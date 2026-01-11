Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon – 25.6GB
- Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 10.8GB
Switch
- The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon – 12.2GB
- Critical Strike Modern – SWAT Shooter Ops – 4.6GB
- The Murder Hotel – 2.9GB
- Motel Business Simulator – 2.9GB
- Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights – 2.4GB
- Stray of Lostcat – 1.8GB
- Sheriff Park Ranger – 1.6GB
- Death Forest Remake – 1.3GB
- The Lab – Escape Room – 1.3GB
- Overrogue – Nintendo Switch 2 Edition – 1.1GB
- Battle Puzzle 2048 – Queens of the Abyss – 1000MB
- My Little Haven – 862MB
- EmyLiveShow: Demons and Mistresses Tale – 759MB
- Only Up – Parkour Game – 685MB
- Waterpark Simulator 25 – 564MB
- Book Shop Simulator – 379MB
- Biplanes – 378MB
- Cassette Boy – 351MB
- Direction Quad – 335MB
- BattleTanks – Animal Wars – 270MB
- A Planet of Mine MasterMine Edition – 200MB
- Train Your Brain! Spot the Difference with space Photos – 159MB
- Is it True? Castle True-or-False Quiz – 135MB
- Bunninjutsu – 100MB
- Milo’s Dream – 54MB
- Eggconsole Mad Rider MSX2 – 34MB
Laisser un commentaire