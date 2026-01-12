Bandai Namco a annoncé que Dragon Ball Z: Kakarot a atteint les 10 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Ce jalon commercial survient quatre ans après le lancement initial du RPG d’action retraçant l’épopée de Son Goku, consolidant son statut parmi les adaptations vidéoludiques les plus réussies de la franchise culte d’Akira Toriyama.

L’annonce s’accompagne d’un trailer célébratoire concluant sur un message sans équivoque : « The journey isn’t over yet » – le voyage n’est pas terminé. Cette formule confirme que CyberConnect2 et Bandai Namco ne comptent pas abandonner le titre malgré ses années d’existence, promettant davantage de contenu à venir pour prolonger l’aventure des Z-Fighters.

La progression des ventes témoigne de la longévité commerciale du jeu. Le précédent jalon de 8 millions d’exemplaires avait été franchi en 2024, signifiant que 2 millions d’unités supplémentaires se sont vendues au cours de l’année écoulée. Cette vélocité soutenue s’explique notamment par le soutien post-lancement continu via des extensions narratives substantielles et l’arrivée du titre sur de nouvelles plateformes.

Le prochain ajout majeur au contenu débarquera très prochainement. Dragon Ball Z: Kakarot -DAIMA- Adventure Through The Demon Realm Part 2 sortira le 15 janvier 2026, poursuivant l’exploration du Royaume des Démons introduite dans la première partie de ce DLC basé sur la série animée Dragon Ball DAIMA. Cette seconde partie devrait étoffer davantage les mécaniques et zones explorables de ce royaume mystérieux, tout en approfondissant les événements narratifs spécifiques à cet arc.

Le succès commercial de Kakarot repose sur plusieurs piliers. Le titre propose une retranscription fidèle et exhaustive des arcs majeurs de Dragon Ball Z, depuis l’arrivée de Raditz jusqu’à la défaite de Majin Buu, agrémentée d’extensions couvrant Battle of Gods, Resurrection F et désormais DAIMA. Cette approche narrative complète séduit aussi bien les fans nostalgiques souhaitant revivre les moments iconiques que les néophytes découvrant l’univers pour la première fois.

La dimension RPG et les phases d’exploration libre entre les affrontements spectaculaires différencient Kakarot des autres adaptations de la licence généralement centrées sur le combat pur. Les joueurs peuvent parcourir des reconstitutions fidèles des lieux emblématiques, accomplir des quêtes annexes mettant en scène des personnages secondaires, pêcher, cuisiner et collectionner des orbes Z-Orbs pour améliorer leurs capacités. Cette profondeur systémique confère au jeu une rejouabilité substantielle.

La disponibilité multiplateforme contribue évidemment à l’ampleur des ventes. Dragon Ball Z: Kakarot est accessible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, couvrant ainsi l’intégralité de l’écosystème gaming moderne et permettant aux fans d’y jouer sur leur support préféré.

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.