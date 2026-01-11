3goo et Vision Reelle sortiront 4PGP Four-Player Grand Prix le 5 février 2026 sur Nintendo Switch et Switch 2. L’éditeur vient de dévoiler un nouveau trailer japonais mettant en scène davantage de séquences de gameplay de ce titre conçu pour recréer l’excitation des bornes d’arcade des années 90 tout en exploitant les technologies modernes.

Le projet bénéficie de collaborations prestigieuses issues de l’âge d’or de l’arcade de course. Kenji Sasaki, concepteur des circuits légendaires de Ridge Racer et Sega Rally, a participé à l’élaboration des tracés. La bande-son est signée Tomoyuki Kawamura, compositeur dont les contributions à Sega Rally et Virtua Racing ont marqué toute une génération de joueurs. Ces deux vétérans apportent leur expertise pour capturer l’essence de cette époque dorée.

Le style graphique adopte volontairement une esthétique épurée rappelant l’ère des systèmes Sega Model 2, Model 3 et Saturn, tout en bénéficiant de performances contemporaines. Sur Switch, le titre maintient 60 FPS constants en modes TV, portable et tabletop. La version Switch 2 pousse le curseur technique nettement plus loin avec une résolution 4K et jusqu’à 120 FPS en mode portable ou 90 FPS en mode TV 4K, garantissant une fluidité maximale pour profiter pleinement des sensations de vitesse.

L’accessibilité constitue un pilier du design. Quatre niveaux de difficulté – Rookie, Novice, Veteran et Expert – permettent à chacun de trouver son défi approprié, des plus jeunes joueurs aux pilotes chevronnés. Un mode assistance guide les débutants tandis que les contrôles gyroscopiques offrent une alternative intuitive au pilotage traditionnel. Un mode tutoriel étendu enseigne les fondamentaux pour que personne ne se sente perdu face au volant d’une formule.

Le roster automobile comprend 19 véhicules uniques basés sur de véritables monoplaces de formule. Ces bolides s’affrontent sur 14 circuits différents inspirés de tracés du monde entier, chacun proposant également une variante en sens inverse pour doubler les configurations disponibles. La progression débloque progressivement ces contenus, encourageant l’exploration de tous les modes.

Le multijoueur privilégie le local avec un écran partagé accueillant jusqu’à quatre joueurs simultanés pour partager l’excitation avec famille et amis. La fonction GameShare locale fonctionne sur Switch et Switch 2, permettant de distribuer le jeu sur plusieurs consoles. La version Switch 2 bénéficie en plus du jeu en ligne via GameChat, étendant les possibilités compétitives au-delà du salon.

Trois modes structurent l’expérience solo. Le Championship Mode propose des saisons complètes où accumuler des points sur plusieurs courses, la Quick Race lance instantanément une manche unique pour des sessions rapides, tandis que le Time Attack challenge les pilotes à améliorer constamment leurs chronos sur chaque circuit pour viser la perfection.

Le titre sera également disponible sur PC via Steam et Steam Deck. Les tarifs s’établissent à 19,99 euros sur Switch et 24,99 euros sur Switch 2. Les propriétaires de la version Switch pourront effectuer la transition via un pack de mise à niveau Switch 2 commercialisé à 4,99 euros.

4PGP Four-Player Grand Prix sortira le 5 février 2026.