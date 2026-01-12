Cocodrolo Games lancera Clue: Murder by Death sur Nintendo Switch le 13 février 2026. Ce jeu d’enquête narratif transporte les joueurs dans l’Angleterre brumeuse de 1932, au cœur d’un manoir isolé à la campagne où Lord Robert Anderson vient d’être retrouvé assassiné dans son bureau. Le temps presse : Scotland Yard débarquera dans exactement 120 minutes pour prendre le contrôle de l’affaire.

Le protagoniste arrive en pleine nuit après avoir été convoqué par le majordome du défunt, ancien compagnon d’armes de son père durant la Grande Guerre. Derrière les sourires polis et les mines endeuillées des résidents se dissimulent secrets, rancunes et motivations soigneusement cachées. L’identité du meurtrier et ses raisons demeurent un mystère à élucider avant que les autorités officielles ne prennent les rênes de l’investigation.

Le titre rend hommage aux œuvres des maîtres britanniques du roman policier comme Agatha Christie et Arthur Conan Doyle, tout en s’inspirant mécaniquement de jeux d’enquête modernes tels que Return of the Obra Dinn et du classique Cluedo. Cette fusion d’influences crée une expérience narrative ramifiée où chaque choix, alliance et accusation influence profondément le déroulement de l’enquête et détermine quelle vérité émergera finalement.

La structure du jeu repose sur des cycles de gameplay de deux heures se répétant à travers différentes perspectives. Chaque partie se conclut par l’accusation de l’un des dix suspects, sans garantie aucune de désigner le véritable coupable. Cette incertitude constitue le cœur de l’expérience : seules des parties multiples permettent de rassembler progressivement tous les éléments du puzzle et d’identifier avec certitude qui a commis le crime, comment et pourquoi.

L’originalité majeure réside dans le système de perspectives subjectives. Chaque personnage jouable possède un point de vue unique qui modifie sa perception des gens, objets et environnements selon ses relations personnelles et expériences passées. Ce qu’un personnage remarque ou trouve suspect peut totalement échapper à un autre ou lui paraître parfaitement innocent. Dans Clue: Murder by Death, la vérité n’est jamais absolue – elle se construit fragment par fragment à travers les yeux de multiples protagonistes.

Cette mécanique narrative implique qu’une seule partie ne révèle qu’une fraction de l’histoire. Les motivations cachées, puzzles et contradictions s’accumulent progressivement au fil des parties. Seul le fait d’expérimenter cette nuit fatidique à travers tous les personnages disponibles permet d’atteindre la vérité complète. Le jeu totalise environ 22 heures de contenu pour découvrir l’intégralité du mystère sous tous ses angles.

Le manoir constitue un labyrinthe architectural contenant 165 pièces entièrement explorables. Des bibliothèques poussiéreuses aux bureaux privés, des quartiers du personnel aux passages secrets et pièces oubliées, chaque recoin raconte une histoire et peut receler un indice crucial. L’immensité du domaine garantit que même après plusieurs parties, de nouveaux détails environnementaux continuent d’émerger, enrichissant constamment la compréhension globale des événements.

Plus de 150 objets interactifs parsèment ces espaces, générant plus de 1 100 descriptions uniques selon le personnage qui les examine. Cette richesse descriptive renforce l’impression que chaque protagoniste apporte véritablement son propre regard sur les lieux. Un même chandelier ou une lettre froissée révèlent des informations radicalement différentes selon qui les inspecte.

Les dialogues affichent une ampleur impressionnante avec plus de 9 000 lignes totalisant environ 150 000 mots. Ces conversations constituent la matière première de l’investigation, permettant d’interroger les suspects, relever les contradictions dans leurs témoignages, former des alliances tactiques et suivre différents chemins d’enquête. Chaque interaction façonne la suite des événements et influence quelles vérités se dévoileront.

Les dix suspects incarnent un microcosme de l’aristocratie et du personnel de service anglais des années 1930. Chacun dissimule quelque chose : amours interdites, appartenance à des sociétés secrètes, dettes de jeu, chantages ou ambitions meurtrières. Certains se révéleront prêts à tuer à nouveau pour protéger leurs secrets. La mission du joueur transcende la simple identification du coupable pour devenir un dilemme moral : qui mérite véritablement justice dans ce nid de vipères où personne n’a les mains propres ?

Le style visuel adopte une esthétique hybride mélangeant décors 3D isométriques façon diorama et personnages chibi expressifs. Cette direction artistique unique conjugue humour noir et charme vintage pour créer une ambiance à la fois élégante et légèrement décalée. Chaque pièce bénéficie d’un niveau de détail minutieux, remplie d’éléments narratifs et visuels renforçant l’immersion dans cette Angleterre brumeuse et corrompue sous son vernis de sophistication.

La bande-son originale accompagne l’investigation avec des compositions évoquant l’atmosphère feutrée et tendue d’un manoir isolé où un meurtre vient de se produire. Les thèmes musicaux soulignent les moments de découverte, les confrontations tendues et l’urgence croissante à mesure que l’horloge avance vers l’arrivée inévitable de Scotland Yard.

Clue: Murder by Death sortira sur Nintendo Switch le 13 février 2026.