Limited Run Games franchit une étape symbolique en dévoilant aujourd’hui High On Life comme sa toute première édition physique pour Nintendo Switch 2. L’éditeur spécialisé dans les sorties limitées boîte s’empare ainsi d’une primeur sur la nouvelle console de Nintendo, ouvrant les précommandes le 1er février 2026 pour une édition standalone commercialisée à 60 dollars.

Le package se compose d’une Game Card physique traditionnelle – Limited Run Games insiste sur ce point pour dissiper toute ambiguïté – accompagnée d’un livret et d’une boîte de jeu. Aucune Game-Key Card au programme, garantissant que les collectionneurs possèdent véritablement le jeu sur support physique. Le DLC High On Knife est intégralement inclus dans cette édition, évitant tout téléchargement additionnel pour accéder au contenu narratif étendu.

High On Life a connu un parcours atypique sur les plateformes Nintendo. Le FPS humoristique de Squanch Games avait initialement débarqué sur Switch en mai dernier, avant de recevoir une Nintendo Switch 2 Edition surprise en août. Cette version optimisée exploite les capacités supérieures de la nouvelle console avec plusieurs améliorations techniques substantielles.

Le support des contrôles en mode souris via les Joy-Con 2 adapte le système de visée aux spécificités du nouveau contrôleur de Nintendo. La qualité des effets visuels a été rehaussée, tandis que les textures bénéficient d’une résolution accrue sublimant les environnements colorés et cartoonesques du titre. Le framerate général progresse pour offrir une fluidité supérieure durant les phases d’action frénétiques. La résolution grimpe jusqu’à 1080p à 30 FPS lorsque la console est dockée, offrant une netteté d’image nettement améliorée par rapport à la version Switch classique.

L’aventure propulse un jeune fraîchement diplômé du lycée, sans emploi ni ambition particulière, dans une situation galactique inattendue. Lorsqu’un cartel alien cherchant à se défoncer à l’humanité envahit la Terre, le protagoniste et une équipe d’armes parlantes charismatiques doivent répondre à l’appel du héros pour devenir le chasseur de primes intergalactique le plus mortel que le cosmos ait jamais connu.

Le gameplay combine exploration et combat à travers divers biomes et locations cosmiques. Les joueurs affrontent le néfaste Garmantuous et sa bande de sbires, collectent du loot, rencontrent des personnages uniques et progressent dans cette aventure comique signée Squanch Games. L’humour absurde et les dialogues décalés constituent la signature du studio fondé par Justin Roiland, co-créateur de Rick and Morty, qui prête d’ailleurs sa voix à plusieurs armes du jeu.

Le DLC High On Knife reprend l’action deux ans après la défaite du cartel G3. Knifey, l’une des armes emblématiques, sollicite l’aide du chasseur de primes pour retrouver un mystérieux colis provenant de son monde natal. Cette quête les entraîne dans des péripéties impliquant un géant amical, un fusil flipper, des réseaux de braconnage et une terrifiante compagnie de transport intergalactique. L’extension prolonge l’expérience avec de nouvelles zones, ennemis et mécaniques tout en conservant l’humour irrévérencieux de l’aventure principale.

Limited Run Games consolide sa position de partenaire privilégié pour les éditions physiques de titres initialement distribués principalement en digital. High On Life s’inscrit parfaitement dans cette stratégie, le jeu ayant d’abord connu un lancement exclusivement dématérialisé sur la plupart des plateformes avant de recevoir progressivement des sorties boîte sur certains supports. Les collectionneurs Switch 2 peuvent désormais ajouter cette comédie spatiale déjantée à leurs étagères.

Les précommandes de High On Life en édition physique pour Nintendo Switch 2 ouvriront le 1er février 2026 chez Limited Run Games.