Le Nintendo Switch eShop nord-américain accueille actuellement une nouvelle vague de promotions particulièrement agressives, avec plusieurs titres proposés à leur prix le plus bas jamais enregistré. Parmi les jeux mis en avant figurent notamment Berserk Boy et Stray, mais la sélection couvre un spectre très large, allant de l’indépendant acclamé aux licences bien établies.

Du côté des records de baisse, Berserk Boy passe à 9 dollars au lieu de 20, tandis que Stray s’affiche à 19,79 dollars contre 29,99 auparavant. Neon White, souvent cité pour son gameplay nerveux et sa direction artistique marquée, tombe à 9,99 dollars, tout comme Outer Wilds, régulièrement salué pour son exploration et sa narration environnementale. Cocoon et Lorelei and the Laser Eyes bénéficient également de réductions notables, chacun proposé à 14,99 dollars au lieu de 24,99.

Les amateurs d’action et de plateformes retrouvent plusieurs titres d’Inti Creates à prix réduit, avec Azure Striker Gunvolt 3 à 10,49 dollars et les différents Blaster Master Zero et Gunvolt Chronicles affichés sous la barre des 10 dollars pour la plupart. Les jeux de type metroidvania et action 2D sont aussi bien représentés avec Blasphemous 2 à 9,89 dollars, Underhero à 3,74 dollars ou encore The Ninja Saviors: Return of the Warriors à 5,99 dollars.

La promotion touche également des productions plus grand public. La trilogie Batman: Arkham est proposée à 9,99 dollars par épisode, Mortal Kombat 11 tombe à 9,99 dollars, et EA Sports FC 26 est affiché à 23,99 dollars au lieu de 59,99. Côté LEGO, DC Super-Villains, The Incredibles et Worlds voient leurs prix chuter de manière spectaculaire, avec des offres allant de 2,99 à 5,99 dollars.

Les amateurs de jeux narratifs et d’expériences originales pourront se tourner vers Gorogoa à 3,74 dollars, Sayonara Wild Hearts à 6,49 dollars ou Tangle Tower à 3,99 dollars. Les compilations et remasters ne sont pas en reste, avec Space Invaders Forever à 5,99 dollars, Space Invaders Invincible Collection à 17,99 dollars ou encore Sunsoft is Back: Retro Game Selection à 1,99 dollar.

La liste complète :

– Azure Striker Gunvolt 3 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Batman: Arkham Knight – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Berserk Boy – $9.00 (prix de base: $20.00)

– Blasphemous 2 – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Bzzzt – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Card-en-Ciel – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Cocoon – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Conscript – $7.47 (prix de base: $21.99)

– Dokapon: Sword of Fury – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Dragon Marked for Death – $5.99 (prix de base: $14.99)

– EA Sports FC 26 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Figment 1 + 2 – $2.33 (prix de base: $39.99)

– Fitness Boxing Fist of the North Star – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Freshly Frosted – $5.79 (prix de base: $9.99)

– Front Mission 1st: Remake – $8.74 (prix de base: $34.99)

– Front Mission 2: Remake – $11.89 (prix de base: $34.99)

– Front Mission 3: Remake – $17.49 (prix de base: $34.99)

– Gorogoa – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Hot Wheels Unleashed – $5.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO DC Super-Villains – $5.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO The Incredibles – $5.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Lorelei and the Laser Eyes – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Neon White – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Nice Day for Fishing – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Oddworld: Soulstorm – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Outer Wilds – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Pool Panic – $2.67 (prix de base: $14.99)

– Sam & Max: Beyond Time & Space – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Sam & Max Save the World – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Sayonara Wild Hearts – $6.49 (prix de base: $12.99)

– Space Invaders Forever – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Stray – $19.79 (prix de base: $29.99)

– Summer in Mara – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Sunsoft is Back: Retro Game Selection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Tangle Tower – $3.99 (prix de base: $19.99)

– The Falconeer – $5.99 (prix de base: $29.99)

– The Ninja Saviors: Return of the Warriors – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Umbraclaw – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Underhero – $3.74 (prix de base: $14.99)

– WitchSpring R – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Yggdra Union – $9.99 (prix de base: $24.99)