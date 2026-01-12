Nintendo continue de réserver des surprises aux joueurs de Splatoon 3. Le compte Twitter officiel @SplatoonJP a annoncé qu’une mise à jour version 11.0.0 arrivera le 29 janvier 2026, apportant son lot de changements d’équilibrage et introduisant de mystérieuses nouvelles fonctionnalités liées aux batailles.

Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour le shooter multijoueur à l’encre colorée. Le Grand Festival de 2024 avait officiellement marqué la fin du cycle de mises à jour régulières et des Splatfests traditionnels, laissant penser que le support actif du titre touchait à sa conclusion. Pourtant, 2025 a démenti ces attentes avec la poursuite d’événements saisonniers et la sortie surprise d’une mise à jour gratuite optimisée pour la Switch 2, prouvant que Nintendo n’avait pas totalement tourné la page du troisième opus.

Les récents mois ont vu Nintendo multiplier les annonces inattendues pour ses titres établis. Super Mario Bros. Wonder et Animal Crossing: New Horizons ont tous deux reçu du contenu additionnel substantiel alors que leurs cycles de vie semblaient théoriquement achevés. Splatoon 3 rejoint désormais cette liste de jeux bénéficiant d’un support prolongé au-delà des attentes initiales.

La version 11.0.0 se concentrera sur des ajustements d’équilibrage de combat ainsi que des modifications de certains systèmes liés aux batailles. Nintendo a pris soin de préciser qu’aucun nouveau « weapon kit » ne figurera dans cette mise à jour, tempérant les attentes de ceux espérant voir l’arsenal s’étoffer avec de nouvelles variantes d’armes. Cette clarification préventive suggère que le constructeur souhaite éviter toute confusion ou déception chez la communauté.

En revanche, la mention de « nouvelles fonctionnalités » intégrées aux batailles pique la curiosité. Nintendo reste volontairement évasif sur la nature exacte de ces additions, promettant de révéler davantage d’informations détaillées à mesure que la date de lancement approchera. Cette communication par étapes vise à maintenir l’intérêt et les spéculations de la base de joueurs durant les semaines précédant le déploiement.

L’avenir de Splatoon 3 en 2026 reste flou. Le titre a prouvé sa résilience en maintenant une base de joueurs active bien au-delà de la fenêtre de support initial, mais l’ampleur des futurs ajouts demeure incertaine. Cette mise à jour 11.0.0 pourrait représenter un dernier ajustement technique avant une période de maintenance pure, ou au contraire signaler un second souffle avec un soutien renouvelé sur plusieurs mois.

La mise à jour version 11.0.0 de Splatoon 3 sera déployée le 29 janvier 2026.