Lorsque la Nintendo Switch a été dévoilée, beaucoup d’entre nous ont rêvé de jeux ambitieux sur cette console hybride. The Witcher 3: Wild Hunt figurait au sommet de cette liste, un fantasme qui semblait techniquement inaccessible. Pourtant, contre toute attente, le chef-d’œuvre de CD Projekt Red a fait son arrivée sur Switch, porté par les sorciers de Saber Interactive. Ce n’est pas une version allégée, mais la Complete Edition, incluant l’intégralité du jeu de base et ses deux expansions monumentales, Hearts of Stone et Blood & Wine. La question est simple : ce portage tient-il du miracle ou du compromis trop douloureux ? Après des dizaines d’heures en mode portable et sur écran, on peut affirmer que c’est l’une des prouesses techniques les plus impressionnantes sur la console, offrant une expérience globalement fidèle et profondément immersive, malgré des concessions inévitables.

CD Projekt Red et l’Alchimie de Saber Interactive

À l’origine, The Witcher 3 est le fruit du studio polonais CD Projekt Red, qui a révolutionné le RPG occidental en 2015 avec sa narration mature, son monde ouvert organique et sa profondeur phénoménale. Pour ce portage Switch, la tâche herculéenne a été confiée à Saber Interactive, un studio connu pour des portages parfois inégaux mais qui a ici réalisé une véritable alchimie. Leur travail a consisté à compresser un jeu de 50 Go sur d’autres supports en un seul cartouche Switch de 32 Go, tout en préservant l’essence même de l’aventure. Un travail de titan qui mérite d’être salué.

On incarne Geralt de Riv, un sorceleur (ou witcher), un chasseur de monstres génétiquement modifié. Son but initial semble simple : retrouver sa fille adoptive, Ciri, qui est traquée par la Chasse Sauvage, une cavalerie spectrale aux motivations apocalyptiques. Ce qui démarre comme une quête personnelle se transforme rapidement en une épopée aux ramifications politiques, morales et métaphysiques.

L’histoire, basée sur l’œuvre d’Andrzej Sapkowski, est un chef-d’œuvre d’écriture. Elle aborde avec une rare intelligence des thèmes lourds comme le racisme, la xénophobie, les ravages de la guerre ou la traite des êtres humains, sans jamais tomber dans la leçon de morale. Les quêtes, qu’elles soient principales ou secondaires, sont presque toutes narrativement riches, avec des personnages fouillés et des choix aux conséquences tangibles, parfois bien plus tard dans l’aventure. Même sans avoir joué aux précédents opus ou lu les livres, on est immédiatement captivé.

Le cœur du gameplay s’articule autour de plusieurs piliers complémentaires. L’exploration occupe une place centrale : les régions de Velen, Novigrad et Skellige se distinguent par leur ampleur et leur densité, regorgeant de secrets, de contrats de chasse et de nombreux points d’intérêt. Le système de pistage, basé sur la vision de sorceleur, demeure un outil essentiel pour mener les enquêtes et comprendre l’environnement.

Le combat se veut à la fois fluide et tactique. Il exige une bonne maîtrise de l’esquive, des roulades, de l’alternance entre les deux types de lames – acier pour les humains, argent pour les monstres – ainsi que des cinq Signes, ces sortilèges de base comme Igni pour le feu ou Axii pour influencer l’esprit des ennemis. La préparation joue un rôle clé face aux adversaires les plus redoutables, avec l’utilisation d’huiles pour les épées, de potions et de bombes. Si certains joueurs peuvent juger les animations de Geralt parfois un peu lourdes ou imprécises, la prise en main devient rapidement gratifiante une fois le système maîtrisé.

La dimension jeu de rôle complète l’ensemble avec efficacité. Les dialogues proposent de véritables choix, souvent teintés d’ambiguïtés morales, dont les conséquences se font ressentir sur le long terme. Le système de compétences, organisé autour d’un arbre de talents, permet de spécialiser Geralt dans le combat, les Signes ou l’alchimie, renforçant encore l’immersion et la cohérence de l’expérience.

Graphismes et performances : un compromis maîtrisé

La maniabilité est un point fort. Les contrôles, qu’on utilise les Joy-Con (en mode portable ou sur tablette) ou une manette Pro (clairement recommandée pour les longues sessions), sont parfaitement adaptés. Toutes les fonctionnalités du jeu original sont là, accessibles de manière intuitive. On note une très légère latence d’entrée dans de rares interactions (comme appuyer sur A pour parler), mais elle est anecdotique. Aucune fonctionnalité spécifique à la Switch (comme le gyroscope ou le HD Rumble) n’a été implémentée, ce qui est un choix pragmatique et compréhensible.

C’est peut-être le domaine le moins affecté par le portage, et c’est une bénédiction. La bande-son épique de Marcin Przybyłowicz, mélangeant mélodies slaves et orchestres grandioses, est intégralement présente et sublime chaque moment. Les doublages (disponibles en français, un luxe) sont toujours excellents, portant une écriture incroyable. On perçoit une légère compression audio sur quelques effets secondaires, mais rien qui n’entache l’immersion. Jouer avec un bon casque sur la Switch en mode portable est d’ailleurs une révélation, permettant d’apprécier pleinement le travail sonore.

The Witcher 3 sur Switch est, sans surprise, techniquement en retrait par rapport aux versions PC, PS4 ou Xbox One. Pour autant, il ne s’agit pas d’une version « dégradée » au sens péjoratif du terme, mais d’une adaptation réfléchie.

Sur le plan visuel, la résolution dynamique se situe autour de 540p en mode portable et vise le 720p en mode docké. Les textures sont moins fines, les distances d’affichage réduites et certains effets – comme les ombres ou la densité de la végétation – ont été simplifiés. L’image peut ainsi paraître plus douce, voire légèrement floue, en particulier sur un grand écran en mode docké.

Côté performance, le jeu vise les 30 images par seconde. Cette cadence se montre globalement stable lors de l’exploration et des combats classiques, ce qui est à saluer. Des chutes plus marquées apparaissent toutefois dans les zones très chargées, comme Novigrad ou certains marécages, ainsi que dans quelques cinématiques particulièrement exigeantes. Ces ralentissements restent ponctuels et n’entravent pas réellement le gameplay.

C’est finalement la direction artistique qui permet à l’ensemble de tenir la distance. Les paysages emblématiques, les jeux de lumière, les couchers de soleil ou encore l’architecture de Beauclair conservent une forte identité visuelle malgré les concessions techniques. L’éclairage, en particulier, demeure très réussi. En mode portable, sur l’écran de la Switch, le jeu parvient même à se montrer impressionnant à de nombreux moments, renforçant efficacement l’immersion.

La Complete Edition offre plus de 150 heures de contenu pour une partie complète, voire le double pour les perfectionnistes. Tout y est : l’histoire principale, les innombrables quêtes secondaires, les contrats, les découvertes, et les deux expansions qui sont des jeux à part entière. La possibilité de vivre cette aventure n’importe où, en sauvegardant sa partie à tout moment, est une révolution pour un jeu de cette envergure. La batterie de la Switch tient environ 2h30 à 3h sur ce titre, une autonomie correcte mais à compléter avec une batterie externe pour les longs voyages.