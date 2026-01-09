Dragami Games a fixé la sortie japonaise de Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition au 26 mars 2026, après un report de dernière minute en novembre dernier. Cette version optimisée sera commercialisée à 7 590 yens (environ 41€) en formats physique et numérique, tandis que les propriétaires de la version Switch pourront migrer via un Upgrade Pack à 1 100 yens (environ 6€). Aucune date n’a encore été confirmée pour l’Europe.

Le titre original avait débarqué le 12 septembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC via Steam, avant d’atteindre PlayStation 4 et Xbox One le 2 décembre 2024. Le jeu a franchi le cap des 300 000 exemplaires vendus au 12 août 2025, témoignant du succès de ce retour décalé.

L’édition Switch 2 apporte des améliorations graphiques qualifiées de « nombreuses » et « impossibles à réaliser » sur la version Switch originale. Les performances ont été « significativement améliorées » avec un framerate stable à 60 images par seconde maintenu aussi bien en mode portable qu’en mode docké, garantissant une fluidité constante lors des séquences d’action frénétiques caractéristiques du titre.

La grande nouveauté réside dans le Gun Shooting Mode, un mode exclusif à la Switch 2 qui se débloque après avoir terminé le RePOP Mode ou l’ORIGINAL Mode. Cette addition transforme l’expérience en proposant un mini-jeu de style arcade où Juliet, l’héroïne pom-pom girl armée de sa tronçonneuse, est équipée en permanence de son Chainsaw Blaster et affronte des hordes de zombies uniquement par tir à distance.

Chaque stage du Gun Shooting Mode se structure autour de trois phases WAVE durant lesquelles des vagues de zombies déferlent. Les joueurs utilisent le Chainsaw Blaster comme une tourelle fixe pour repousser les ennemis dans un format rappelant les bornes d’arcade classiques. La perspective à l’épaule permet de viser et tirer depuis un angle inédit pour la franchise, offrant une expérience de jeu distincte du gameplay traditionnel de l’aventure principale.

Le mode incorpore également des éléments de rail shooter où les joueurs progressent le long d’un chemin prédéfini à travers les stages, ajoutant une dimension dynamique aux séquences de tir. Cette approche sur rails contraste avec la liberté de mouvement habituelle, créant une tension différente axée sur la précision et les réflexes purs. Le support des contrôles en mode souris via les Joy-Con 2 sublime cette expérience de tir. Cette méthode de visée intuitive exploite les capacités du nouveau contrôleur de Nintendo pour offrir une maniabilité plus précise et réactive, particulièrement appréciable dans un mode centré sur la précision des tirs face à des essaims de morts-vivants.

Dragami Games a réaffirmé son engagement à peaufiner le titre jusqu’à sa sortie pour offrir une expérience de jeu encore plus satisfaisante aux fans de l’héroïne chasseuse de zombies.