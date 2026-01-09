Dragami Games a confirmé la sortie de LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition le 30 avril 2026 au Japon au prix de 7 590 yens (environ 41€). Cette version optimisée du jeu de simulation de romance centré sur la photographie, initialement lancé sur Switch et PC le 27 novembre 2025, exploite pleinement les capacités de la nouvelle console de Nintendo.

Les propriétaires de la version Switch pourront effectuer la transition via un Upgrade Pack commercialisé à 1 100 yens (5,99€). Cette mise à niveau garantit la compatibilité complète des sauvegardes existantes et de l’ensemble des contenus téléchargeables, permettant aux joueurs de poursuivre leur aventure sans interruption. L’édition physique inclura en première édition un costume bonus téléchargeable baptisé « Race Queen » dont le design préliminaire, décrit comme sportif, stylé et sexy, a été dévoilé pour la première fois.

Cette itération Switch 2 apporte des améliorations substantielles. La résolution et le framerate ont été rehaussés pour offrir une expérience photographique plus fluide et de meilleure qualité visuelle. Le mode PRO Photo Session constitue l’évolution la plus spectaculaire : alors que la version originale limitait les prises de vue à deux personnages simultanés, la version Switch 2 permet désormais d’immortaliser jusqu’à sept personnages en même temps. Le support des contrôles en mode souris via les Joy-Con 2 s’étend à l’ensemble du jeu, facilitant une utilisation intuitive des menus et de l’interface photographique.

LoveR Kiss Endless Memories représente une version enrichie de LoveR Kiss sorti en 2020. En tant que membre du club de photographie, les joueurs approfondissent leurs liens avec sept héroïnes à travers la vie scolaire quotidienne. Chaque héroïne dispose de sa propre histoire unique accompagnée d’une variété d’événements romantiques, laissant le joueur libre de choisir l’élue de son cœur.

Le mode photo constitue le pilier central du gameplay. Les joueurs ajustent librement l’environnement de prise de vue, la composition, les poses des personnages et bien plus encore pour capturer leurs scènes favorites et les sauvegarder dans un album. Cette activité photographique renforce les connexions avec l’héroïne choisie, chaque cliché influençant le cours de la relation amoureuse.

Les options de personnalisation s’avèrent particulièrement poussées. Durant les séances photo, les joueurs spécifient librement la pose et l’expression de l’héroïne, du « sourire timide » à la « pose debout cool », créant un look correspondant au thème souhaité. Une large variété de tenues et d’accessoires se combinent pour immortaliser les meilleurs moments. Les lieux de shooting incluent des salles de classe, parcs et piscines, chacun proposant différentes zones horaires et saisons. L’ajout d’accessoires et de meubles crée des scènes encore plus uniques.

Après la prise, des filtres transforment les photos selon l’ambiance recherchée, du rétro au doux en passant par le vif. Les paramètres de luminosité, contraste et saturation s’affinent manuellement pour un résultat personnalisé. La vie scolaire se reconstitue dans les moindres détails avec conversations, gestion d’emploi du temps et événements divers recréant l’atmosphère douce-amère des journées estudiantines.

Le doublage japonais complet fait appel à un casting prestigieux de seiyuu pour des interactions captivantes avec les personnages. La bande originale de Noriyuki Iwadare, vétéran de nombreux jeux de simulation romantique, sublime l’univers de LoveR. Une fois l’amour avec l’héroïne favorite accompli, le mode PRO Photo Session permet de profiter d’un été éternel en continuant à réaliser son portrait dans diverses situations.

LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition sortira en versions physique et digitale au Japon le 30 avril 2026.