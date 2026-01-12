Arrivez-vous à tous les attraper et les construire ?

Le Groupe LEGO et The Pokémon Company International révèlent la toute première collection des ensembles très attendus LEGO® Pokémon ! Inspirés de quelques-uns des Pokémon les plus emblématiques des 30 dernières années de la marque, les premiers ensembles LEGO Pokémon permettront aux fans de construire et d’exposer leurs Pokémon préférés en briques LEGO dès leur sortie le 27 février 2026.

Cette collaboration extraordinaire rassemble deux mondes de renom, invitant tous les fans à continuer leur aventure de Dresseur ou de Dresseuse Pokémon, brique après brique. À la sortie des trois premiers ensembles, vous retrouverez cinq de vos Pokémon préférés : Pikachu, Évoli, Florizarre, Dracaufeu et Tortank, en briques LEGO, permettant aux constructeurs et aux constructrices de donner vie à leurs aventures, une brique à la fois.

Les nouveaux ensembles LEGO Pokémon peuvent être précommandés dès aujourd’hui sur LEGO.com/Pokemon, et vous pourrez directement les acheter sur LEGO.com, dans les LEGO Stores et les magasins participants partout dans le monde à partir du 27 février 2026.

LEGO® Pokémon™ : Pikachu et Poké Ball

Cet ensemble vous permettra de recréer l’une des scènes les plus emblématiques de la marque : Pikachu sortant de sa Poké Ball, prêt au combat. Le Pikachu en briques représente le Pokémon adoré dans une pose dynamique en train de sortir de sa Poké Ball.

Cet ensemble de 2 050 pièces possède une base en forme d’éclair noir, et de l’énergie électrique s’échappe de la Poké Ball à la sortie de Pikachu prêt à l’action. Des détails importants sont présents, notamment un « 25 » sur la base, indiquant le numéro de Pokédex de Pikachu.

Pour mettre en valeur le Pokémon emblématique de type Électrik, vous pourrez l’exposer dans une pose dynamique de combat, sortant de sa Poké Ball ouverte, ou assis à côté de la Poké Ball fermée.

LEGO® Pokémon™ : Florizarre, Dracaufeu et Tortank

Cet ensemble grandiose rassemble trois des Pokémon les plus appréciés des fans dans l’un des ensembles d’exposition les plus importants du Groupe LEGO. Comprenant plus de 6 838 pièces, cet ensemble représente les évolutions des trois premiers partenaires de Kanto pour la première fois en briques LEGO.

Chacune des trois figurines représente fidèlement le design d’origine avec une authenticité remarquable et est articulée de manière unique. Ces Pokémon peuvent être exposés individuellement ou ensemble sur la base d’action qui renferme quelques secrets que vous pourrez découvrir en la construisant. Des détails inspirés des biomes de chaque Pokémon sont présents sur la base, ajoutant davantage de profondeur à la scène.

LEGO® Pokémon™ : Évoli

Célébrez le charme irrésistible d’Évoli avec cet ensemble de 587 pièces donnant vie au Pokémon adoré grâce à des détails dynamiques. L’expression du visage d’Évoli, sa queue, sa tête et ses pattes amovibles vous permettront de l’exposer en train de se reposer ou prêt à plonger au combat. Avec l’application Construire ensemble, vous pourrez construire cet ensemble avec vos proches et votre famille.