu.

Le gameplay reprend les mécaniques de stratégie au tour par tour qui ont forgé la réputation de Fire Emblem. Les joueurs découvrent des scènes cinématiques avec doublage vocal et des cartes en 3D, tout en affrontant le système de combat brutal caractéristique de la série : chaque unité tombée au combat disparaît définitivement. Cette permadeath impose une réflexion stratégique constante dans le choix des membres du groupe, leur préparation via l’équipement d’armes et de compétences, et l’émission d’ordres tactiques pour accomplir les objectifs de chaque carte avec un minimum de pertes.

Le roster comprend de nouvelles unités comme les laguz métamorphes et les cavaliers wyvernes maniant la lance, aux côtés de classes familières. La personnalisation s’effectue via des compétences de combat telles que Deadeye, permettant de créer des combinaisons tactiques variées. Les batailles en 3D mettent en scène des terrains diversifiés qu’il faut exploiter intelligemment pour guider Ike et ses forces vers la victoire et restaurer la paix dans les sept royaumes.

Avec cet ajout, le catalogue Fire Emblem sur Switch 2 s’étoffe considérablement. Les joueurs peuvent désormais accéder à Fire Emblem: Three Houses, Fire Emblem: Engage, Fire Emblem: Fortune’s Weave (à venir prochainement), Fire Emblem Warriors, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, ainsi que Fire Emblem: The Blazing Blade, Fire Emblem: The Sacred Stones et Fire Emblem: Path of Radiance via le service Nintendo Switch Online.

Fire Emblem: Path of Radiance est disponible dès aujourd’hui dans l’application Nintendo GameCube – Nintendo Classics pour les abonnés Nintendo Switch Online + Expansion Pack sur Switch 2.