Nintendo a confirmé via son site officiel qu’Animal Crossing: New Horizons recevra une mise à jour gratuite le 15 janvier 2026 pour les possesseurs de la version Nintendo Switch originale. Cette actualisation apportera des améliorations visuelles spécifiques lorsque le jeu sera joué sur Nintendo Switch 2.

Les optimisations se concentrent sur l’affichage en mode portable avec une résolution améliorée tirant parti de l’écran de la Switch 2 et une qualité d’image rehaussée. À noter que ces améliorations de résolution ne concernent que le mode portable, le mode docké conservant sa définition d’origine pour cette version gratuite.

Cette mise à jour de janvier introduit également un contenu substantiel accessible à tous les joueurs, qu’ils disposent de la version Switch originale ou de la Switch 2 Edition. L’île paradisiaque accueille un nouvel hôtel géré par la famille Amiral sur le ponton. Pour attirer les touristes extérieurs, les joueurs participent à la décoration des chambres et découvrent de nouveaux meubles et vêtements dans la boutique de souvenirs. Les mannequins peuvent être habillés avec des tenues que les touristes portent ensuite.

La vie insulaire devient plus pratique grâce au service de Déblayage Express de Resetti, parfait pour ceux qui souhaitent repartir de zéro et réorganiser leur île. L’espace de stockage personnel s’étend jusqu’à 9 000 objets, permettant désormais d’y ranger des arbres, arbustes et fleurs en plus des objets traditionnels.

Les abonnés Nintendo Switch Online accèdent aux Rever’îles, une fonctionnalité permettant de créer et sauvegarder jusqu’à trois îles supplémentaires. Ces espaces se conçoivent et se construisent de manière collaborative avec des amis en ligne. Les joueurs sélectionnent la taille et la configuration de l’île, y accèdent avec leur inventaire personnel, la décorent et invitent des résidents depuis leur île d’origine.

Les collaborations enrichissent l’univers avec des objets Nintendo comme l’Ultra Hand et diverses consoles de la marque pour une touche nostalgique. Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent même jouer à certains titres classiques Nintendo dans le jeu en interagissant avec ces objets spécifiques. Des éléments LEGO font également leur apparition. La compatibilité amiibo s’étend aux séries The Legend of Zelda et Splatoon pour inviter Tulin, Mineru, Viché et Cece, tout en débloquant divers objets inspirés de ces franchises.

Pour ceux qui souhaitent profiter pleinement des capacités de la Switch 2, une Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition sera disponible en formats physique et numérique le 15 janvier. Cette version propose des améliorations exclusives comme la résolution 4K en mode TV, les contrôles en mode souris via le Joy-Con 2 droit pour décorer les intérieurs et créer des motifs, la localisation des résidents par leur nom via le mégaphone du jeu et le microphone intégré à la console, des sessions multijoueur en ligne pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs simultanés, et le jeu entre amis via CameraPlay avec une caméra USB compatible.

Une mise à niveau payante sera proposée aux propriétaires de la version Switch originale souhaitant basculer vers la Switch 2 Edition. Les précommandes de cette mise à niveau sont disponibles dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

La mise à jour gratuite d’Animal Crossing: New Horizons sera disponible le 15 janvier 2026, tout comme la mise à jour Switch 2 édition et le jeu complet Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition.