La communauté The Witcher est en ébullition depuis qu’un analyste financier polonais a prédit la sortie d’un DLC payant pour The Witcher 3: Wild Hunt en mai 2026. Cette prédiction, émanant de Mateusz Chrzanowski de Noble Securities, a déclenché une avalanche de spéculations et poussé IGN Pologne à lever le voile sur des informations qu’ils détenaient depuis plusieurs années.

Le média polonais a publié un long article révélant qu’une source fiable leur avait confirmé il y a longtemps qu’un nouveau DLC était en préparation, à un stade très précoce de développement. IGN Pologne avait choisi de ne pas publier cette information à l’époque, estimant qu’une seule source ne suffisait pas pour créer de faux espoirs auprès des joueurs. Aujourd’hui, face à la multiplication des rumeurs et aux déclarations publiques, le site a décidé de partager ce qu’il savait.

Leur source indiquait que l’équipe de développement était « fascinée par une direction complètement différente du Nord glacial », avec de fortes indications pointant vers une exploration de Zerrikania. Cette région désertique exotique du continent, mentionnée à plusieurs reprises dans les jeux et romans. IGN Pologne qualifie cette hypothèse de « Witcher dans le style de Dune ».

Plusieurs éléments narratifs disséminés dans le jeu viendraient étayer cette théorie. L’extension Blood and Wine permet à Geralt de découvrir les schémas de l’école de la Manticore, dont le quartier général se situe à la frontière du désert de Zerrikania. Les matériaux du système de jeu de rôle officiel The Witcher TTRPG révèlent que cette école tentait de soumettre des femmes au Trial of the Grasses, avec des résultats qualifiés d' »ambigus ». Cette particularité pourrait servir de pont narratif parfait pour expliquer comment Ciri subit la transformation complète suggérée dans le trailer de The Witcher 4.

Letho de Gulet, s’il survit dans votre sauvegarde, déclare explicitement partir pour Zerrikania. Il affirme que dans cette terre gouvernée par un matriarcat, loin du bourbier politique du Nord, il trouvera enfin la paix. Le remake du premier Witcher actuellement en développement ajoute une autre couche d’intérêt : l’antagoniste principal Azar Javed provient justement de Zerrikania. Situer un DLC dans sa patrie d’origine constituerait un coup marketing génial unifiant l’univers entier.

La région est également célèbre pour son culte des dragons. Dans l’univers du Sorceleur, ces créatures sont intelligentes, comme Borch Trois Choucas. Déplacer l’action là-bas permettrait une dynamique de quêtes totalement différente avec des dragons épiques en vedette. L’alchimie zerrikannienne, réputée avancée et distincte des pratiques nordiques, pourrait fournir le cadre idéal pour que Ciri subisse le Trial of the Grasses en toute sécurité avant les événements du quatrième opus.

IGN Pologne reconnaît cependant que des années se sont écoulées depuis ces premières informations, et que les concepts évoluent constamment dans le développement de jeux vidéo. Une hypothèse alternative place le DLC à Kovir et Poviss, une région nordique surnommée « la Venise du Nord ». Ces palaces enneigés, canaux et aurores boréales sur un moteur graphique amélioré offriraient un spectacle visuel saisissant après le Velen vaseux. Cette terre réputée pour ses espions, sa richesse infinie et son accueil des mages créerait un terrain fertile pour un thriller politique dense.

Mais un contre-argument puissant existe : si The Witcher 4 emmène déjà les joueurs dans le Nord glacial, sortir un « DLC enneigé » juste avant priverait la nouvelle saga de son sentiment de fraîcheur et de mystère. Pourquoi investir des milliers d’heures à construire l’architecture aquatique complexe de Pont Vanis sur l’ancien REDengine pour devoir tout recréer de zéro dans Unreal Engine 5 peu après ? Cette duplication des assets semble inefficace.

La pression financière sous-jacente à ces rumeurs provient du programme d’incentive de CD Projekt Red. Cette composante salariale pour les employés clés, généralement la direction, leur octroie des actions supplémentaires si certains objectifs financiers sont atteints. Pour satisfaire les exigences, CDPR doit générer 2 milliards PLN (412 millions £) de profits nets cumulés entre 2023 et 2026, 3 milliards PLN entre 2024 et 2027, et 4 milliards PLN entre 2025 et 2028.

Chrzanowski explique que le premier palier exerce une pression particulière : « Actuellement, 700 millions PLN [144 millions £] sont nécessaires pour atteindre le premier seuil, avec seulement cinq trimestres restants. Cela implique le besoin de quelque chose de significativement plus important qu’une simple mise à jour ou une version pour une plateforme de niche. » L’analyste affirme être « 100% certain que CDPR sortira du contenu significatif cette année » en raison de cette urgence financière.

Qu’a donc CDPR en réserve ? La compagnie n’a pas sorti de nouveau jeu depuis l’extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 fin 2023, bien qu’elle ait apporté Cyberpunk 2077 sur Switch 2 aux côtés du lancement de la console l’année dernière, avec un succès apparent. Cyberpunk 2077 continue de se vendre étonnamment bien, ayant franchi la barre des 35 millions d’exemplaires et se maintenant parmi les jeux les plus rentables sur Steam. Mais pour combler le déficit du programme d’incentive, il faudra davantage. The Witcher 4 ne sortira pas avant 2027, probablement bien après.

CDPR a d’ailleurs fait référence à ce programme lors d’un appel aux investisseurs fin 2025, déclarant qu’il y avait « une chance » de sortir du nouveau contenu pour aider à atteindre la première étape. « Étant donné notre progression actuelle, il y a une chance que le nouveau contenu évoqué lors d’appels et rapports récents puisse sortir dans l’année à venir, ayant un impact sur nos résultats et augmentant la probabilité d’atteindre la condition de revenus pour la première étape du programme d’incentive. »

Chrzanowski précise : « 90% du temps, cela pointe vers une extension de Witcher 3. C’est une direction naturelle en termes d’échelle de revenus requise. Cependant, un jeu sur le thème du Witcher comme The Thaumaturge serait également possible. Souvenez-vous, Fool’s Theory a été construit sur une base de vétérans du Witcher. »

Le leaker polonais Borys Nieśpielak, qui a contribué à l’origine de ces rumeurs, maintient ses informations et affirme qu’elles ont été vérifiées par plusieurs sources indépendantes. Fool’s Theory, actuellement responsable du remake du premier Witcher, serait impliqué dans ce nouveau contenu. L’équipe du studio est passée de 60 à 100 personnes, bien que certains soutiennent le développement de The Witcher 4 en attendant que des assets communs soient développés.

Des doutes légitimes persistent néanmoins. Si quelque chose d’aussi conséquent qu’une extension de Witcher 3 était en développement – qui sera inévitablement comparé à Hearts of Stone et Blood and Wine – CDPR prendrait-il le risque de ne pas la produire en interne ? Ces extensions précédentes ont été généreuses et célébrées. Mais produire en interne signifierait reconstituer une équipe dispersée il y a près de dix ans et travailler sur une technologie obsolète, alors que le studio a plus que les mains pleines avec The Witcher 4.

Les prochains mois devraient apporter des clarifications, que ce soit par une annonce officielle ou le silence révélateur de CD Projekt Red.