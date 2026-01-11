Nintendo s’apprête à dévoiler la date de sortie de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel après l’apparition de sa classification ESRB. Le titre a reçu la note E for Everyone, un signal généralement annonciateur d’une communication officielle imminente puisque les classifications ESRB ne sont attribuées qu’aux jeux dont le contenu est finalisé.

Cette édition spéciale célèbre le 40ème anniversaire de Super Mario Bros. en enrichissant l’aventure du Royaume des Fleurs de nouvelles expériences multiplayer. Le cœur de ces ajouts se situe à Bellabel Park, une plaza proposant diverses attractions permettant de s’associer ou de s’affronter avec famille et amis. Les mini-jeux révélés incluent une compétition de collecte de pièces, Phanto Tag où les joueurs courent et se cachent, ainsi qu’un défi coopératif consistant à transporter une Bob-omb jusqu’à l’arrivée.

Nintendo a confirmé que cette édition Switch 2 intégrerait encore davantage de contenus et d’améliorations au-delà de ce qui a déjà été annoncé, promettant de communiquer des informations supplémentaires prochainement. La sortie est programmée pour le printemps, une fenêtre qui coïncide avec la sortie du film Super Mario Galaxy prévue le 3 avril. Certains observateurs prédisent une sortie la même semaine que le long-métrage, avec potentiellement des bandes-annonces du jeu diffusées dans les salles de cinéma pour maximiser la synergie marketing entre les deux produits.

L’ESRB a également classé The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un action RPG développé par Claytechworks et publié par Square Enix. Provenant des créateurs d’Octopath Traveler et Bravely Default, ce titre combine pour la première fois des visuels HD-2D stupéfiants avec un gameplay action-aventure dynamique.

L’intrigue se déroule dans un coin de continent envahi par des tribus de bêtes, où le Royaume de Huther constitue le dernier bastion de l’humanité, protégé par une barrière magique. Après la découverte de ruines jusqu’alors inconnues, l’aventurier Elliot et sa compagne fée Faie bravent les dangers extérieurs au royaume pour un périple couvrant non seulement le continent, mais également son histoire millénaire. Les joueurs ouvrent de nouveaux chemins en explorant ce territoire sauvage et révèlent le passé mystérieux du monde. Le système de combat intuitif et gratifiant basé sur l’action s’accompagne de capacités de support stratégiques fournies par la fée.

Avec Final Fantasy VII Remake Intergrade prévu en janvier et Dragon Quest VII Reimaged en février, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales pourrait logiquement occuper un créneau de sortie en mars ou avril, complétant ainsi un printemps particulièrement chargé pour les amateurs de RPG japonais et d’aventures de plateforme.