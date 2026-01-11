Oppidum n’a pas fait grand bruit pour son arrivée sur Nintendo Switch. Le titre est pourtant disponible sur PC depuis avril 2025. De nombreux joueurs se sont donc déjà essayés à l’aventure, et nous avions hâte de faire partir de la « team ». Développé et édité par EP Games, Oppidum est, en effet, un titre ambitieux, bien plus riche qu’il ne le laisse paraître. Comprenez par là que nous avons été, globalement, agréablement surpris par lui…

Débutons notre test par un aspect fort fâcheux de l’aventure. Oppidum se joue en ligne, strictement. Il est indispensable de disposer d’une connexion internet afin de pouvoir jouer. Si cela peut être anecdotique sur PC où la connexion est généralement permanente (quoique), la Nintendo Switch peut se vanter avec mérite de sa jouabilité en dehors de chez soi. Il est donc nécessaire de prévoir une connexion annexe pour jouir d’une partie à l’extérieur. Nous avons testé la stabilité avec un partage de connexion via un téléphone mobile : plutôt correcte.

Ceci étant dit (mais gardez-le à l’esprit tout de même), nous pouvons nous plonger pleinement dans cette importante épopée. Nous devons admettre avoir été surpris par la richesse du contenu de ce titre. Préparez-vous à plusieurs dizaines d’heures de jeu. Le petit atout non négligeable d’Oppidum est sa capacité à offrir un mode multijoueur. Ainsi, quel plaisir de partager l’aventure avec ses amis (mais toujours en ligne). Par ailleurs, sachez que leur aide ne sera clairement pas de refus !

En avant toute pour Oppidum !

Nous sommes sur Insule, une contrée insulaire à découvrir. Notre aventure débute par la rencontre avec Kay, une sorte de renard fantaisiste. Ce dernier nous sert de guide sur un territoire mystérieux mais visiblement empreint par une certaine énergie ténébreuse. La collecte de ressources est notre première mission, jusqu’à la mise en place d’un petit feu de camp où il devient possible de se reposer. Les premiers instants sont assez classiques, avec un inventaire qui se remplit peu à peu de bois et de cailloux, tandis que la construction d’un atelier multiplie la diversité des réalisations possibles.

Au démarrage, nous avons trouvé la jouabilité assez simple mais très molle. Les actions sont lentes et il est nécessaire d’attendre la fin de ces dernières pour finaliser nos récoltes. Nous nous sommes habitués progressivement, apprivoisant le titre et ses facéties, aiguisées tout de même : nos premiers combats sont assez vigoureux et nous sommes saisis par la difficulté de prime abord. Peut-être ne devrions nous pas trop fanfaronner et songer à la baisser : si vous jouez en solo, les ennemis risquent de devenir particulièrement coriaces et la mort omniprésente dans votre partie (avec votre sac au sol qu’il va falloir récupérer !). En multi, il devient plus simple de progresser, d’autant plus que certains ennemis requièrent quelques coups bien portés sur le derrière : une tâche bien plus ardue en solitaire !

L’écran de jeu fourmille d’informations, à commencer par le rappel des quêtes en cours sur la partie de droite. Celles-ci peuvent être plus ou moins visibles selon le choix du joueur. Nous ne pouvons en revanche que vous recommander d’en visualiser un maximum afin de toujours garder un œil sur les ressources nécessaires à votre progression : si celles-ci sont peu nombreuses lors des premières heures de jeu, il convient d’en collecter une ribambelle par la suite !

Au sommet de l’écran, une sorte de boussole plate est visible. Nous avons fait l’erreur de ne pas lui accorder suffisamment d’importance au début de notre aventure, ce qui nous a valu quelques errances fastidieuses. Vous n’y trouverez pas toutes les informations nécessaires pour valider chacune des quêtes, mais son usage reste fort utile dans maintes situations. En effet, vous disposerez par la suite d’une carte digne de ce nom mais il faudra vous contenter d’un plan bien précaire pendant plusieurs heures. Ce n’est qu’une fois votre progression franchement entamée qu’il sera possible d’acquérir une carte un peu plus fournie en informations. Patience… Nous préférons vous le dire afin d’éviter toutes frustration du démarrage « Mais qu’est-ce donc que cette carte qui ne sert à… rien ? ».

Et de la patience, vous allez devoir en faire preuve ! La validation des premières quêtes ne requiert qu’une poignée de ressources, mais ensuite il est nécessaire d’en réunir plusieurs dizaines ! Si la récolte et les allers-retours sont rédhibitoires pour vous, il est sans doute préférable de se tourner vers un autre titre. Oppidum est un jeu pour lequel il est nécessaire d’y consacrer du temps. Beaucoup de temps (surtout en solo). Ce n’est qu’une fois ce temps certain porté sur l’aventure que le joueur dispose de suffisamment de compétences pour prendre d’autant plus de plaisir sur le jeu.

La pêche est aussi une activité à l’origine de l’acquisition de nouvelles ressources. Son procédé est simple et accessible (appuyer sur le bouton au bon moment, puis maintenir la pression face au poisson) : un atout pour les joueurs qui pourront dès lors jouir de ressources très aisément. Cet apport de nourriture n’est pas le seul puisqu’il est possible de construire son petit potager (pensez à arroser vos cultures), mais aussi sa petite ferme. Les animaux y sont limités pour chaque bâtiment et il convient de leur accorder un peu de temps (attention, entretien, nourrissage…). Ce n’est qu’après avoir acquis leur confiance que vous pourrez bénéficier des ressources associées (œufs, lait…). Soulignons que nous avons été globalement satisfaits par cet aspect du jeu : les plantations s’arrosent et se récoltent facilement et les animaux ne demandent pas beaucoup de temps avant d’offrir leurs premières ressources. En revanche, il est certain que ces distractions n’occupent pas le cœur de l’aventure, vous avez tant à faire !

Une petite aventure qui devient grande

À l’arrivée sur le titre, nous remarquons aussi la présence de ponts délabrés, de zones inaccessibles. Comme bon nombre de titres avant lui, Oppidum dispose d’une marge de progression importante, et notamment sur son territoire.

Le joueur peut très rapidement se retrouver bloqué par différents points : un pont à construire (moyennant des ressources), un PNJ qui attend de vous une quête bien spécifique pour libérer le passage, ou simplement un bestiaire agressif qui ne manquera pas de vous saisir à la gorge si vous osez traverser la zone. Oui, Oppidum peut être très punitif avec une difficulté normale. Et tout cela sans compter les innombrables chutes depuis les falaises… Vous ressemblez alors à un pantin de bois désarticulé ! Que les plus impatients se rassurent : de nombreux paramètres sont modulables dans le menu du jeu. Libre à chaque joueur d’évoluer selon ses envies et son niveau de jeu.

Une mystérieuse zone surplombée par un dôme tout aussi étrange, trône sur le territoire. Très rapidement, nous avons été curieux de découvrir ce qui pouvait bien se cacher là-dessous. Plusieurs heures et quelques quêtes sont nécessaires pour obtenir la réponse. Sachez néanmoins que l’ouverture de cette partie de la carte est capitale pour la poursuite de l’histoire et vous risquez d’y retourner très souvent !

Les allers-retours, comme déjà précisé précédemment, sont fréquents. Néanmoins, les joueurs disposent de quelques stratégies pour limiter les longs et fastidieux trajets. Une monture fait son apparition (toujours après quelques quêtes…) : ce cheval, aux couleurs de votre choix, s’avère bien utile pour galoper d’un point à un autre. Sa manipulation n’est pas toujours chose aisée, avec notamment une certaine frayeur face aux précipices, l’impression de vitesse au galop reste en revanche assez réussie, et il est certain que vous irez bien plus vite en suivant les grands axes plutôt qu’à pied !

Les parchemins sont aussi des ressources importantes dans Oppidum. Leur gestion est laissée libre au joueur : soit votre seuil de difficulté est bas et un seul suffit. Soit vous jouez avec une difficulté ardue, et là, ils sont très précieux ! En effet, ces parchemins permettent à votre personnage de se téléporter sur un spot d’ores et déjà découvert. Très (très !) utile. Soyons francs, nous avons désactivé la désintégration du parchemin après usage… Oups ! Mais tellement plus confortable… et vous ?

Jamais vraiment seul, même en solo !

Oppidum est une grande aventure au sein de laquelle vous allez peu à peu découvrir toute une petite communauté qui a besoin de votre aide. Celle-ci peut faire preuve d’une grande méfiance à votre égard ou d’une grande sympathie ! Nous avons notamment eu la surprise de découvrir la présence d’un mini-jeu au cours de notre partie : un terrain, un adversaire et à vous d’envoyer la balle dans le camp ennemi. Simple dans les règles, plus difficile avec les adversaires les plus expérimentés !

Les PNJs sont aussi forts utiles pour le troc. En effet, Oppidum laisse une place privilégiée au troc, avec la possibilité d’échanger toutes sortes de choses auprès des commerçants. Ainsi, il est important de conserver les ressources les plus rares pour récolter par la suite les objets les plus convoités. Ce troc est parfois indispensable, d’autres fois il s’agit juste d’un gain de temps pour échanger un bien nécessaire à la validation d’une quête.

Sans vous dévoiler toutes les surprises du titre, sachez que vous trouverez aussi une arène de combats. Celle-ci dispose de quelques défis à relever afin de pouvoir gagner de belles récompenses. Au cas où vous seriez confronté à l’ennui… !

Graphismes et confort musical

Malgré quelques environnements distincts, Oppidum ne nous a pas profondément transportés par ses graphismes. S’ils restent majoritairement corrects, ces derniers manquent de détails et de précision. La végétation ressemble davantage à un amas vert qu’à un luxuriant couvert végétal. Le bestiaire, quant à lui, rencontre de nombreuses similitudes, avec une redondance chez les ennemis. Néanmoins, l’ensemble reste relativement cohérent : après tout, il n’est pas choquant de rencontrer des chèvres et des sangliers à de multiples endroits du territoire.

Mélodies et bruitages, bien que naturellement répétitifs, sont plutôt agréables. Les oiseaux gazouillent, l’orage gronde, et l’ambiance devient quelque peu épique lors des combats.

Personne n’est parfait

Après toute cette présentation, difficile de ne pas reconnaître les atouts d’Oppidum. Néanmoins, tout ne sera pas si idyllique au sein de votre aventure. Rappelons ce besoin impératif d’Internet pour lancer ce jeu qui, malgré notre connexion, a refusé de démarrer lors de plusieurs de nos tentatives. Certains bugs et notamment des difficultés graphiques sont à noter : notre pantin désarticulé fusionne régulièrement avec le sol. Enfin, quelques coquilles sont aussi présentes : « un vieille montre », « La Roi », ou encore « Saine et saufe ». Des remarques quelque peu anecdotiques mais qu’il convient de relever malgré tout.

Le défaut d’Oppidum réside avant tout dans sa progression assez lente, et tout particulièrement en solo. En multi, les combats sont plus aisés et toutes les quêtes deviennent dès lors plus accessibles. Nous ne pouvons que vous recommander de suivre un maximum les quêtes disponibles plutôt que de flâner sur le territoire limité ! La récolte de ressources est vivement recommandée, avec dès que possible l’amélioration de votre banque de stockage. Une fois les premières étapes validées, le plaisir de jeu n’en sera que meilleur !

Oppidum est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ, un tarif correct au vu du contenu disponible.

Le saviez-vous ?

Un oppidum est décrit aujourd’hui comme une zone de vie très ancienne, où les populations résidaient avec des mœurs économiques, politiques et parfois même religieuses, bien établies. Ces installations n’étaient pas bâties au hasard, mais bénéficiaient d’une protection naturelle capitale au maintien de son équilibre. Le jeu « Oppidum » respecte tous ces critères avec une ville qui surplombe le territoire.