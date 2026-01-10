LEVEL-5 semble avoir retrouvé sa vitalité après quelques années difficiles. L’année 2025 a marqué un tournant décisif pour le studio japonais avec deux succès commerciaux retentissants : INAZUMA ELEVEN: Victory Road et FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time ont chacun écoulé des millions d’exemplaires, démontrant que le développeur a retrouvé sa capacité à séduire le grand public.

Le PDG Akihiro Hino a partagé un message vidéo initialement destiné aux employés de LEVEL-5 pour la fin d’année 2025, qu’il a finalement décidé de diffuser publiquement en raison de son contenu intéressant. Dans cette allocution, Hino promet des « mises à jour gratuites majeures » pour les deux titres à succès durant les mois de janvier et février 2026. Le dirigeant a également mentionné un événement baptisé « InadaDai » prévu le 13 janvier, sans en préciser la nature exacte.

Les spécificités de ces mises à jour et leur calendrier précis restent à dévoiler, mais la communication rapprochée laisse présager des annonces imminentes. Nous entrons dans la deuxième semaine de janvier, et l’industrie devrait donc recevoir des informations détaillées très prochainement concernant le contenu de ces ajouts gratuits.

INAZUMA ELEVEN: Victory Road inaugure une nouvelle ère du football hyperdimensionnel avec des batailles en ligne enflammant le monde entier. Ce nouvel opus de la série RPG de football hyperdimensionnel met en scène une histoire autour d’un nouveau protagoniste, propose plus de 5 400 personnages à collectionner et entraîner, ainsi qu’un mode compétitif intense offrant une multitude d’activités.

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time constitue un RPG slow-life où les joueurs peuvent librement alterner entre 14 métiers uniques appelés « Vies » et profiter de l’existence dans un monde fantastique. Pêcher, cuisiner et façonner l’île selon ses envies, ou s’associer avec des amis pour combattre des monstres à travers le vaste monde, en voyageant entre l’île prospère d’il y a mille ans et sa désolation actuelle. Ce système permet d’explorer différentes facettes du gameplay selon les préférences de chacun.