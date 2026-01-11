Nintendo a dévoilé cette semaine le classement des 15 jeux les plus téléchargés sur le Nintendo eShop européen durant le mois de décembre 2025, avec des données distinctes pour la Switch 2 et la Switch originale. Les résultats illustrent les différences de comportement d’achat entre les deux plateformes et confirment l’appétit des joueurs Switch 2 pour les nouvelles productions.

Sur Nintendo Switch 2, Metroid Prime 4: Beyond trône en tête du classement, validant l’attente considérable autour du retour de Samus après près de deux décennies sans nouveau volet numéroté. Cette première place européenne témoigne du succès retentissant de ce FPS d’exploration qui a convaincu les possesseurs de la nouvelle console de Nintendo. Le titre figure également dans le top 15 Switch, mais nettement plus bas en treizième position, suggérant que les joueurs privilégient massivement la version optimisée pour la nouvelle génération.

Nintendo Switch Sports occupe la deuxième place sur Switch 2, démontrant la capacité du titre à continuer de séduire sur la nouvelle plateforme. Donkey Kong Bananza complète le podium en troisième position, suivi de Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition en quatrième place. Cette édition spécialement optimisée pour la console surpasse manifestement la version Switch classique en termes d’attractivité.

Assassin’s Creed Shadows réalise une entrée remarquée en cinquième position. Cette nouvelle production Ubisoft dans l’univers des assassins figure parmi les sorties majeures du mois sur Switch 2, aux côtés d’Octopath Traveler 0 qui débarque directement en onzième place. Ces deux nouveautés confirment que les éditeurs tiers investissent sérieusement la plateforme avec des productions ambitieuses.

Super Mario Party Jamboree apparaît à deux reprises dans le classement Switch 2 : en sixième position pour la version standard et en huitième place pour l’édition Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, qui intègre du contenu additionnel. Mario Kart World se maintient solidement en septième position, poursuivant la tradition d’excellence commerciale de la série de course emblématique de Nintendo.

Animal Crossing: New Horizons conserve son pouvoir d’attraction en neuvième place, prouvant que le phénomène social lancé en 2020 continue de conquérir de nouveaux joueurs sur la nouvelle console. Super Mario Bros. Wonder suit en dixième position, tandis que Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 se classe douzième, Stardew Valley treizième, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment quatorzième et Inazuma Eleven: Victory Road – Nintendo Switch 2 Edition quinzième.

Le classement Switch révèle une hiérarchie sensiblement différente. Mario Kart 8 Deluxe règne en maître absolu à la première place, confirmant une fois de plus son statut de locomotive commerciale incontestée de la plateforme. Pokemon Legends: Z-A décroche la deuxième position sur la console originale, devant Nintendo Switch Sports en troisième place et Super Mario Party Jamboree en quatrième.

Stardew Valley occupe une honorable cinquième position sur Switch, deux places devant son classement Switch 2, suggérant que les joueurs de la console originale continuent massivement d’adopter ce simulateur agricole indépendant. Animal Crossing: New Horizons se maintient en sixième place, tandis que Minecraft résiste en septième, démontrant la pérennité exceptionnelle de ces deux phénomènes mondiaux.

It Takes Two réalise une belle performance en huitième position sur Switch, absent du top 15 Switch 2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 figure en neuvième place, juste devant Inazuma Eleven: Victory Road en dixième. Super Mario Bros. Wonder se classe onzième, Disney Dreamlight Valley douzième, et New Super Mario Bros. U Deluxe ferme la marche en quinzième position.

La présence de Metroid Prime 4: Beyond en treizième position du classement Switch intrigue, indiquant que certains joueurs ont opté pour la version compatible avec leur console actuelle plutôt que d’investir immédiatement dans la Switch 2. Cette répartition des ventes entre les deux plateformes illustre la stratégie de Nintendo de maintenir un écosystème viable sur les deux générations durant la période de transition.